Zlikvidujeme průmysl, ožebračíme lidi. Varování Konečné před novými povolenkami

29.09.2025 15:46 | Zprávy

Vláda zvedla ruku pro drahotu, připomněla v nedělní superdebatě České televize Kateřina Konečná Petru Fialovi. Další působení této koalice by podle ná znamenalo, že tito lidé zlikvidují český průmysl a zdraží život všem.

Foto: archiv
Popisek: Kateřina Konečná na tiskové konferenci STAČILO!

Europoslankyně a lídryně hnutí STAČILO! Kateřina Konečná v předvolební debatě na CNN Prima News ostře zkritizovala vládu Petra Fialy za přístup k evropské klimatické legislativě. Podle ní má právě současný kabinet přímou odpovědnost za to, že Česká republika včas neodmítla systém, který povede k dramatickému zdražení života běžných občanů.

„Zodpovědné vůči příštím generacím není to, když si zlikvidujeme průmysl, zlikvidujeme zemědělství a ožebračíme lidi. Protože to přesně emisní povolenky dělají,“ upozornila Konečná. Připomněla, že Fialova vláda v minulosti podpořila klíčové prvky takzvaného systému ETS2, jehož dopady na občany se podle ní začnou plně projevovat od roku 2027.

„Tahle vláda ještě před dvěma lety takhle zvedala tu ruku pro systém ETS2, ale také pro další systém, který začne platit od roku 27, a to je to energetické zabezpečení budov. O co jde? Že pokud úplně nezmodernizujete svůj dům, nebudete ho mít šanci vůbec prodat,“ varovala. V rámci klimatického balíčku prošel podle ní také zákaz spalovacích motorů, ale především opatření, která se dotknou každého občana — od zdražení benzínu a nafty až po ceny tepla.

„To je to známé EPS2. Celý ten systém je prostě nastavený špatně a to, co vy navrhujete, už bylo dávno navrženo v tom velkém systému emisních povolenek pro průmysl a nefunguje,“ řekla zástupcům vlády přímo ve studiu.

Konečná navrhla aktivní diplomacii se sousedními zeměmi, které mají k opatřením podobný postoj. „Musíme se obrátit na Slovensko, na Maďarsko, na další státy… a myslím si, že pokud budeme opravdu vyjednávat férově, nebudeme nikoho poučovat, nebudeme si nabourávat vztahy s těmi spojenci ve Evropě, což udělala opět tato vláda, tak je můžeme najít.“

A pokud ne? „Ve chvíli, kdybychom je nenašli, tak radši ten systém odmítnout, protože ten systém prostě brutálním způsobem prodraží život,“ zdůraznila Konečná.

Článek obsahuje štítky

Fiala , Konečná , vláda

autor: Jakub Vosáhlo

