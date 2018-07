Jan Ziegler: Moravští skláři končí kvůli ruským dlužníkům na dlažbě

Na ruském trhu jsou sklárny v Květné na Uherskohradišťsku, které se věnují výrobě dekorovaného, čili ručně malovaného skla, závislé ze 70 – 80 %. Umím si představit řeči typu, tak ať diverzifikují svůj trh, ale takové hraběcí rady vedení tradičních moravských skláren, jejichž výroba sahá až do konce 18. století, nepotřebuje. Ono jistě ví, co má dělat, ale sehnat odbyt pro tento typ uměleckého drahého skla, není jednoduché. Takže nastal paradox, v době hospodářského boomu dostanou především malířky vyhazov.

Samozřejmě neplatiči jsou všude, ale platební morálka mnoha ruských firem není dobrá. K tomu mně řekl pár zasvěcených slov můj známý bývalý ruský podnikatel Nikita Romanov, o něž už jsem psal, a který po svých špatných zkušenostech, už raději podniká v Česku. „V Rusku jsou také solidní podnikatelé, ale bohužel pravdou je, že na jejich místo nastupují mafie z řad policie a justice, které je okrádají. A ruské podnikatelské prostředí je proto často džunglí. Nedávno jsem měl spor s francouzským zákazníkem, zažaloval ho u francouzského soudu, spor vyhrál a on musel platit. Pokud u ruského soudu a zvláště v regionech narazí věřitel na takovou mafii, tak je bez šance. A možná na nějaký takový gang narazily i sklárny v Květné. Ale to samozřejmě nevím. Nicméně možné to je. Je ovšem jasné, že ti zkorumpovaní soudci, policajti nebo prokurátoři jako majitelé firem uvedeni nejsou. Na to mají bílé koně. Každopádně v Rusku neexistují nezávislá justice a vymahatelnost práva,“ řekl Romanov.

Propuštění lidé mají smůlu, jejich práce je hodně specifická a těžko si budou hledat novou práci. Je to škoda, protože dělají krásné věci. Chci však věřit tomu, že nakonec dopadnou dobře a jejich nádherné sklo najde nové zákazníky. Každopádně je to další důkaz toho, že spoléhání se na ruský trh nemusí dopadnout dobře.

autor: PV