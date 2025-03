Zrůda Musk, neudržel se Šafr. Pan Neruda chce zatínat tipec

Výměna názorů mezi Elonem Muskem a polským ministrem zahraničních věcí Radoslawem Sikorskim začala poté, co se Musk na X chvástal, že jeho systém Starlink je páteří celé ukrajinské armády. „Celá jejich frontová linie by se zhroutila, kdybych ho vypnul,“ napsal Musk na platformě X.

Polský ministr na tento Muskův komentář reagoval a připomněl mu, že za systém Starlink pro Ukrajinu platí polské ministerstvo pro digitalizaci a ročně na něj vynaloží přibližně 50 milionů dolarů. „Pokud se SpaceX ukáže jako nespolehlivý poskytovatel, budeme nuceni hledat jiné dodavatele,“ vzkázal miliardářovi Sikorski.

Musk ho v reakci na rýpnutí do své společnosti nevybíravě okřikl. „Buď zticha, malý muži. Platíte jen zlomek ceny,“ utrhl se na Sikorskiho a dodal, že Starlink je nenahraditelný.

Be quiet, small man.



You pay a tiny fraction of the cost.



And there is no substitute for Starlink. — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

O aktivaci satelitní internetové služby Starlink požádala Ukrajina už v únoru 2022, krátce po vypuknutí invaze a Muskova společnost SpaceX chvíli službu Ukrajině poskytovala zadarmo.

Do Sikorskiho se opřel i jeho americký protějšek, Marco Rubio. Rubio odmítl tvrzení, že Musk systém vypne, a vyzval Sikorského, aby byl vděčný. „Nikdo nevyhrožoval odříznutím Ukrajiny od Starlinku. A poděkujte, protože bez Starlinku by Ukrajina tuto válku už dávno prohrála a Rusové by teď byli na hranicích s Polskem,“ vyzval Sikorskiho Rubio.

A polský ministr to doopravdy udělal a Rubiovi osobně poděkoval. „Děkujeme ti, Marco, že jsi potvrdil, že stateční ukrajinští vojáci mohou počítat s životně důležitou internetovou službou, kterou společně poskytuje USA a Polsko. Evropa a Spojené státy mohou společně pomoci Ukrajině dosáhnout spravedlivého míru,“ uvedl na X.

Thank you, Marco, for confirming that the brave soldiers of Ukraine can count on the vital internet service provided jointly by ???? and????.

Together, Europe and the United States can help ???? to achieve a just peace. — Radosław Sikorski ???????? (@sikorskiradek) March 9, 2025

Z vývoje amerického postoje vůči Ukrajině je zděšen český novinář a spolupracovník Seznam Zpráv. „Tohle je naprosto ŠÍLENÝ. Přesahuje to o několik parníků vše, co bych si ještě před dvěma týdny vůbec dokázal představit,“ napsal na X k výměně názorů mezi polským ministrem Sikorskim a Muskem. „Tohle je největší osobní zklamání v mém životě,“ dodal chmurně k Muskově oslovení Sikorského coby „malého muže“.

I v souvislosti s rozhodnutím USA o omezení sdílení zpravodajských dat Ukrajině, ačkoliv je zpravodajská spolupráce klíčová pro schopnost Ukrajiny zasahovat ruské cíle, Černý uvažoval, jak moc se na Ameriku dá, nebo nedá spolehnout. „Říkal jsem si, že je to trochu přehnané. Přece Amerika je Amerika, a vždycky jsme to brali tak, že bez ohledu na detaily, kdo teď zrovna sedí v Bílém domě, se na Ameriku vždycky můžeme STOPROCENTNĚ spolehnout,“ vysvětloval Černý a kvůli Muskově roli v Trumpově administrativě zpochybnil tuto důvěru. „Jestli je Elon Musk součástí toho, čemu říkáme americký establishment, tak pravidlo je jasné: NESDÍLET NIC,“ uvedl Černý.

Tohle je naprosto SILENY. Presahuje to o nekolik parniku vse, co bych si jeste pred dvema tydny vubec dokazal predstavit.

Cetl jsem dnes dopoledne v Sunday Times clanek o tom, ze Britanie zvazuje, zda s USA dal sdilet zpravodajske informace. Obava je z toho, ze by to mohlo… pic.twitter.com/MZ37zlWkqv — Miloš Čermák (@cermak) March 9, 2025

„Strašný,“ vyjádřil se i právník Robert Neruda, manžel europoslankyně Danuše Nerudové. „Věřím v sílu americké demokracie, který tomu šílenci zatne tipec,“ napsal na X spolu s domněnkou, že podobné Muskovy excesy musí přece vadit i ve Spojených státech.

Strašný. Věřím v sílu americké demokracie, která tomu šílenci zatne tipec. Toto přece

musí vadit i v USA. — Robert Neruda ???? (@RNeruda) March 9, 2025

„Majitel této sítě, Elon Musk, je nebezpečná zrůda,“ napsal na platformě X šéfredaktor internetového deníku Forum24, Pavel Šafr.

Majitel této sítě Elon Musk je nebezpečná zrůda. — Pavel Šafr (@pavelsafr) March 9, 2025

Shrnutí přestřelky na X obou ministrů zahraničních věcí, shrnul i šéfredaktor deníku Reflex Martin Bartkovský s komentářem, že nyní „žijeme opravdu velmi zajímavé časy“.

Musk napíše, že vypne Starlink a Ukrajina prohraje.



Sikorski mu napíše, že za Starlink platí Polsko a když bude vyhrožovat, že si najdou náhradu.



Rubio napíše, že nikdo vypnutím Starlinku nevyhrožuje.



Musk napíše Sikorskému, že je “malý muž” a že náhrada není. A že platí… — Martin Bartkovský (@bartkovskym) March 9, 2025

