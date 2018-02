Zkušený politik Vlastimil Tlustý před kamerou PL promluvil o možném plánu Zemana na záchranu ČSSD. Takto to prý asi bude

HORKÉ TÉMA Moderátor TV ParlamentníListy.cz Radim Panenka v pořadu Horké téma přivítal někdejšího ministra financí za ODS Vlastimila Tlustého. A ten se před kamerou pořádně rozjel. Prezidenta Miloše Zemana obvinil, že jedná protiústavně, premiér v demisi Andrej Babiš se podle jeho názoru změnil v krotkou kočku a ČSSD prý platí za to, že zradila své voliče. Vedle této diagnózy české politické scény si Tlustý neodpustil ani šťouchanec do novinářů.

Hned v úvodu se pozastavil nad tím, že sněmovní volby proběhly v říjnu loňského roku a Česká republika nemá ještě ani ve druhé polovině února plnohodnotnou vládu s důvěrou. „To dlouhé období, aspoň já si myslím, že to tak je, je dáno tím, že prezident Miloš Zeman oznámil, že je připraven udržovat při moci dlouhodobě vládu bez důvěry, což je mimochodem protiústavní, protože Ústava nepředpokládá, že by mohla dlouhodobě vládnout vláda bez důvěry,“ upozornil Tlustý.

Prezident tímto svým jednáním přebírá roli Parlamentu, což není v pořádku. Zeman by podle Tlustého namítl, že není nikde stanoveno, jak dlouhý čas smí zabrat jeden pokus o sestavení vlády, což je pravda. Jenže podle Tlustého se předpokládá, že se bude jednat bez zbytečného odkladu, aby v žádném případě nenastala situace, že by celé roky vládla vláda bez důvěry. „Kdyby se to stalo, tak by byla podána ústavní stížnost proti tomu, těžko předvídat, jak by se to vyvíjelo, ale určitě by to nebylo považováno za běžné a standardní,“ doplnil k tématu Tlustý.

Uznal, že prezident tímto svým jednáním mohl chtít popohnat ostatní politické strany k vyjednávání s premiérem v demisi Andrejem Babišem (ANO). „Ale všimněte si toho, že to funguje úplně obráceně. Ta jednání jsou velice vlažná nebo nejsou vůbec žádná,“ podotkl host. Babiš pravděpodobně získal dojem, že může se svým menšinovým kabinetem v demisi vládnout po celé čtyři roky, takže ho k jednáním nic nežene. „Já osobně očekávám, že prezident Miloš Zeman kreativně neboli nadoraz využije prostor, který má. A v tom prostoru, který se otevřel, se pokusí zachránit tonoucí ČSSD. A pokusí se ji zachránit vtažením do vlády,“ uvedl Tlustý.

„ČSSD tak ve vládě dostane šanci napravit si reputaci. Podstatné je, že nová vláda bude mnohem více vládou Miloše Zemana a mnohem méně vládou Andreje Babiše. Ale je to jen můj dojem,“ podotkl. Prezident bude podle hosta usilovat o silné zastoupení ČSSD ve vládě. Většina ministrů blízkých prezidentovi, spíše než blízkých premiérovi,“ uvedl Tlustý.

Jak si ale může být jistý, že si Babiš nechá něco takového líbit? „Zatímco do prezidentských voleb byli na české politické scéně dva tygři, tak z toho jednoho tygra už je kočka,“ vysvětlil Tlustý s tím, že onou kočkou je premiér Babiš. Miloš Zeman byl zvolen prezidentem podruhé a už se nepotřebuje ohlížet na voličskou podporu, na podporu stran a tak podobně. Může tedy ovlivňovat to sestavení vlády, může Babišovi hrozit, že pověří sestavením vlády někoho jiného a může proti Babišovi použít i další zbraně. Mohl by Babišovi připomenout, že byl vydán k trestnímu stíhání, že je tu zpráva OLAF a rozhodnutí slovenského soudu o tom, že je v pořádku nazývat Babiše agentem StB, byť rozsudek slovenského Ústavního soudu je doslova o tom, že Babiš žaloval špatnou instituci. Média však použila zkratku, na kterou je Tlustý zvyklý.

ODS udělala dobře a ČSSD zradila své voliče

Když takto novináři jednali v případě Tlustého, říkával jim prý: „Já to chápu pane redaktore, vy si mými fakty svou pohádku zničit nenecháte.“ Ale Andrej Babiš se musí domluvit s prezidentem. „A já očekávám, že Miloš Zeman bude jasně říkat, jak si tu vládu představuje,“ zhodnotil situaci Tlustý.

Vládu Andreje Babiše jistojistě ovlivní i komunisté, kteří do vlády sice nevstoupí, ale nominují do ní své nestranické odborníky. Svou roli sehraje i Tomio Okamura s hnutím Svoboda a přímá demokracie. Babiš se prý dlouho snažil zastřít, že svou politickou moc opře o Okamuru, ale dnes už je to podle Tlustého jasné všem.

ODS podle Tlustého udělala dobře, když se odmítla zúčastnit takovéhoto politického divadla.

V druhé polovině pořadu se Tlustý ještě jednou vrátil k ČSSD. Sociální demokracie kopíruje pád ODS před čtyřmi lety. „Ta diagnóza je stejná. Když to nazvu pravými jmény, oni prostě zradili své voliče,“ podotkl Tlustý s odkazem na církevní restituce. V roce 2013 udělali velké téma z toho, že napraví církevní restituce, ale pak neudělali nic. Kdyby k tomuto nic alespoň řekli, proč nic neudělali, ještě by se to dalo pochopit. Jenže sociální demokraté k tomu neřekli nic a k dovršení všeho zlého navršili ještě další chyby.

„Já myslím, že udělali naprosto fatální chybu se zákazem kouření v restauracích. Úplný zákaz kouření v restauracích, to bylo doslova vykopnutí nejen z hospod, ale také od hlasování pro sociální demokracii,“ zdůraznil Tlustý.

Pokud teď vstoupí ČSSD do vlády a napraví si tuto pošramocenou pověst, má šanci se zachránit. Musí se však přiblížit prezidentu Zemanovi, tím i svým voličům, a do výrazných pozic musí vybrat nové tváře, nikoli politiky, kteří ČSSD přivedli tam, kde je dnes.

autor: mp