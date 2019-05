Institut Václava Klause: Prohlášení k brutálnímu fyzickému napadení Ladislava Jakla

V sobotu 25. května 2019 ve večerních hodinách byl v pražském metru fyzicky napaden náš dlouholetý kolega, člen Institutu Václava Klause a před nedávnem Parlamentem ČR zvolený člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání pan Ladislav Jakl. Hulákání útočníka, kterým svůj útok doprovázel, jednoznačně potvrzují, že šlo o politicky motivovaný čin s cílem napadnout, zastrašit a zranit člověka s odlišnými politickými názory.

Jde o čin s mimořádnou společenskou závažností! Naprosto zásadně a se vší rozhodností takové počínání odsuzujeme a věříme, že okolnosti tohoto činu budou důsledně vyšetřeny, pachatel (nebo pachatelé) tohoto odporného útoku budou urychleně dopadeni a s vědomím závažnosti činu i odpovídajícím způsobem potrestáni.

Tak ohavný čin by se nestal, kdyby v České republice nebylo soustavně a cíleně zvyšováno politické napětí těmi, kteří si jiný než svůj vlastní názor neumí představit, těmi, kteří každého člověka s odlišným politickým názorem veřejně urážejí, ostouzejí a dlouhodobě beztrestně brutálně verbálně napadají. Tak ohavný čin by se nestal, kdyby proti zvolení Ladislava Jakla členem RRTV nebyla vedena tak nesmiřitelná a útočná politická kampaň. Viníme ty, kteří po léta nerespektují výsledky demokratických voleb a politickou moc chtějí získat mimo demokratické volby prostřednictvím rozvášněných davů na náměstích a spřátelených médií. V takové atmosféře je už pouze malý krůček k tomu, aby si leckdo vyložil tento stav jako normu, ve které je dovoleno naprosto všechno – včetně hrubých fyzických útoků a pokusů likvidovat lidi s odlišným názorem. O tom, kam taková doba vedla a v co vyústila, nás dostatečně trpce poučila historie 30. let minulého století v Německu.

Pozoruhodné je, že česká média – s výjimkou serverů Echo24 a Parlamentní listy – o této brutální události mlčí, ačkoliv například v porovnání s napadením poslance Feriho (jehož incident plnil česká média po dlouhý čas) je zjevné, že v případě Ladislava Jakla šlo o daleko agresivnější útok.

Napadení našeho spolupracovníka Ladislava Jakla nedovolíme zlehčovat. Útok na něho, stejně jako na kohokoliv jiného pro jejich odlišné politické názory, je překročením všech myslitelných, představitelných a tolerovatelných mezí v demokratické společnosti.

Ohrožením demokracie v naší zemi nejsou ve svobodných volbách zvolení politikové Andrej Babiš a Miloš Zeman, jak bez ustání tvrdí ti, kteří ve volbách opakovaně neuspěli. Přímým ohrožením demokracie je nerespektování odlišných názorů, které ústí v takové brutální fyzické napadení názorových oponentů, jehož jednou z obětí se Ladislav Jakl stal.

A právě toto jsou chvíle, kdy má svobodná společnost dát najevo, že svobody, mezi které patří i právo na neomezenou obhajobu různých názorů, bude rozhodně bránit.

Věříme, že zdravotní stav Ladislava Jakla se brzy výrazně zlepší a že tento útok nezanechá žádné trvalejší následky na jeho zdraví.

Václav Klaus, Ivo Strejček, Jiří Weigl, Hana Lipovská, Filip Šebesta, Petr Macinka

