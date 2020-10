Zlehčujete covid? Známý moderátor se na vás zlobí, mluví o trestném činu

reklama

Bouček uvedl, že má zvýšenou teplotu, horečku měl v pondělí a v neděli večer. „Bolí mě oči, bolí mě hlava, člověk je takový lehce malátný, v životě jsem nezažil, že bych byl schopný spát 16 hodin denně, ale činím tak. Je to věc strašně nepříjemná, ale je to pořád ještě ten dobrý průběh,“ řekl s tím, že případy horších průběhů jsou dobře známé. „Bojím se každého zakašlání, že by mohlo dorazit na plíce, což je ta velká komplikace,“ dodal. Anketa Bude Mikuláš Minář v politice úspěšný? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 2863 lidí

Covid-19 podle něj chřipečka není. „Ve chvíli, kdy přijdeš o dva smysly, jako jsou čich a chuť, rázem to srovnání s chřipečkou mizí,“ mínil Bouček a dodal, že zná případy, kdy někomu čich zmizel na déle než několik týdnů. Na toto srovnání je obecně alergický, protože ho prý používají hlavně ti, kdo nemoc neměli. Doplnil, že jemu samotnému je 40 let. „Ve chvíli, kdy by se tohle dostalo k lidem, kterým je přes 50, lidem, kteří mají zdravotní obtíže, tak si myslím, že to srovnání s chřipečkou je skoro až tresný čin,“ prohlásil moderátor.

„Je to věc, která je vážná, ostatně vidíme ten nárůst mrtvých k osmi stům. Tohle kdybychom si řekli před měsícem, 800 mrtvých, tak si budeme říkat, že to přece není možné. A je to tady. Myslím si, že i ta čísla ukazují, že to žádná chřipečka není,“ tvrdil Bouček. Na nemoci je prý nejstrašnější pocit, že může člověk někoho nakazit a způsobit mu problémy.

Apeloval, aby si ti, kteří mají jasné covidové příznaky jako ztrátu čichu a chuti, šli udělat test a pak to sdělili svým kontaktům. Doplnil, že v době, kdy jsou přírůstky v řádu čtyř tisíc, očekává, že hygienické stanice nebudou trasování a obvolávání stíhat. „Logická reakce je ne na ně nadávat, ale snažit se nějakým způsobem tu situaci snížit. Myslím si, že kverulantství, obzvlášť v době nouzového stavu, stěžování a kecy na sociálních sítích, tak to je věc, která by vůbec neměla mít to místo. Pojďme všichni dělat maximum, aby se ta nemoc nešířila a aby se vyhnula těm, kteří jsou v ohrožení,“ domlouval Bouček divákům a zdůraznil, že hlavní je, aby se nemoc vyhnula lékařům.

Na Facebooku pak Bouček uvedl, že dělal maximum pro to, aby virus nedostal, a doplnil i pár dalších symptomů: „Ta nemoc je nevyzpytatelná. V podstatě každý večer usínáte s odhadem, jestli vám bude lépe, nebo hůř. A netrefíte se. Většinou. Bolest hlavy je u mě permanentní, čich kontroluju každý dvě hodiny u voňavky a spát 16 hodin není vůbec žádný problém.“

„Jak si vykládám nouzový stav? Tak, že je to doba, kdy bychom měli odložit všechno kverulantství, kecy na sociálních sítích a zaručené informace z druhé ruky o tom, jak někomu netestovanému přišel pozitivní výsledek apod. Každý z nás by měl minimalizovat možnost nákazy právě proto, aby obcházela všechny nemocnice. Protože dobrý to teda fakt není. Pojďme se těm teoriím a napadání sami sebe věnovat intenzivně po skončení nouzovýho stavu a až bude nárůst pod tisíc. A udělejme z toho národní sport, protože v tom jsme fakt světoví. Teď je to totiž nejen hloupý, ale i trapný. Ta nemoc je sakra nepříjemná pro skoro čtyřicátníka, umím si představit, co může udělat těm s větším rizikem. Buďte opatrní. 3R. Omezte kontakt s rizikovou skupinou, usmívejte se na život, jezte vitamíny a sportujte, pokud to jde. A chytnete-li to... zůstaňte maximálně optimističtí!“ vyzval moderátor Primy CNN.

Bouček po tomto příspěvku dostal velké množství přání, aby se brzy uzdravil. Našli se však i disidenti. „Cituji: ‚V podstatě každý večer usínáte s odhadem, jestli vám bude lépe, nebo hůř.‘ Jo, ty dva, maximálně tři večery... hlavní je napsat to dostatečně dramaticky. Pěkně přihnojit tu mainstream propagandu a strašení... apokalypsa se nekoná a ani konat nebude!!!“ vzkazoval Jaroslav Klíma.

Marek Horák mínil, že Boučkův příspěvek pochopí jen ti, kdo nemoc prodělali s podobnými příznaky. „Měl jsem to skoro stejný a dozvuky mám ještě 14 dní od toho nejhoršího,“ svěřil se. Nicméně dostal připomínku od Ladislava Rady: „Psal taky někdy někdo o tom, jak mu bylo zle při chřipce? Při žlučníkovém záchvatu? Při ledvinové kolice? Nebo by to nikoho nezajímalo? Mimochodem, také to mám za sebou jako spousta jiných lidí, ale nemám potřebu o tom troubit. Mám teď spíš obavy o psychické zdraví celé společnosti...“

A našlo se i jedno sprosté odsouzení...

