Známý ODSák jmenoval desítky vteřin své politické funkce. A teď chce novou. U Xavera bylo veselo

Pavel Bulíček, lídr kandidátky Pirátů je softwarovým analytikem v energetickém průmyslu a velitel dobrovolných hasičů. Martin Machů, dvojka kandidátky Koalice pro Královéhradecký kraj, je vystudovaný dřevařský inženýr a je starostou Čerčic u Nového města nad Metují. Vystudovaný politolog z královéhradecké univerzity a v současnosti dotační manažer Petr Sobotka kandiduje za Spolu pro kraj, sdružující ČSSD, Zelené a nezávislé osobnosti.

Debatu o vylidňování venkova uzavřel kandidát Machů slovy, že „vesnice nepotřebuje všechno co má město, to by pak přestala být vesnice“. Mělo by tam být „kulturní vyžití, typické pro vesnici“. Tím reagoval na poznámky oponenta Bulíčka a dotazy moderátora, proč v Čerčicích nepostaví kino.

„Lidi potřebujou hospodu, obchod, školu, školku a kostel. A ideálně ještě poštu, ale to se dá vyřešit,“ vyjmenoval Machů, co lidé na venkově potřebují.

Pirát litoval, že stát nevyužil všechny finance z Evropské unie na to, aby dostal na venkov rychlý internet. Na dotaz, co by pro to měl udělat kraj, kandidát na hejtmana bezelstně přiznal, že nikdy nepřemýšlel o tom, zda by takové věci měl kraj dělat.

„Ta ekoagroturistika je o tom, že když máte někde soukromě hospodařícího zemědělce, tak propagovat jeho výrobky. Je celkem prokázané, že když je někde biofarma, tak se tam sjede spousta lidí,“ vykládal Sobotka. V Krkonoších prý jedna vyhlášená ekofarma dokázala přitáhnout lidi i do lokality, která jinak nebyla moc vyhledávaná.

Pirát se následně rozněžnil, že i on má svou oblíbenou ekofarmu. „A kozénku jste si podojil?,“ zajímalo moderátora. Bulíček o sobě prozradil, že je spíše na kravské mléko.

Sdružení Spolu pro kraj (ČSSD, Zelení a nezávislé osobnosti) by podle Sobotky nikdy nesedlo za vyjednávací stůl s komunisty a s SPD, protože jsou to „protisystémové strany“. A dali si to do koaliční smlouvy. Jeho kolegové prý navíc odmítají „extremisty z Trikolory“, takže ani tam by asi vyjednávání neprobíhalo. On ale Trikolóru neřeší, protože se do zastupitelstva stejně nedostane, na což sází svůj titul politologa. Problém mají i s ANO kvůli trestně stíhanému premiérovi, ale jinak si prý dovede představit dohodu s kýmkoliv.

Zástupce Koalice pro Královéhradecký kraj zopakoval zakázané trio SPD, KSČM, Trikolóra. Piráti prý už mají schválenou „povolební strategii“, která jasně říká, s kým jednat. Zakázáno je to s „extremistickými a nedemokratickými stranami“, což jsou komunisté, SPD a Trikolóra. ANO je naopak povolené.

Ódéesák pamětník a politoložka

V druhé části Pavlína Springerová zastupovala „Spojenci pro Královéhradecký kraj“, kde spojila TOP 09, Liberálně ekologická strana a spolu s nimi uskupení Hradecký klub. Proti ní usedl Jaromír Dědeček z hnutí ANO a Oldřich Vlasák, někdejší místopředseda Evropského parlamentu, letos zastupuje seskupení ODS, STAN a hnutí Východočeši.

Kandidátka Springerová působí na hradecké univerzitě jako prorektorka pro strategii a rozvoj, předtím vystudovaná učitelka a politoložka (zaměřující se vědecky na politické systémy latinské Ameriky) tamtéž řídila Filosofickou fakultu.

Kandidát ANO věnoval podstatnou část své minutové prezentace svému koníčku rybářství včetně prezentace svých největších životních úlovků.

Oldřicha Vlasáka lidem z Hradce Králové není třeba příliš představovat, v zastupitelstvu je nonstop od roku 1994 a shrnutí politické kariéry mu vydalo na více než minutu. „No máte krásnou funkcionářskou minulost,“ neudržel se Xaver Veselý na konci životopisu.

V průběhu debaty tak mohl Vlasák vytahovat své vzpomínky a zkušenosti až do časů ministra dopravy Antonína Peltráma, úřadujícího ve vládě Miloše Zemana v letech 1998- 2000. Díky tomu se diváci mohli dozvědět, co se tehdy psalo ve studiích o plánu dálnice D35, která se za dalších 22 let příliš nepohnula.

Kandidát ANO zaujal stamilionovými ciframi, které chce jeho hnutí v čele kraje investovat, prorektorka vysvětlovala moderátorovi, co se v sociální oblasti nazývá jako „odlehčovací služby“.

Pak lákala turisty na různorodost Královéhradeckého kraje a zaujala vizí, jak by měl kraj budovat „silnou marketingovou značku“.

Kandidát ANO se ohradil proti kritice stavby cyklostezek za evropské dotace: „Ty cyklostezky jsou jednoznačně potřeba. Cyklistů dneska máme hodně, jsou koloběžkáři, jsou tam i matky s kočárky na inlinech, a pak ještě pěší turisté, takže ty cyklostezky jsou přelidněné,“ vykládal Dědeček udivenému moderátorovi.

Kandidát ODS se nechtěl příliš zamotávat do úvah s kým po volbách jít a s kým nikoliv, bude to prý záležet na voličích. Bližší jsou ale ODS pravicové strany. Podle Dědečka by krajská politika neměla být založena na ideologii. „Kraj spravuje peníze a měl by řešit problémy,“ myslí si.

Spojenci pro Královéhradecký kraj měli mnohem jasněji. Vyloučena je spolupráce s „extremistickými xenofobními stranami“ (míněny SPD a Trikolóra), rovněž s komunisty, a nejsou ochotni jít do koalice ani s „hnutím pana Babiše“. „My to máme nějak geneticky dané a chodili jsme na Letnou a já bych si to sama před sebou asi neobhájila. A asi ani před našimi voliči,“ vysvětlila důvody této averze kandidátka Springerová.

