Zoufalí bojovníci lákají Čechy na Ukrajinu slibem sestřiček v nemocnici

14.08.2025 8:36 | Zprávy

„Šance, že něco schytáš, je zhruba 1:10. Ale v nemocnici tě dají dohromady, sestřičky na tebe budou hodný a budeš mít co vyprávět.“ Tak lákají Češi válčící na Ukrajině své krajany k tomu, aby se k nim v boji proti Rusku připojili i oni. Situace na frontě je totiž extrémně vážná.

Zoufalí bojovníci lákají Čechy na Ukrajinu slibem sestřiček v nemocnici
Foto: Screen X Andrij Sybiha
Popisek: Ruská raketa zasáhla bytový komplex v Kyjevě
Podle vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil Oleksandra Syrského se situace na východní frontě značně zhoršila, přičemž Rusko využívá svou převahu v počtu vojáků a techniky. „Země čelí jedné z nejsilnějších ruských ofenziv od počátku invaze,“ uvedl Syrskyj, který zdůraznil naléhavou potřebu další munice a vojenské podpory od spojenců. Ruské síly hlásí dobytí několika vesnic v Doněcké oblasti, včetně Novomychajlivky a Bohdanivky, a podle ruského ministerstva obrany dosáhly „průlomu v ukrajinské obraně“. Ačkoliv ukrajinská strana některá tvrzení popírá, například ohledně obsazení Časiv Jaru, zprávy od nezávislých pozorovatelů potvrzují ruské úspěchy.
 
Americké zdroje, včetně deníku New York Times, uvádějí, že Rusko v minulém měsíci získalo přibližně 400 km² území, což představuje největší územní zisk za poslední rok. Klíčovým cílem Rusů je město Pokrovsk, důležité logistické centrum na Donbasu. Sám Syrský přesouvá na frontu síly původně určené pro protileteckou obranu.
 
Česká dobrovolnická skupina Perun, která působí na Ukrajině a podporuje ukrajinské síly, upozorňuje na zoufalou situaci. „Tohle bohužel není propaganda. Tohle je volání z reality fronty, která se drolí. Poslední měsíce naše pozice prosakují. Taktika totální infiltrace, kdy se malé ruské jednotky pod krytím dronů a dělostřelectva dostávají do našeho týlu, funguje.“ Zástupci Perunu vyzývají další české občany, aby neprodleně kvůli náboru kontaktovali nacionalistický Azov.  

 
Česká skupina Perun, známá také jako mezinárodní humanitární fond Perun, je organizace založená Čechy, která od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 působí v regionu s cílem podporovat tamní vojáky v boji s ruskou armádou, kterou čeští dobrovolníci opakovaně označili za takzvanou východní hordu. Skupina je známá také díky svým aktivitám na sociálních sítích, zejména přes stránku Češi na Ukrajině, která slouží jako platforma pro informace a nábor na frontu. „Když tohle dodržíš, máš šanci asi 50:1, že se po šesti měsících služby vrátíš domů. Ne nutně vcelku. Šance, že něco schytáš, je zhruba 1:10. Ale v nemocnici tě dají dohromady, sestřičky na tebe budou hodný a budeš mít co vyprávět.“ Motivuje skupina v jednom z posledních příspěvků. Perun vystupuje jako nezávislá dobrovolnická organizace, ale některé její aktivity jsou koordinovány s českými státními institucemi, které podporují Ukrajinu. 

 
Podle náměstka ministryně obrany Daniela Blažkovce bylo v roce 2024 vycvičeno téměř 1700 ukrajinských vojáků, což je v poměru k velikosti české armády značný příspěvek. Čeští dobrovolníci, včetně členů jednotky Perun, popisují situaci před blížícím se setkání ruského a amerického prezidenta jako extrémně náročnou. 

 

Zdroje:

https://newssky.com.ua/en/syrskyj-kydaye-rezervy-proty-rosijskogo-shturmu-nad-pokrovskym-napryamkom-vysyt-zagroza-proryvu/

https://t.co/AwxASw8U2l

https://twitter.com/FundPerun/status/1955538931698540837?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/FundPerun/status/1955538963646595282?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.nytimes.com/2025/07/19/world/europe/russia-ukraine-military-economy.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Češi , nemocnice , Putin , Ukrajina , válka , fronta , bojovníci , Donbas , Trump , Perun , válka na Ukrajině

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Je situace na Ukrajině stabilní?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Martin Huml

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat

Kolik lidé ze SOCDEM bude na kandidátce Stačilo?

A napadlo vás, že jste vlastně stranu pohřbili zbytečně? Kvůli koalici z ní odešlo dost výrazných tváří a nebojíte se, že to bude k ničemu? Že pro voliče SOCDEM budete nevolitelní kvůli spolupráci s komunisty a pro voliči komunistů vás volit nebudou, že dají radši preferenční hlas komunistům?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Kouření elektronických cigaret v těhotenství mění obličej dítěteKouření elektronických cigaret v těhotenství mění obličej dítěte Smyslné vylepšení polohy 77Smyslné vylepšení polohy 77

Diskuse obsahuje 20 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Zoufalí bojovníci lákají Čechy na Ukrajinu slibem sestřiček v nemocnici

8:36 Zoufalí bojovníci lákají Čechy na Ukrajinu slibem sestřiček v nemocnici

„Šance, že něco schytáš, je zhruba 1:10. Ale v nemocnici tě dají dohromady, sestřičky na tebe budou …