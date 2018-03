Jakub Červenka: ČNB drží sazby na uzdě. Do konce roku jí to nevydrží

Ačkoliv se inflace aktuálně pohybuje o 0,4 procentního bodu pod únorovou prognózou centrální banky a kurz koruny na její prognóze, neochota bankovní rady zvedat úrokové sazby bude ale zpětně bránit kurzu koruny v posilování. Do hry vstoupí i rozhodnutí Evropské centrální banky ukončit kvantitativní uvolňování spíše na začátku druhého pololetí, než na jejím konci, které by mohlo mít za následek další oslabení kurzu koruny vůči euru. Proto, pokud koruna nebude v následujících měsících posilovat, očekáváme, že ČNB změní názor a úrokové sazby zvedne letos ještě dvakrát.

Podle naší aktuální prognózy kurz koruny do poloviny roku posílí na 25 EUR/CZK, zatímco 3M PRIBOR se zvýší jen mírně na 1 %. Inflace, která podle naší prognózy dosáhla v únoru svého dna, se bude vracet nad 2 % vlivem postupně prosakující mzdové inflace.

„Úrokové sazby a kurz koruny jsou spojené nádoby. Pokud koruna nebude v následujících měsících posilovat tak rychle, jak prognóza ČNB očekává, otevře se prostor pro růst úrokových sazeb. Podle naší prognózy koruna do léta neposílí přes hranici 25 korun za euro a bankovní rada ČNB bude moci zvedat úrokové sazby a to rovnou dvakrát“, říká Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank.

V situační zprávě centrální banka uvedla, že růst HDP v posledním čtvrtletí minulého roku se nacházel o 0,2 p.b. pod odhadem ČNB, a to kvůli mírně zaostávajícímu růstu spotřeby, ale v letošním roce spotřeba dožene, co zaspala. Únorová inflace byla o 0,4 p.b. pod odhadem ČNB kvůli nižším cenám potravin, ale brzy se vrátí nad svůj cíl. Podle guvernéra banky J. Rusnoka zůstane spotřebitelská inflace nad cílem (!) až do konce letošního roku a k cíli se dostane až v příštím roce. Kvůli slabému výsledku v únoru byla rizika inflace vyhodnocena jako lehce protiinflační.

Důležitým dodatkem bylo, že s prognózou je konzistentní nárůst úrokových sazeb až ke konci roku, nebo v roce příštím. To ale neznamená, že bankovní rada nemá v záloze dřívější navyšování sazeb. Radní si očividně ponechávají určitý prostor pro manévrování, pokud se nevyplní předpoklady prognózy. J. Rusnok přímo prohlásil, že pokud nebude kurz koruny sledovat prognózovanou trajektorii, vytvoří se prostor pro další růst úrokových sazeb. Podle jeho slov na jednání panovala živá debata o interpretaci současného vývoje inflace (a rychlosti „normalizace“ sazeb). Koruna se za poslední měsíc drží na EUR/CZK 25,4, kde zůstala i po dnešním jednání.

Jakub Červenka

finanční analytik

Psali jsme: Jakub Červenka: Okénko trhu Jakub Červenka: Okénko trhu Jakub Červenka: Okénko trhu Červenka (Svobodní): Dublin IV – protektorát za dveřmi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV