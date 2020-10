Jan Novotný: Covidová neinformovanost

reklama

Ochrana informací o občanech v EU nabrala nařízením požadavků GDPR byrokratickou turbulenci a nechala vydělat zejména školicím firmám, kteří masově vtloukají organizacím, jaké hory papírů musí spotřebovat k splnění těchto náležitostí.

Nesmět vědět o někom, kdy a kde se narodil, když si to stejně najdeme bleskově ve veřejných registrech, je paradoxní. Stejně tak si pomocí internetových map okamžitě najdeme majitele nemovitostí v celé ČR, včetně detailních leteckých pohledů na jejich pozemky.

Co je ale závažnější, je fakt, že v době životům nebezpečné pandemie si občané nemohou zjistit informace o tom, kde se vyskytují zejména již nakažení spoluobčané. Lze zjistit jen hrubé lokální výskyty pomocí semaforových map max. do úrovně okresu. Přehledy o konkrétních nakažených občanech nemají ani pracovníci zastupitelstev obcí a měst. Na tyto informace je embargo a lze se je dozvědět pouze pokoutným způsobem, zejména systémem jedna paní povídala.

Logicky se lidé mohou nakazit ve velkých domech od utajených nakažených nebo karanténovaných spolubydlících, i přes zákazy tito vycházejí z bytů, přijímají návštěvy, mají otevřená okna, používají balkóny. Jsou ale podle pravidel našeho státu utajeni a nesmějí být prozrazeni. Nesmí snad být dokonce prozrazen ani žák, který nepřijde kvůli nakažení do školy a spolužáci s ním byli ve styku.

Vím, že to zní neeticky, ale proč neexistují legislativa a nařízení o tom, aby byly označeny např. certifikovanými samolepkami se symboly viru vchody do společných domů, kde jsou aktuálně nakažení a nakonec i dveře jejich bytů. Samozřejmě by k tomu měla být zavedena služba, která by označení aktualizovala. Zdraví občané by si mohli takto adresně dávat pozor, vyhýbat se označeným domům a bytům. Snížilo by se tím i prohřešky nakažených, kteří bezohledně porušují pravidla karantény, protože by o se báli kritiky spoluobčanů. Jde přece o životy a trvalé následky na zdraví občanů, to je velice závažný argument.

Lidé, kteří jsou nosiči viru a nemají žádné příznaky, jsou největší neznámá. Dosud není jasné, jak dlouho vir mohou přenášet, ani jestli se ho vůbec někdy zbaví a hlavně jak. Proč se tato neznámá neřeší a nechává se dál nosiče šířit nekontrolovaně virus? Snad by tomu pomohlo testování všech, jak navrhoval nedávno ministr zdravotnictví, ale údajně by to mělo být jen dobrovolné.

