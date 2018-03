Jan Ziegler: Tuto antisemitskou špinavost by měla řešit policie

Je to něco tak hnusného, a zlínské divadlo by mělo reagovat podáním trestního oznámení. Myslím si, že Policie České republiky by se měla tímhle hnusem zabývat. Pisateli vadí hry zlínského divadelního souboru, mezi kterými je i komedie o prezidentově mluvčím Ovčáček. Pokud má ovšem pisatel k dotyčnému představení výhrady, tak mohl protestovat přijatelným způsobem.

Nevím, kdo je zatím, a rozhodně bych tuto antisemitskou zrůdnost nepodceňoval. Nevím, kdo je zatím, ale rukopis a styl tohohle pamfletu připomínají příznivce Miloše Zemana a Strany přímé demokracie Tomia Okamury. Mezi nimi je hodně antisemitů a takový nenávistný styl je jím velmi blízký. Stačí se podívat na různé skupiny na sociálních sítích a člověk má jasno.

V každém případě se tolerance ke zlu nevyplácí. Antisemitismus už vzhledem k šesti milionům zavražděným Židům za holocaustu je nepřijatelný a musí být tvrdě potírán.

autor: PV