Jan Ziegler: Takové komunistické Vánoce, za jesličky vyhazov

Scenáristka Lucie Konášová nedávno na stránkách pondělní přílohy MF DNES Ona Dnes zavzpomínala na své dětství za socialismu a říkala, že jejich rodičů jich bylo na Vánoce v té době líto. Jedním z typických znaků komunistické totality bylo nedostatkové zboží, které v obchodech často chybělo. Jeden časy třeba nebyly jízdní kola, potom zas barevné televize atd. A paní Konášová správně připomněla, že i vánoční dárky se musely shánět, nedali se jako nyní jednoduše koupit, navíc ani obchodů nebylo za socíku tolik, co jich je teď. A také Štědrý den býval za komunistů pracovním dnem, takže uštvaní rodiče chodili odpoledne z práce domů a měli, co dělat, aby stihli připravit štědrovečerní večeři. U nás jsme to řešili tak, že máma si většinou vzala dovolenou, ale táta chodil normálně do práce.

Ovšem komunistům vytýkám, že chtěli zničit samotnou podstatu slavení Vánoc. Vzpomínám si, bylo to v půlce sedmdesátých let, to jsem chodil asi do páté třídy na základce v Brně-Lesné, a soudružka učitelka se nás ptala, proč slavíme Vánoce, nikdo to nevěděl, akorát někdo řekl něco o Adamovi a Evě. A ona nám pak slavně řekla, že lidé kdysi slavili zimní slunovrat. Křesťanské tradice, z kterých naše oslava Vánoc vychází, jaksi byly zamlčovány.

K vánočním symbolům patří také betlémy, protože v betlémě se narodil Boží syn Ježíš Kristus a právě Boží narození je hlavním motivem nadcházejících svátečních dnů. A tak jesličky jsou nejen v kostelích, ale i na náměstích, v domácnostech, atd. Nedávno byly v České televizi reportáž, jak do jednoho ženského kláštera přicházejí obdivovat unikátní betlém školní třídy, dětem podal výklad pan farář, zazpívali si koledy, a bylo to krásné.

Jinak tomu bylo ovšem za komunismu. Stalo se to v osmdesátých letech minulého století, kdy učitelka mateřské školy v Českých Budějovicích zavedla děti do kostela podívat se na jesličky s malým Jezulátkem, a dostala za to vyhazov.

Komunisté jaksi vyhlásili boj Ježíškovi, který měl byt nahrazen cizorodým prvkem, jenž nemá v české tradici co dělat, Dědou Mrázem. Také soudruh Antonín Zápotocký neblahé paměti lidově zvaný ušaté torpédo v roce 1952 jako předseda vlády v rozhlasovém projevu před Vánocemi vážně vykládal o tom, že Ježíšek zestárl a změnil se v Dědu Mráze. Byl to snad jeden z nejstupidnějších komunistických projevů v našich dějinách. Na Ježíška však neměli ani soudruzi a ten to nad nimi nakonec vyhrál na celé čáře.