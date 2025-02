Zlá pravda o Zelenském od muže, který hájí Putinovy odpůrce

Anketa Máte strach z rostoucích volebních výsledků AfD? Mám 1% Nemám 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5060 lidí

Těm, kteří brání Zelenského, říká, že kdyby byl prezident skutečně populární, tak neničí média a neobviňuje své politické oponenty ze zrady. „Je to policejní stát,“ řekl a dodal, že ukrajinská tajná služba SBU zastrašuje všechny. „Tento příběh západní tisk blokuje,“ obvinil novináře, kteří podle něho jednají tak nečestně, že to ještě neviděl. „Wall Street Journal skoro nemá komentáře, které by nevelebily Zelenského,“ dal příklad a zmínil také ukrajinský zákon, který má za cíl zničit ukrajinskou ortodoxní církev. Podotkl, že podobný zákon v Evropě nebyl od druhé světové války. A když s tím lidi konfrontuje, tak mu tvrdí, že tato církev je ruská.

I když je označován za podporovatele Putina, Amsterdam poukazuje na to, že jako právník zastupoval odpůrce Putinova režimu a byl v Moskvě v roce 2005 zatčen. Od té doby má zakázáno cestovat do Ruska. „Já Putina vůbec nebráním,“ prohlásil a dodal, že stále zastupuje Putinovi politické oponenty. „To nezastavilo Ukrajince, kteří vůči mně rozpoutali dezinformační kampaň,“ obvinil právník druhou stranu. Důvodem je podle něho, že zastupuje ukrajinskou ortodoxní církev, která je na Ukrajině většinová. Dokonce byl i na Ukrajině zatčen. Vyprávěl o ukrajinském poslanci, který musel ze země utéct, jen kvůli tomu, že protestoval proti tomu, že mu ničili církev.

„Naše církev odsoudila invazi, administrativně jsme se oddělili před třiceti lety. A každý ortodoxní Ukrajinec byl pokřtěn u nás,“ argumentoval dále. Podotkl, že před pěti lety byla na Ukrajině založena Petrem Porošenkem nová církev, a v jejím založení jsou zapleteny Spojené státy. „Americké ministerstvo zahraničí bylo zapojené do založení církve, buď USAID nebo jiná organizace financovaly založení této církve zvané OCU. Je to v podstatě operace CIA k založení církve, která by měla být prostá jakéhokoliv vlivu Putina,“ uvedl a dodal, že toto potlačování náboženské svobody je proti ústavě Spojených států. Tato „falešná“ církev jim prý už sebrala 1500 kostelů. Zmínil také videa, na kterých kněze bijí maskovaní příslušníci SBU s nacistickými insigniemi na rukou.

Duchovní, se kterým hovořil, podle jeho slov dostal při výslechu u SBU infarkt. Souhlasil s Carlsonem, že USA sponzorují mučení duchovních. A pokud tomu někdo nevěří, má se tohoto duchovního, který je teď naštěstí v bezpečí v Londýně, zeptat. Ale teď bojuje proti žádostem o jeho vydání na Ukrajinu. „Všechno to, co se mu stalo, řekne u soudu,“ slíbil Amsterdam, kterého Zelenského režim dle jeho slov stíhá. „To mi neudělal ani Putin,“ okomentoval to právník. Jeho zatčení si žádal i ukrajinský parlament, protože jeho členům napsal otevřený dopis, ve kterém je varoval, že zničení církve pro ně může znamenat uvalení personálních sankcí.

S Carlsonem se také shodli, že Ukrajinci jsou v propagandě a dezinformacích mnohem úspěšnější než Rusové. Ukrajinský narativ má dle Amsterdama velkou kontrolu nad médii. Mluvil s nimi například reportér Guardianu, který byl vyprávěním šokován, ale britský deník článek nikdy nezveřejnil. „Guardian, který vytiskne cokoliv o komkoliv, když se to týká lidských práv, tak článek nezveřejnil,“ stýskal si právník. Dodal, že jednak takový příběh jde proti narativu, ale hlavně, všichni reportéři prodávají knihy o Ukrajině. „A já si říkám, jestli v tom není finanční důvod,“ táže se Amsterdam.