Jana Kotoučková: Už neplatí tvrzení týmu PRAHA SOBĚ, že Adam Scheinherr „zachránil jediný most s kubistickými prvky na světě – Libeňský most“

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 Ministerstvo kultury zahájilo řízení, zda Libeňský most prohlásí za kulturní památku. Podnět dal A.Scheinherr z iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat a mluvčí ministerstva jeho iniciativu vyhodnotila jako důvodnou. Stalo se tak v období starostování Mgr. Jana Čižinského, člena KDU-ČSL a za ministrování Daniela Hermana také z KDU-ČSL. Pravděpodobně se tak stalo i za podpory radní pro kulturu Hany Třeštíkové, jejíž maminka Helena Třeštíková byla lednovou ministryní kultury v roce 2007 za KDU-ČSL jako nestraník. Zachování mostu žádaly i další organizace a spolky, k nimž se připojil i výbor ICOMOS.

A výsledek? Ten jsme se dověděli 19. února 2018. Libeňský most se nestal kulturní památkou! Škoda, že pan starosta Čižinský nevyvíjel patřičný tlak na svého stranického kolegu Hermana, s nímž se setkával nejméně 1x v měsíci jako předseda OV Prahy 7 KDU-ČSL. K politování je, že ani z pozice starosty Prahy 7 a jako zastupitel hl.města Prahy a jako člen v několika různých komisích neprosazoval záchranu mostu. (I zde měl k tomu příležitost nejméně jedenkrát měsíčně). Škoda, že se neškolil u pana Růžičky, který vybojoval zrušení vepřína v Letech u ministra Hermana. Jinak by jistě za dva roky intenzivního urgování na patřičných místech, Libeňský most získal statut kulturní památky. Vždyť tady se také jedná o veřejný zájem. A s opravami by se začalo už dávno.

Odkud by přišly peníze? No přece z Ministerstva kultury. Existuje totiž šest specializovaných programů na obnovu kulturních památek. Přitom 6.7.2014 v Otázkách Václava Moravce se setkala bývalá ministryně H.Třeštíková, dokumentaristka s ministrem Hermanem, politikem a laicizovaným katolickým knězem, aby se věnovali financování kultury. ¼ domácího hrubého produktu by nejraději dali na financování filmu, Státnímu fondu kinematografie, sakrálním památkám. O Libeňském mostě ani slůvko, i když bylo již známo, že jeho architektonickou hodnotu uznalo ministerstvo už v roce 2004 za starostování I. Kučerové. Peníze mohl uvolnit už dávno na částečné opravy také Národní památkový ústav, jehož zřizovatelem je ministerstvo kultury, suma financí by se ještě navýšila.

Nynější prohlášení v médiích pana starosty Čižinského, že naléhal na magistrátu na náměstka Dolínka, aby „to začali opravovat jako památku“, jsou jaksi mimo mísu.

Náměstek Dolínek má na starosti totiž dopravu. Přesto náměstkovi nelze upřít snahu o jeho záchranu kvůli přepravě tramvají, aut a pěším. Důvod, proč se neopravovalo uvedl 22.2. v iROZHLASE, „že opravě bránilo řízení o památkové ochraně na ministerstvu kultury“ a „bohužel před dvěma lety díky postoji starosty Prahy 7 a aktivistickým postojům byla oprava přerušena“.

Leč i neoprávněná kritika pracovníků Magistrátu HMP se hodí do krámu našemu starostovi v předvolební kampani. Je třeba sbírat body, aby se mohla slavit za pár měsíců vyhraná válka - získání primátora v čele uskupení PRAHA SOBĚ. Že tam všichni cílí vyhlásil už Čižinský 12.12. 2017.

Jana Kotoučková

