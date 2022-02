Alena Vitásková: Vaxeři, antivaxeři, pandemický zákon a energetická krize

Novela Pandemického zákona je bič na doposud svobodné občany. Neodsuzuji ani neočkované ani očkované. Chrání si své zdraví, jak nejlépe laik umí. A ti, co to skutečně umí, jsou často nevyslyšeni a odsouvání na vedlejší kolej.

Institut Aleny Vitáskové z.s. (dále jen IAV) ochrana lidských práv a svobod se zabývá problematikou infekce Covid 19, konkrétně opatřeními, které vláda v této souvislosti přijímala a dále přijímá. Zběsilost, některých tak zvaných, a dokonce samozvaných odborníků na pandemie, již druhým rokem děsí národ a nikdo je nebere k zodpovědnosti. Není to dávno, kdy nám např. místopředseda vlády Hamáček vyhrožoval, že budou mrazáky plné mrtvých. Již ani nevím, který politik nebo odborník veřejně prohlašoval a veřejnoprávní média informovala, jak nestačí krematoria spalovat mrtvé Ano, jsou to morbidní sdělení, pro nemocné ještě víc zasahující do jejich imunitního systému. Stres, strach ze smrti, kterou nám v přímém přenosu vyhrožuje ministr zdravotnictví, pokud se nedáme očkovat vakcínou, která je stále ještě ve fázi testování.

Jedním dechem jsme informováni, že testování vakcíny bude ukončeno v květnu 2023, nikdo negarantuje její bezpečnost, musíte podepsat informovaný souhlas před aplikací. Pak dostaneme informaci, že očkování přes toto všechno bude pro určité profese a věkovou hranici povinné. Sice nezákonné, ale povinné. Pak se přidá, že se touto vakcínou mohou očkovat těhotné, děti.

Na ubohé občany se hrne jedna zaručená zpráva za druhou, nestačí ji vstřebávat a k tomu se musí obávat o život, živobytí. Je třeba občany rozdělit a pak panovat. Rozdělme je na očkované a neočkované, však oni si to mezi sebou sami rozdají. Stačí jen trochu popíchnout, třeba restrikcemi. To již nakonec všichni řadu měsíců, neřka let, zažíváme. Restaurace, kadeřnictví, otevřené obchody jen pro vybrané. Živnostníci, podnikatelé – někteří nic, někteří víc dostávají dotace za to, že nepracují. Státní dluh je tak vysoký, že nebudeme stačit splácet dluhovou službu. Zvrácený svět, nebo jen krok k omezení lidských práv a svobod, okleštění demokracie. Dohnat národ k apatii, nenávisti a závisti.

Neodsuzuji ani neočkované, ani očkované. Chrání si své zdraví, jak jen nejlépe umí. Musíme mít ale všichni právo se svobodně rozhodnout, zda se očkovat chceme, či nikoliv. Nemůže být nikdo z nás za své rozhodnutí diskriminován. Je všeobecně diskutováno, jak na této pandemii mnozí zbohatli, jak se snaží strach nad národem touto záludnou infekcí udržet a k tomu si připravit ještě právní rámec „novelu pandemického zákona“.

Anketa Má prezident ČLK Milan Kubek vaši důvěru? Má 10% Nemá 88% Nevím, o koho jde 2% hlasovalo: 8781 lidí

Porobené národy se zmítají v nejistotě a strachu, začínají se bouřit. Je nutné přitvrdit. V době, kdy se jeví pandemie na ústupu chce vláda Petra Fialy ve stavu nouze přijmout novelu Pandemického zákona vedoucí ke skutečnému okleštění demokracie, pošlapání Listiny práv a svobod. Jak se bránit proti zlovůli těch, kteří mají hájit zájmy občanů? Hlasování o tomto zákoně v Poslanecké sněmovně v úterý dne 1. 2. 2022 není na ochranu občanů, jejich zdraví. Pod rouškou uvolnění, kdy vláda hlasitě schvaluje zrušení povinného očkování, kdy si naivně myslíme, že to myslí konečně s občany dobře se urychleně v ústavní nouzi schvaluje novela pandemického zákona. Celé toto strastiplné období doprovází energetická krize, kdy se ceny energií vyšplhaly do astronomické výše a jsou v České republice nejvyšší ze všech zemí v okolí. Občané nejsou sto vnímat, co se vše kolem nich děje a jak se mají nebo mohou bránit.

Energetická chudoba a bída přichází ruku v ruce s potravinou krizí, kdy se dovídáme od zemědělců, že chleba může stát i 200,00 Kč. K tomu pan prezident dodá, že by se měly zdanit důchody. Inflace nebývalých rozměrů bude válcovat naši vlast, naše občany, živnostníky, podnikatelé. Budou se zvyšovat daně, které zasáhnou všechny.

Občané bděte a nepřipusťte přijetí pandemického zákona, který jako protiústavní vezme nám alespoň poslední ostrůvky demokracie, na kterých se můžeme bránit.

Nezákonná opatření, která přijímala vláda Andreje Babiše v souvislosti s pandemií poškodila hospodářství a morálku obyvatelstva i podnikatelského sektoru. Představa, že vláda může činit nezákonná opatření a občan by za ně dostal vězení, byla důvodem, že IAV podal na vládu trestní oznámení. V té době, kdy jsme trestní oznámení podávali přijala vláda Andreje Babiše 16 nezákonných opatření, které následně, jako nezákonné soud zrušil. Než se naše trestní oznámení prošetřilo, narostlo těchto nezákonných nařízení vlády, nebo ministerstva zdravotnictví přes čtyřicet dva. Poškození živnostníci, podnikatelé, frustrováni občané, nedůvěra ve vládní opatření přinesly do společnosti „blbou náladu“, která se nedá srovnat s tím, jak ji po roce 1989 popisoval Václav Havel.

Trestní oznámení bylo nakonec odloženo, protože dle stanovisko, jak jsme to pochopili „vláda nezákonné nařízení, které má dopad na celou společnosti, může beztrestně přijímat“. Občan za jednání v rozporu se zákonem stane před soudem a je potrestán.

IAV se ve věci povinného očkování, které nařídila rovněž Babišova vláda obrátil na Ombudsmana - Veřejného ochránce práv JUDr. Stanislava Křečka (viz náš podnět z prosince 2021 zveřejněný na www.institut-av.eu), dále jsme se připojili k Deklaraci právníků a Deklaraci lékařů. Veřejný ochránce práv JUDr. Křeček nám v zákonné lhůtě odpověděl (viz odpověď zveřejněna na www.institut-av.eu). K tomu nutno dodat, že úřad, který při tak flagrantním porušení lidských práv nezasáhne bezodkladně sám a očekává stížnosti občanů a institucí je asi také jeden ze zbytečných úřadů s rozpočtem desítek miliónu korun ročně bez kterého by se občané obešli.

Tak je to stejné, jako s neplněním povinnosti Energetického regulačního úřadu, který jako rovněž nezávislá instituce čeká (dle vyjádření předsedy Rady ERÚ Trávníčka v médiích) na „směrování“ jak mají probíhající energetickou bídu odvrátit. Přitom kompetence mají a doposud nečinili.

Novela pandemického zákona je bič na doposud svobodné občany. Nenechme se porobit, stačí nám ta „blbá nálada“. Té se můžeme rychle zbavit, ale porobení nikoliv.

Ing. Alena Vitásková – předsedkyně IAV

Dne 31. 1. 2022

