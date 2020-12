Ivo Fencl: Padesátinásobná glosa proti náloži viro-stresu

reklama

Abyste rozuměli: ten původní Prutkov byl vlastně Rus - a někdo jako Jára Cimrman. Už v devatenáctém století. Ale neříkám, že se jím Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak přespříliš inspirovali. Já ovšem ano.

Nebo tedy českým jeho dvojníkem, který dosud žije - a vesele. Jen máloco si připouští. Je mu takřka tak fajn jako božímu hovádku a snad už brzy pochopíte, proč. A každopádně je tento náš spoluobčan jaksi blahoslaven.

Dlouho, předlouho jsem ale, to je taky pravda, jeho výroky pouštěl svým druhým uchem zase ven a zpátky na psychicky zdravý svět - a zapomínal je.

Ale svět už nejspíš není úplně zdráv a souběžně by bylo škoda českého Prutkova úplně pomíjet a vzývat pouze Ester Ledeckou, vždyť... Každý jsme originál. Ne? I zašel jsem do přítelova sadu a... ejhle. Moudra si také zapisuje.

„Smím?“ nahlédl jsem - co „parlamentní reportér“ - do zápisníčku tohoto tak sympatického obecního blázna, jemuž se současná pandemie podle mého skromného názoru vyhne obloukem.

„Smíte. A je tu,“ dodal horoucně, „obsažena veškerá má životní filozofie.“

Následující výroky si dovolím označit přinejmenším za autentické, ba pravdivé, a to proto, že mi je vyprávěl sám Tý Texis Krejčík.

1. Mrtvola je tou nejnáročnější hereckou kreací. Obzvlášť v divadle jednoho herce.

2. I volební urna je na něco.

3. Kostra koně na stromě, pod kterým číhá myš, ponouká k zamyšlení.

4. Jízda na skibobu je bezpečnější na sněhu.

5. I revizor má duši.

6. Jsi-li spravedlivý, nikdy neplij proti směru jízdy.

7. Špatně položená otázka je jako pivo bez pěny.

8. Poctivě formulované mudrosloví je lepší než zákeřně míněné pozvání na zabijačku.

9. Zabijačka a tancovačka? V tom je rozdíl.

10. Kolik řečí umíš, tolikrát jsi rozštěpen.

11. Medvídek Pú ve skutečnosti byl a je pouhou fikcí.

12. Kopřiva a kopřivka, v tom je rozdíl.

13. Pokrok, vire, nezastavíš, seč ti síly stačí.

14. Zpátečníky dusme!!!

15. I dusík má právo na život.

16. Zápal mozkových blan bývá způsoben nedostatkem kulichů, i dotazuj se ale kulichů, je-li to spravedlivé.

17. Fixace dívčí nohy, ač to zní opovážlivě, nemá co dělat s popisem její kůže fixem.

18. Ani na sněhu není jízda na skibobu dvakrát bezpečná.

19. Ne každý kontrolor má duši.

20. Svádět dívky je veliká nepřístojnost.

21. Dobře formulovaný aforismus chutná líp než vana vodky.

22. Kos a kosa, taky v tom tkví rozdíl!

23. Parodovat mudrosloví je skoro stejně velkou pošetilostí jako kloktat suřík.

24. Vražda spáchaná na revizorovi před bohem není zločinem. (Ale před Bohem s velkým B by jím být měla.)

25. Nic naplat, každý jsme z jiného těsta! (Z dialogu dvou kuchyňských červů.)

26. Talentovaný aforista je jako maják - a redaktorka je jeho strážce.

27. Flašinetář se nadřel jako mezek.

28. Konverzace je v podstatě rozhovor.

29. Kdo sní chrousta, ten se zchroustá!

30. Předražená žiletka ve tvé botě ponouká k zamyšlení, a to zvlášť, je-li napuštěna prudkým jedem.

31. Svádět mladá a nerozumná děvčata je nepřístojností vhodnou leda tak někam na svatbu.

32. Nakonec by nehráli ani tak zle, kdyby vyměnili trenéra a devět desetin týmu.

33. Vtipný aforismus je jako plný pohár lahody vyklopený do ucha.

34. Všechny unijní novoty je nutno hlásit na patřičných místech.

35. Opatrně.

36. Jaká hlava, taký aforismus.

37. Nezvykej si, že ti každá odolá.

38. Když mě opět zvolíte do Evropského parlamentu, dojedu do Bruselu rád na kole.

39. Magnet vše přitahuje. Kovy nejsou výjimkou.

40. Princezna Lada malíře Ladu nepoznala.

41. Šárce nevěř.

42. Unii věř. S výhradami.

43. Plivat proti směru jízdy spravedlivým poetům nesluší.

44. Vtipná mudrosloví bývají chutnými výplody mazlíků žen a dívek z širého okolí.

45. I ten největší sekáč sem-tam děvče neodmítne!!!

46. Také na patřičných místech lze dostat předpisově do chrupu.

47. V nejlepším skonči. (S výjimkou Tonči. Tento aforismus připojuji pouze pro zasmání.)

48. I stěrače jsou na něco.

49. Původnost je základ všeho: kdo NENÍ původní, EXISTUJE.

50. Dýka v tvých zádech zavání nekalým úmyslem.

