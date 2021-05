Změna pohlaví: Dítě posílají k psychiatrovi, to drží hladovku a nechce jíst hormony

Překladatelka a členka Zelených Ivana Recmanová přeložila článek matky španělského aktivisty a transsexuála, jenž pomocí hladovky požaduje, aby Kongres projednal zákon o změně úředního pohlaví. „Neboj se, zlatíčko, až ti bude osmnáct, změníme to zatracené písmenko a budeš mít své emko,“ pověděla matka před lety svému dítěti. Ke změně ovšem nedošlo. Může za to prý rigidní politika i transfobní doktorka.

Ve Španělsku se v současné době projednává zákon o změně úředního pohlaví. Prý má ovšem problémy s odporem na zákonodárné úrovni. Aktivistka Ivana Recmanová pro server Jsmetransparent.cz přeložila výpověď matky jednoho z protestujících za odblokování výše zmíněného zákona. Protestující totiž zahájili hladovku.

Pokud by zákon prošel, dovolí transsexuálům si vybrat úřední pohlaví, například na občanském průkazu, i bez toho, aby byl potřebný, tak jak to je dosud, lékařský posudek diagnózy a léčby genderové dysforie. Politici se obávají, že by tento zákon mohl ohrozit práva ostatních lidí, například žen, psalo ABC News.

„Dnes ráno odešel Kano, odešel můj maličký, odešel do umělecké školy, skoro stejně jako jindy, ale dnešek je jiný. Dnes odchází, aniž by se nasnídal, s batohem, ve kterém má kromě maleb a sešitů flašku s pitím. Dnes zírám dvě minuty na dveře, kterými odešel, a pere se ve mně strach o něj i respekt k němu,“ uvedla matka protestujícího.

Ve svých devatenácti letech spolu s dalšími desítkami lidí začal držet hladovku za to, aby zákon o změně úředního pohlaví opět dorazil do kongresu. Prý si je vědom toho, co činí, neboť čeká celých devatenáct let na to, až ho stát uzná takového, jaký je.

Dále se v článku píše, jak ho celé okolí po celou dobu uznává a respektuje, a to po dobu alespoň posledních sedmi let – rodina, přátelé, škola i lékařské zařízení mu vyjadřují podporu. „Před lety si změnil jméno i občanku, ačkoliv nám to strašně dlouho trvalo; nechtělo se nám muset souhlasit s předpokládanou psychopatologií, aby prošel tranzicí, a to jsme věděli*y, že v městě Burgos to je relativně jednoduché a rychlé. Nakonec jsme to vzdali*y a podřídili*y se; nemohl žít celý život bez dokladů,“ popisovala matka patálie svého dítěte.

„Neboj se, zlatíčko, až ti bude osmnáct, změníme to zatracené písmenko a budeš mít své emko,“ pověděla mu, když byl menší. K tomu ovšem nedošlo, neboť nepočítala s neměnností dosavadních zákonů či s pomalým tempem nově předložené legislativy.

Nepočítali ani s tím, že by potkali transfobní endokrinoložku, tedy lékařku, která se zabývá diagnózou a léčbou hormonálních poruch. Takového doktora prý však dostali. „Nechápe, že to můj syn, ne někdo jiný, rozhoduje o svém těle a nechce hormony. Nechce některé z jejich vedlejších účinků, stejně tak se ani nechce dát sterilizovat. A cena za jeho sebeurčení je drahá. Aby si mohl změnit označení pohlaví v dokladech, musí dva roky brát hormony.

Nejen že jeho endokrinoložka popírá jeho identitu, jak může, když nám na prohlídce vypráví o ‚skutečných trans‘ a dalších, kteří*ré podle ní neexistují. Podle ní si člověk musí projít psychiatrickou diagnózou, naládovat se hormony, nechat se sterilizovat a zajít na chirurgii, přesně v tomto pořadí, a nic nevynechat,“ popisuje matka zážitky.

„Existují trans osoby, které jsou s ní spokojené, protože jim nabízí cestu, kterou si vybraly. Jenže můj syn je zase exotem v ‚normě‘, tentokrát mezi trans osobami,“ dodává.

Pokud ovšem její syn neobdrží razítko od této lékařky, nemůže být proveden chirurgický zákrok. Jde i o větší průšvih, a to o to, že nemá právo bez razítka si nechat změnit ono písmeno na občance, jak matka svému dítěti slibovala.

„Před několika dny nám u večeře řekl, že taky zvažoval, že by nakonec ty dva roky hormony bral, aby si mohl změnit ono písmenko. Krve by se ve mně nedořezal. Taky zvažoval, že i kdyby to podstoupil, nezbavil by se stínu podezření, nevěřil by si, což je nesmysl, potom to zavrhl, zanedlouho zase zvažoval pro, zanedlouho zase zvažoval proti…

To není kurva fér!!! A tak si jde, se zelenými vlasy a širokým úsměvem, zatímco se průběžně učí, protože ho čeká písemka z literatury. A s batohem plným odhodlání a flaškou s pitím. Nevím, jestli to utiší hlad, nevím, jak dlouho bude trvat tato hladovka,“ zakončuje příběh o hladovce matka jednoho z aktivistů.

V poslední době je hladovka stále více běžným typem protestu. Hladovku držel dvacet tři dní ruský opozičník Alexej Navalnyj. Chtěl s ní docílit, aby k němu byli puštěni kromě vězeňských zdravotníků také lékaři zvenčí. Hladovka se nevyhnula ani před lety České republice, kdy v roce 2012 na protest proti jihočeské krajské koalici s KSČM vyhlásilo 16 studentů na pondělí protestní hladovku.

