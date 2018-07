Jan Campbell: Zatím co jste…

Mezinárodní norma ČSN ISO 5127-2003 jej popisuje jako představení duševního díla jiného autora, půjčeného nebo napodobeného vcelku nebo zčásti, jako svého vlastního . V méně individualistických dobách zůstávala různá díla (velmi často) anonymní, volně se přetvářela a autor dokonce pokládal za úspěch, když se jeho dílo šířilo. Dnes se mi jeví, že novodobí plagiátoři, ke kterým lze zařadit (podle Wikipedie) nejenom soudce Nejvyššího soudu Zdeňka Sováka, člena Nejvyššího státního zastupitelství Libora Nedorosta, proděkana Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni Ivana Tomažiče, děkana – oponenta disertace Jaroslava Zachariáše, a aby toho nebylo málo, i bývalého ministra vnitra Milana Chovance (který to dotáhl jenom na úroveň bakaláře) a jejich poradci pravděpodobně znají středověkou učebnici malířství Cennina Cenniniho. Ta považuje za samozřejmé, že začínající malíř bude kopírovat díla vynikajících umělců. Bohužel novodobí plagiátoři (známí a neznámí) nekopírují nic vynikajícího. A toho lituji. Proč?

Prezident EK Jean-Claude Juncker asi nechtěl kopírovat, ale zmást (snad ne klamat) spojence (prezidenta Trumpa). Ten označil EU jako nepřítele a Jean-Claude Junckera jako brutálního vraha. Prezident EK - vrah odletěl z Bruselu do Washingtonu se 14 minutovým zpožděním s pravidelnou leteckou linkou UA 951, ne vládním letadlem. Ve Washingtonu budou dnes, ve středu, pan Jean-Claude Juncker a EU komisařka, paní Cecilia Malmström, jednat o clech na automobily (10% versus 2,5%). A to v době, kdy prezident Trump hodil do vzduchu nůž v podobě obvinění EU a ČLR z měnových manipulací. EU a ČLR tak zařadil k Ruské federaci, a postavil tuto trojici na okraj nové hluboké jámy. Juncker a Malmström budou muset být rádi, jestli se jim podaří alespoň do návratu do Bruselu de-eskalovat situaci. Proč?

Hlavním rysem éry prezidenta Trumpa je a bude fundamentální nejistota, konání, které se vymyká racionalitě a není proto vysvětlitelné racionálními důvody, a měnové manipulace. Měnové manipulace mají dvojí funkci: Vnější, vytvářející tlak na spojence a partnery, a vnitřní, dovolující odvádět pozornost od vnitřních problémů USA. Zmiňuji se o měnových manipulacích proto, že jestliže dojde k jejich oficiálnímu vyhlášení MF USA, vláda USA má zákonnou povinnost uvalit na státy-viníky sankce. Tady končí legrace pro EU, a pro každého občana. Zatím co občan spí, opaluje se, nebo…svět se mění k nepoznání s pomocí finančních spekulantů. Ti dávají přednost malým -velkým domů, před odpočinkem. Co mám na mysli?

Čínská měna, Yuan, jejíž konvertibilita je omezená, je dnes tak levná, jako před rokem. Přesto vláda ČLR provádí devisové intervence. Ty mohou za určitých podmínek, o kterých dnes nebudu psát, posílit obchodní válku. Věřím, že čínská vláda ví, co dělá.

Euro s výměnným kurzem 1,17 USD je také levné. Především co se týče kupní síly (hodnoty). Je to výsledek konání finančních spekulantů vkládajících do USD. Proč? Daňové reformy prezidenta Trumpa, úroková sazba v USA a s ní spojená hospodářská konjuktura dovolují očekávat mnohem větší zisky než v EU. ECB koná po staru, přestože ví, že po staru se žít nedá. K tomu všemu ignoruje blížící se staro-novou (italskou) krizi. Ta bude mnohokrát větší a silnější, než ta ještě neukončená řecká. Kromě toho ECB chtěně – nechtěně napomáhá tvorbě exportního přebytku SRN. SRN má kvalitní hospodářskou konjukturu. Ta představuje dar a štěstí pro ČR. Současně SRN trpí z nízkého kurzu Euro a nízkých úroků. Ani dar, ani štěstí, nerostou však věčně a nevedou pouze do nebe. Již proto je výrok prezidenta Trumpa – bad, very bad, odůvodnitelný a pochopitelný. Co vyplývá z tohoto konstatování?

SRN může jenom velmi málo a omezeně něco na věci (z)měnit. Jean-Claude Juncker a paní Cecilia Malmström, nemohou udělat pro změnu věci vůbec nic. Oba nemohou jednat o Euro. Poddat se požadavkům prezidenta Trumpa ve věci cel na automobily by mohlo znamenat podporu rozkolu a rozpadu v EU. Souhlasit s návrhem amerického ministra financí Steve Mnuchina, předneseného během víkendového setkání G20 – jednat o odstranění cel a regulace, není také bez rizika. Ani pro jednání s WTO. Nevěřím ani, že by pár Juncker - Malmström byl schopen navrhnout rozumné řešení v podobě TTIP-light. Máme již Cola light, proč ne TTIP light. Takový návrh ale nemá v dané chvíli šanci na úspěch. Prezident Trump nebude uzavírat multilaterální smlouvy, vláda SRN nezapomněla na protesty a analýzy dopadů TTIP, a podporovatelé prezidenta Trumpa v Evropě, ve spojení na příklad s novou italskou vládou, nedovolí ani ratifikaci CETA s Kanadou. Přesto by profesionální návrh mohl přinést jinou reakci a odpověď, než krátké NO. Cesta páru Juncker - Malmström do Washingtonu proto udělá podle mého hodnocená více škody, než přinese užitku. Místo letu pravidelnou linkou zpět do Bruselu, by pár měl sednout na vor nebo plachetnici, a plavat do Evropy svými silami. Před eventuálním připlutím, by oba museli obdržet zprávu a povolení k bezpečnému vystoupení v post-brexitovém britském přístavu. Souhlasu netřeba.

