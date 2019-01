Bohdan Babinec: Proč reptáš a kam chceš kráčet, národe

Co dokázala ODS za dobu svého vládnutí, kdy z našeho státu byly vyvedeny biliony korun a při privatizaci byl rozkraden majetek státu (a její milovaný prezident udělil amnestii pro velké množství podvodníků a tunelářů). Jak mohou zajistit pokrok a kladný vývoj státu Piráti (sám ten název ve mně evokuje asociaci s vrahy, podvodníky a zloději) byť i mezi nimi je dost mladých, prakticky nezkušených ale technicky vyspělých jedinců. A populistické SPD? Co může státu přinést ono?

Nezdá se vám, že bychom měli trošku víc přemýšlet nad tím, koho budeme volit. Nadáváme oprávněně na ANO a ČSSD? Který z premiérů za uplynulých třicet let udělal pro prosperitu našeho státu tolik co Babiš? Chápu, že ono hnutí ANO prakticky neexistuje, že se jedná o byznys projekt jednoho člověka, ale vím, že jelikož má Babiš máslo na hlavě, tak musí poslouchat ČSSD a realizovat tak myšlenky programu této strany a zajišťovat různá pozitiva pro národ. Např. zvýšení minimální mzdy, zvýšení důchodů, zvýšení platů učitelů a policistů, důchodcům starším 85 let měsíční příspěvek 1000 Kč, návrh na zrušení karenční doby a další.

Dva roky po sobě již máme vyrovnaný státní rozpočet a existuje předpoklad, že vyrovnaný bude i nadále a zřejmě i v přebytku. A toho bylo docíleno především dobrou prací ministrů jmenovaných ČSSD – Janě Maláčové, Hamáčkovi, Petříčkovi a ostatním.

Milý národe, zamysli se nad tím koho si v příštích volbách vybereš. Jak v nadcházejících volbách do Europarlamentu, tak ve všech volbách příštích.

