Znásilnění Afričanem? Podezřelý sedí a mlčí. Nové informace

Na poli u Lukavce na Litoměřicku byla v úterý znásilněna dívka. Šestnáctiletou dívku z Terezína měl údajně znásilnit Afričan vyhoštěný od našich západních sousedů. Informoval o tom Litoměřický deník. Prý jde o migranta vyhoštěného z Německa. Policie údajného pachatele brzy zatkla, ale nedostala z něj žádné informace.

„Muž u sebe neměl žádné doklady totožnosti a s policií nespolupracuje, nekomunikuje a ke své osobě odmítá cokoliv sdělit. Jde o Afričana,“ řekla litoměřická okresní státní zástupkyně Kateřina Doušová. Muž čeká na obvinění a na to, až bude vzat do vazby.

Policie tvrdí, že oficiálně nebyl z Německa do Česka předán žádný neúspěšný africký žadatel o azyl, ale to ještě neznamená, že nepřišel do Česka sám, aby se vyhnul návratu na kontinent svého původu.

„Většina migrantů dostává pravomocné rozhodnutí o tom, že má lhůtu pro vycestování ze země. I když to neznamená volný pohyb po schengenu, tím, že nejsou hranice, tak samozřejmě většina z nich se skrývá, ať už v Německu, nebo v okolních zemích. I tam – a to je i případ České republiky – samozřejmě v tu chvíli pobývají nelegálně,“ uvedla vedoucí právního oddělení Sdružení pro integraci a migraci Klára Holíková.

autor: mp