Jan Vítek: Amerika na rozcestí

Tato skutečnost není výsledkem náhody, ale procesu, který začal v letech osmdesátých minulého století, kdy nespoutaný globalismus zapustil kořeny na účet a ke škodě národních ekonomik a vlád. Levicoví radikálové v demokratickém hávu si provrtali přístup do klíčových pozic v politice, státním aparátu, univerzitách, sdělovacích prostředcích, podnikání a bankovnictví.

Tito radikálové, kteří kdysi hlásali svobodu myšlení a projevu, dnes prohlašují, že jejich ideje identitarní a generové politiky jsou jedině správné a musí být uskutečněny, že důkazy, které je vyvracejí musí být zatraceny a nesouhlas rozdrcen na prach.

Nejméně po třicet let vládly Spojeným státům rodinné dynastie a jejich kamarily, které byly propojeny pupeční šňůrou peněz a moci. Málo lidi si uvědomuje, že jejich zásluhou Demokratická strana již není jen politickým uskupením, ale především ideologickým a revolučním nástrojem pro svržení bílé kultury. Vedení Demokratů uzavřelo nesvaté spojenectví s bojůvkami Black Lives Matter a Antifa, které výměnou za ochranu a finanční podporu vyvolávají rasové nepokoje a střety na zakázku. Vedení zároveň podněcuje příliv přistěhovalců a urychluje jejich nacionalizaci, aby rozšířilo svoji voličskou základnu. To je nebezpečná hra. Protože jakmile se barevná většina promítne do vlády jedné strany, zmocní se vedoucích míst a nahradí své bílé ochránce a mentory. Může k tomu dojít už koncem první poloviny tohoto století.

Dnešní vedení Demokratické strany je opojeno svým historickým vítězstvím a žízní po pomstě. Zbavit se a znemožnit Trumpa byla ta snadnější část. Čistka jeho hnutí a znehodnocení toho, co Trump znamená pro tolik Američanů, bude chtít něco jiného, něco drsného. Něco jako byly čistky persekuce u nás RIP, anebo Maova kulturní revoluce.

„Éra 9/11 je skončena,“ oznámila představitelka Kongresu Elissa Slotkin. „Jediná hrozba národní bezpečnosti je náš národní rozkol. Hrozba domácího terorismu.“ Slotkin v podstatě sdělila urbi et orbi, že nová americká vláda začne upřednostňovat válku proti domácímu disentu před terorem přicházejícím ze zahraničí.

Řečeno na rovinu dle představy Bidenovců každý Trumpův příznivec --polovina Američanů--může být teroristou a zaslouží si , aby se s ním podle toho zacházelo. Jak lze sjednotit zemi démonizací jedné poloviny? Jsou snad vyhrůžky demokratů a odvetné akce proti Trumpovi a jeho příznivcům jednotící, nebo je to politická bomba, jejíž ničivý potenciál je tak obrovský, že změní těžiště globálního pořádku a s ním celý svět?

„Mnozí z těch , kteří stáli za Bushovou Válkou proti teroru dnes rozpoutávají novou,“ řekl právník a žurnalista Glen Greenwald, který pomáhal uveřejnit svědectví Edwarda Snowdena o tom, jak Národní bezpečnostní agentura NSA špiónuje Američany a významné politiky spřátelených zemí. „Začíná zcela nová válka proti teroru,“ varoval, „a je zaměřená dovnitř proti domácímu obyvatelstvu.“

Jejím cílem je zabránit, aby se Trumpovi příznivci mohli seskupit k odporu. Svoboda projevu patří minulosti, je mrtva i na univerzitách. Druhý dodatek k Ústavě, zaručující právo mít zbraň, bude zrušen. Trumpovci budou odzbrojeni, aby mohli být snáze terorizováni úderkami Antifa a Black Lives Matter. Z jakékoli pokusu vytvořit politickou stranu se stane odpuzující příklad. „ V Americe není totiž nic snadnějšího, než udělat z kohokoli lumpa,“ napsal snad nejznámější americký komentátor Dr. Paul Craig Roberts. „Viděli jsme to na Russiagate a Trumpa teď čeká taková hora zostuzování, že jej to vyčerpá natolik, že nebude problém uvést jej do zapomnění. Jestliže se totiž v tak značné míře dařilo izolovat jej od veřejnosti v době, kdy byl prezidentem, bude hračkou izolovat jej úplně, až už prezidentem nebude.“

Pro zachování zdání, že represe a persekuce se dějí dle platného práva se připravuje nová verze Patriot Act, zákona, který pod pláštíkem ochrany připravil v posledních dvaceti letech Američany o řadu právních zabezpečení. Vlastenecký zákon 2 bude zaměřen na potlačení domácího disentu. Co v něm bude? Všechno, co vláda jedné strany bude chtít. Zcela jistě bude postihovat „podněcování k odporu“ a „nenávistné řeči. Lze očekávat, že zatratí „odpírače a popírače“ do horoucích pekel, a byl bych šokován, kdyby neoznačil „šíření nepravdivých zpráv,“ nebo „zpochybnění“ výsledku presidentských voleb jako zločin.

Binden, Pelosi a demokratická elita jsou kuklou pro skutečné vládce Ameriky—finanční a průmyslovou oligarchii. Její bohatství nemá obdoby v historii stejně jako její politická a vojenská moc. Moderní technologie poskytuje možnosti o jakých se doposud žádnému z rádoby světovládců ani nesnilo. Soudobé techniky masové špionáže, kontroly lidí a vymývání mozků se vymykají fantazii dystopických klasiků.

Co se z demokratické kukly vyklube? Co jiného nežli to, co je v ní je: sloučení státu a moci korporací. „Všude, kde k tomu dojde, začíná fašismus,“ řekl Benito Mussolini, který o tom hodně věděl.

„Sometimes I feel like a motherless child,“ zpívá se v jednom spirituálu. Čím dál víc Američanů se s ním začíná ztotožňovat… cítí se v zemi jako sirotek v zemi na rozcestí.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

