Zvukař, který Zemanovi pustil Modlitbu pro Martu se přestupku nedopustil, uvedla přestupková komise

Zvukař Jaroslav Hensl, který během listopadového mítinku při návštěvě prezidenta Miloše Zemana v Lipníku nad Bečvou pouštěl Modlitbu pro Martu, se nedopustil přestupku. Rozhodla o tom přestupková komise, která případ odložila. ČTK to dnes řekli starosta Lipníku nad Bečvou Miloslav Přikryl a vedoucí odboru radnice Roman Chlapek. Případ předala správnímu orgánu policie jako prohřešek proti právu shromažďovacímu. Henslovi hrozila pokuta až 15 000 korun.

„Přestupek, který podala policie, řešil správní orgán, tedy přestupková komise městského úřadu. Přestupková komise rozhodla o odložení přestupku s tím, že žádný přestupek nenastal,“ uvedl starosta Přikryl. „Já bych řekl, že jsme to podezření z toho přestupku, tak jak to tam viděla policie, neshledali,“ řekl ČTK vedoucí odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu lipnické radnice Roman Chlapek.

Hensl byl již o výsledku řízení informován. „Jsem rád, že přestupková komise došla ke stejnému názoru, jaký jsem měl, a to, že to nebyl přestupek proti shromažďovacímu zákonu, určitě jsem se proti tomu neprovinil. Jsem rád, že to takhle dopadlo,“ řekl dnes ČTK Hensl.

Míní, že měla celá věc tehdy na náměstí smysl. Svědčí o tom podle něj i velká vlna podpory z celé republiky. Pouštěním písně Marty Kubišové se inspirovali při protestu i lidé v jiných částech republiky. „Mám radost, že se po celé republice objevuje spousta lidí, kteří vyjadřují názor v tom, že v čele státu by měl stát člověk, který si nepřizpůsobuje prezidentství podle sebe, ale má se chovat státnicky,“ uvedl Hensl.

Incident se odehrál na náměstí v Lipníku nad Bečvou 8. listopadu během Zemanovy návštěvy Olomouckého kraje. Při prezidentově setkání s občany několik desítek lidí vyjadřovalo červenými kartami nad hlavou nevoli vůči Zemanovi. Hensl pouštěl skladbu hlasitě z okna v prvním patře domu na náměstí. Na konci písně vstoupili do soukromých prostor, odkud Modlitbu pouštěl, policisté v civilu, donutili jej píseň vypnout a odvezli na služebnu, kde strávil asi dvě a půl hodiny.

Policisté dříve uvedli, že Hensl bránil shromáždění, když rušil hlasitou hudební produkcí projev jednoho z účastníků. Organizátoři se bránili tím, že mítink narušit nechtěli, o svých krocích včetně pouštění písně prý policisty informovali předem.

Postup policistů vyvolal velké emoce i kritiku některých politiků. Prověřovalo jej policejní prezidium, podle kterého byl v souladu se zákonem. K jinému názoru dospěla ombudsmanka Anna Šabatová, na kterou se obrátili organizátoři protestu. Podle ní policie postupem proti protestujícím pochybila. Podle veřejné ochránkyně nebyl důvod k zajištění zvukaře, zásah vůči němu byl nepřiměřený a policie jej navíc nepoučila o důvodech jeho zajištění.

Případem se bude zabývat také soud. Jedenapadesátiletý Hensl podal žalobu na prošetření postupu policie. Žaloba je podána na ochranu před nezákonným zásahem. Jednání u olomouckého krajského soudu dosud nebylo nařízeno. Po zvukaři Henslovi se rozhodla obrátit na soud i další pětice organizátorů protestu.

autor: nab