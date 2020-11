Ázerbájdžánská komunita v ČR: Jsme rádi, že paní Kutilová píše pro arménskou stranu

reklama

Chápeme obavy arménského obyvatelstva o svou bezpečnost. Kavkaz má za sebou řadu tragických událostí a etnických konfliktů. Není překvapivé, že obyčejní Arméni po desítkách let ostré propagandy z obou stran přemýšlejí, zda nenastane odplata za to, že v 90. letech muselo z regionu Náhorního Karabachu, ale hlavně okolních čistě ázerbájdžánských okresů uprchnout před Arménskou armádou přes 600 tisíc Ázerbájdžánců.

Přestože jsme komunita Ázerbájdžánců žijících v ČR, cítíme se oprávněni říct a vzkázat: Žádná odplata nenastane. Etnických čistek a prolité krve už bylo dost. Teď je čas, aby se Arméni a Ázerbájdžánci v Náhorním Karabachu naučili opět žít vedle sebe, jako tomu bylo až do 80. let minulého století. Arméni žijící na území Náhorního Karabachu můžou zůstat ve svých domovech a pokud se přihlásí o ázerbájdžánský pas, jejich životní podmínky včetně důchodů a sociálních služeb se zlepší. Zatímco Arménie je po desítkách let konfliktu izolovanou a chudou zemí, Ázerbájdžán má silné hospodářství a bude do obnovy zdevastované infrastruktury v Náhorním Karabachu i okolních donedávna okupovaných okresů investovat ve prospěch všech, kteří na tomto území žijí.

Anketa Je v České republice zbytečně moc restaurací? Ano 83% Ne 17% hlasovalo: 3689 lidí

Paní Kutilová ve svých příspěvcích opakovaně varovala a volala, že po vítězství Ázerbájdžánu nastane genocida a etnická čistka. Budeme velmi rádi, pokud bude ve svých očekáváních zklamána a pokud se nenaplní její facebookové motto, že se věnuje Arménům jako národu odsouzenému k zániku. Domníváme se, že novináři informující o konfliktu o Karabach stylem, jaký používá paní Kutilová, bohužel přispívají k nenávisti mezi národy s nepřímým následkem utrpení nevinných lidí.

Přiznáváme se, že nám bylo chvíli líto, že nemáme na rozdíl od arménské komunity v českých médiích ´své´ novináře, kteří by nás nekriticky obdivovali a litovali nás jako oběť nespravedlnosti celého světa. Dospěli jsme ale k přesvědčení, že je to dobře. Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev poskytl v průběhu války rozhovory snad všem významným světovým médiím. Čelil nepříjemným a kritickým otázkám a vždy na ně věcně reagoval. Je lepší, když my Ázerbájdžánci musíme argumentovat a vysvětlovat fakta inteligentním a kriticky uvažujícím novinářům, než abychom se nechali omámit slepým pochlebováním. Chytří oponenti nám pomáhají jít dopředu, slepí přívrženci bez inteligence a nadhledu by nás vedli na cestě do propasti.

Děkujeme všem českým novinářům, kteří se o regionální konflikt dvou malých zemí na Kavkaze zajímají a dokážou vnímat fakta a argumenty na principu „padni komu padni“.

O spolku Azerbaijani Community in the Czech Republic, z. s.

Spolek sdružuje Ázerbájdžánce, kteří z důvodu studia, podnikání či práce nalezli svůj domov v České republice, a jejich české přátele. Věnuje se organizování kulturního a společenského života ázerbájdžánské komunity v ČR a podporuje networking jak uvnitř komunity, tak vůči českým firmám či institucím se zájmem o Ázerbájdžán. Vzhledem k tomu, že aktuálním tématem českých médií je konflikt v Náhorním Karabachu, rozhodl se spolek aktivně vstoupit do komunikace a nabídnout českým médiím i veřejnosti zdroj informací pohledem ázerbájdžánské strany. Spolek je nezávislou organizací, která není nijak podporována Ázerbájdžánskou republikou. Vyjadřuje názory svých členů. Za spolek veřejně vystupuje politolog a novinář Eldar Valiyev.

Psali jsme: Ivan David: Příměří a zastavení nepřátelství Ázerbájdžánská komunita v ČR: Prohlášení u příležitosti mírové dohody mezi Ázerbájdžánem a Arménií Luiza Šeda Tadevosyanová: Válka o Náhorní Karabach? Porušování mezinárodního práva, kazetové bomby a české zbraně Hakob Asatryan: Karabašští Arméni čelí hrozbě regulérní genocidy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.