Zvýšíme platy všem zdravotníkům, slíbil Babiš. Pak jej pojišťovny postavily před ekonomickou realitu

V jednu chvíli se zdálo, že by zdravotníci v příštím roce mohli dostat plošně přidáno. Podle informací ČTK však tento slib padá pod stůl. Odbory sice poukazují na to, že jim Babiš s Vojtěchem plošné zvýšení platů přislíbili, jenže pojišťovny tento plán odmítly. Prý by to neúnosně zatížilo jejich hospodaření. Pojišťovny jsou ochotny uzavřít dohody o financování zdravotní péče a další rok jen pod tou podmínkou, že plošné zvyšování platů nenastane. Informuje o tom ČTK.

„Zásadní podmínkou dohody je, že právním předpisem nebudou paušálně zvýšeny sazby v platových tabulkách, neboť v tomto případě by zdroje zdravotních pojišťoven na takovéto navýšení nestačily a chybějící prostředky by pak musel zajistit stát," uvedla v tiskové zprávě předsedkyně Asociace nemocnic ČR Jaroslava Kunová.

Ministr Vojtěch oznámil, že uzavřenou dohodu akceptuje. Dojde prý na navyšování příplatků za směny, ale jakékoli další navyšování platů nesmí přesáhnout rámec uzavřené dohody. Odbory sice příspěvek za směnnost vítají, ale nadále trvají na plošném navýšení platů zdravotníků. „Neumíme si představit, že by se platy nezvýšily lékařům a ostatním zaměstnancům, a to vzhledem k nabídce na trhu práce, kdy ve zdravotnictví chybí téměř všechny profese," uvedla předsedkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR Dagmar Žitníková.

Příplatek za směnnost má ze současných dvou tisíc korun v menších nemocnicích a tří tisíc korun ve větších nemocnicích stoupnout o pět tisíc korun.

