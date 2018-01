Jan Ziegler: Auto s ruskou SPZ zabilo ženu, proč ta korektnost?

Mnozí vlastenci najednou umlkli, když zjistili, že auto neřídil Arab, ale někdo jiný. To by jinak bylo řevu. Pravdou však je, že o takové „kulturní obohacení“, ať je odkudkoliv rozhodně nestojíme. Auto mělo podle očitých svědků ruskou SPZ a tak řídil s největší pravděpodobností Rus. A tohle také mělo zaznít ve zprávách a nikoliv cosi o cizinci z východní Evropy. Mně už politická korektnost, ve vztahu ke komukoliv, leze krkem. Tento nebezpečný ožralec přitom předjížděl tramvaj v protisměru a srazil mladou ženu na přechodu, kterou ještě vláčel třicet metrů. To nebyla nehoda, to byla poprava!

Opilci za volantem jezdí všude a dopravní nehody se nevyhýbají žádné zemi. Ano, jenomže v Rusku se dějí na silnicích opravdu příšerné věci a opilců či feťáků za volanty je tam mnohem víc, než jinde. Především tamní zlatá mládež žije v přesvědčení, že jsou nedotknutelní, a mohou si na silnicích dělat, co chtějí. Bohužel jim to často vychází a také neschopnost tamní policie a soudů je trestat patří k notoricky známým úkazům. Ano, dopravní nehody se stávají všude, jenomže je dobré se podívat pravdě do očí. Statistiky jsou neúprosné a pro Rusko vyznívají děsivě. V této zemi ročně umírá při silničních haváriích kolem 25 000 lidí, podle některých údajů je to dokonce zhruba 30 000 lidí. V České republice je to za stejnou dobu cca 600 lidí, loni to bylo něco přes 500. Přitom my jsme na tom v počtu obětí dopravních nehod hůř než západní Evropa. Takže, aby se Rusko dostalo na českou úroveň, muselo by snížit mrtvé při haváriích na zhruba 8500 za rok. To je ovšem pro něj v nejbližších letech nesplnitelný úkol. V každém případě musím dát takovým řidičům, ať jsou z Ruska či z jiných zemí, najevo, že opilecké šílenosti na našich silnicích trpět nebudeme. Takové zvyklosti ze svých zemí ať nám sem nezatahují. Tyto lidi je třeba tvrdě trestat nejen vězením, ale i vyhoštěním.

autor: PV