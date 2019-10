Jan Bureš: Proč Česko zatím nedoplácí na obchodní války tolik jako Německo?

Když opustíme svět NBA, mezi největšími světovými ekonomikami stále sklízí největší trable a problémy Německo. S nikým přímo obchodně neválčí, ale klesající objem globálního obchodu na něj dopadá nejcitlivěji a největší evropská ekonomika má namířeno do recese. To ostatně potvrdila i poslední čísla za srpnový průmysl. Ta sice po delší době překvapila pozitivně, v celkovém souhrnu za třetí kvartál ovšem zůstává německý průmysl v hlubokém mínusu. Přesný opak stále platí pro Česko - i když srpen přinesl po delší době o něco horší čísla (zejména ve strojírenství), celkový obrázek je stále pozitivní. Podívali jsme se proto trochu detailněji na důvody dosavadní odolnosti Česka vůči poklesu globálního obchodu.

S použitím světových input-output tabulek (databáze WIOD) jsme porovnali citlivost Česka a Německa na zpomalení finálních vývozů do nejrůznějších světových ekonomik. Hlavní výhodou tohoto přístupu je, že cílí přímo na finální poptávku (na spotřebu a investice) po českých a německých vývozech. Neberou se v potaz vývozy, které jsou dál re-exportovány (respektive sledují se až do cílové destinace). Tím pádem se dá na rozdíl od hrubých vývozů/dovozů přímo dopočítat dopad jednotlivých regionálních šoků do přidané hodnoty a HDP v Česku a v Německu.

Co nám nakonec vyšlo? Německá ekonomika je o poznání víc zranitelná vůči výpadkům poptávky jak z Číny, tak z USA - není tedy divu, že dopad současné obchodní války je zatím v české ekonomice cítit méně (viz graf). Na druhou stranu platí, že Česko je při porovnání s Německem daleko více závislé na poptávce ze sousedních středoevropských ekonomik. A těm se v tuto chvíli daří z různých důvodů (menší expozice vůči Číně, strukturální fondy) také velice dobře. Tato vazba na středoevropský obchod tedy imunitu Česka jenom posiluje. Znamená to tedy, že máme vyhráno? Vůbec ne. Největší problém by měla celá střední Evropa a s ní i Česko, kdyby začaly slábnout i útraty německých spotřebitelů - jinak řečeno šokem zvenčí by se nakazily i německé domácnosti, které jsou zatím odolné (sentiment se zhoršil, ale útraty ne). Pak by veškerá dosavadní imunita Česka mohla vzít rychle za své…

Psali jsme: Jan Bureš: Týden ve znamení brexitu, obchodních válek a slabého českého průmyslu Jan Bureš: WTO verdiktem v kauze Airbus otevírá novou frontu obchodní války Jan Bureš: Týden ve znamení PMI a polských bank Jan Bureš: Proč nehledě na jestřábí ČNB zůstat se sázkami na korunu raději při zemi?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV