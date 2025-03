Jana Šťastná: Kdy už konečně rodiče řeknou dost?! (2)

V předchozím článku jsme stručně popsali, jakými změnami prošlo naše školství po r. 1989 a nastínili jsme, co dalšího nás čeká. K dlouhodobé degradaci školství, které dnes z cca 50 % produkuje pologramotné, nesamostatné a společensky neuplatnitelné jedince [1], se přidává další pohroma – tzv. SEXUÁLNÍ VÝCHOVA.

Minule jsme vás seznámili s „Příručkou sexuální výchovy pro učitele ZŠ“ z dílny MŠMT, která představuje nebývale pokleslou, hrubou až vulgární metodiku (viz např. doporučovaná „hra“ Kompot s následnou diskuzí [2]). Obáváme se, že takto vedená „výchova“ spolehlivě naruší zdravý psychický i mravní vývoj mladé generace. Proč? Protože předčasně otevírá témata, která dítě není schopné adekvátně zpracovat, a navíc tak činí způsobem, který by byl nepřijatelný i pro leckterého (nebo dokonce pro většinu?) dospělého jedince.

Dnes se budeme věnovat tomu, jakým způsobem bude (je) do škol nasouvána i GENDEROVÁ IDEOLOGIE (samozřejmě v rámci tzv. Sexuální „výchovy“).

Za menšiny lobbuje leckdo. Za děti nikdo

Jak prohlásil ministr školství doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (ZDE), „témata jako LGBTI+ do moderní výuky na českých školách patří.“ K prosazování své politiky vláda zřizuje poradní a pracovní orgány složené z členů vlády a dalších „odborníků“. Je k tomu vytvářena i síť neziskových organizací, aktivistů a lobbistů. Jedním z takových orgánů je Rada vlády pro lidská práva, která má „odborné“ výbory (ZDE) a spolupracuje s neziskovými organizacemi.

Jak vidíte, za menšiny, jejichž počet je ve zdravé společnosti skutečně marginální (přibližně jedno 1 promile trans lidí a 1-2 % homosexuálů [3]). lobbuje kdekdo. Za naše děti (téměř) nikdo.

Obrací se Otec vlasti v hrobě? Nejspíš ano

V rámci Rady vlády pro lidská práva pracuje na problematice LGBTI+ Výbor pro sexuální menšiny (Výbor pro práva LGBTI+ lidí - ZDE). V tomto výboru je zastoupena např. organizace Prague Pride, Transparent a Queer, ale třeba i Logos (ZDE) – ekumenický křesťanský spolek, jehož cílem je integrace gayů a leseb do společnosti i církví.

Některé tyto organizace tvoří neformální sdružení Koalice za rozmanitost ve školách, kam kromě zmíněných spolků Prague Pride, Transparent a Queer patří i nezisková organizace Konsent nebo Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy. Karel IV., zakladatel nejstarší univerzity ve střední Evropě, jehož národ stále ctí jako Otce Vlasti, se musí v hrobě obracet.

Mají nás za pitomce? Posuďte sami

Výbor pro sexuální menšiny inicioval vypracování dokumentu, tzv. Vládní strategie rovnosti a odstraňování bariér důstojného života LGBTI+ lidí v ČR 2021–2026 (ZDE). Zjednodušeně řečeno, je to strategie, jak dostat ideologii LGBTI+ do každé sféry našeho života. Jedním ze 6 strategických cílů dokumentu je vzdělávání.

Pod záminkou ochrany LGBTI+ dětí před „šikanou ze strany spolužáků i učitelů,“ se v dokumentu hovoří o nutnosti:

a) změnit učivo na všech úrovních, tj. v rámcových vzdělávacích programech, ve školních vzdělávacích programech. Podle dokumentu jsou současné učební materiály a obsah učiva nejen genderově stereotypizující, příp. genderově slepé, ale také heteronormativní a zneviditelňují či marginalizují LGBTI+ lidi…

Takže teď budeme podle představ ministra školství LGBTI+ lidi v učebnicích zviditelňovat a věnovat jim obrovskou pozornost. Proč? No přece proto, aby počet těchto lidí maximálně vzrostl. Nebo si ministr a MŠMT se všemi těmi duhovými aktivisty myslí, že jsou lidé úplně pitomí a že jim není jasné, k čemu to všechno má směřovat?

Posviťme si na další body:

b) posílit přítomnost LGBTI+ témat v činnosti celého pedagogického týmu na všech stupních vzdělávání

c) vytvořit metodiky pro management škol a školských zařízení k vytváření inkluzivního prostředí

d) podporovat inovování předmětů VŠ studia učitelství tak, aby reflektovaly i problematiku LGBTI+ lidí

e) promítnout LGBTI+ problematiku přímo do učebních textů.

Směrnice MŠMT, která stanovuje kritéria pro získávání doložek pro učebnice a učební materiály, bude upravena tak, aby schvalované učebnice a učební materiály zohledňovaly rozmanitost genderových a sexuálních identit.

Není to krása?

Dokument definuje genderovou identitu jako souhrnné označení pro různé identity související primárně s genderem, druhotně se sexualitou a dalšími charakteristikami, jako je třeba věk. Genderově nekonformní člověk = člověk, jehož genderový projev zcela nenaplňuje očekávání, která se váží k ženské či mužské roli ve společnosti.

Jinými slovy: když se nebudete cítit konformně jako muž, tak se prohlásíte za ženu. Ale také můžete prohlásit, že Vám není 50 let, ale teprve 20. Není to krása?!

Hlas volajícího na poušti: Odborníci bijí na poplach

„Všichni jsme Gogo.“ Vlastně trans. Vtipkování zde ale bohužel není na místě, neboť v této kauze se nejedná o nic menšího než o záměrné a leckdy trvalé (nevratné) poškození našich dětí, a to jak v rovině fyzické (brutální chirurgická „léčba“ pro změnu pohlaví), tak psychické („pochybné zásahy do přirozeného vývoje dítěte mohou vyvolat nežádoucí duševní poruchy, poruchy chování, úzkostné stavy, deprese a jiné“ – viz níže).

To si myslí i řada odborníků, lékařů a psychologů, kteří již v r. 2014 sepsali výzvu a vyjádření (ZDE) k vlivu genderové ideologie na duševní zdraví dětí. V jejich dokumentu se mimo jiné píše, že:

Primárním cílem genderového zcitlivování jsou především děti a mládež. Podle genderové ideologie má stát prostřednictvím výuky a výchovy ve školách dětem podrývat a rozkolísávat jejich (vrozeným pohlavím danou) genderovou identitu, a to od co možná nejnižšího věku. Toho se má dosáhnout zejména vnesením nové „sexuálně korektní“ výchovy do školních osnov. Dítě se má seznamovat s různými formami sexuálních projevů, aby si potom mohlo „svobodně“ vybrat svou genderovou identitu. Pedagogové mají děti vystavovat genderově opačným podnětům. Prostřednictvím prezentací genderově opačných vzorců chování, vybízením ke skupinovým aktivitám s výměnou mužských a ženských rolí a podobně.

Z odborného, medicínského i psychologického hlediska je experimentování s duševním vývojem dítěte nepřípustné. Platí zejména v tak citlivé oblasti, jakou je sexualita. O to víc, že pochybné zásahy do přirozeného vývoje dítěte mohou vyvolat nežádoucí duševní poruchy, poruchy chování, úzkostné stavy, deprese a jiné. Jde o experiment, jehož největším rizikem je mrzačení psychosexuálního vývoje dětí. Ve spojitosti s genderovým zcitlivováním dětí se otevírá zvláště otázka vyvolání poruchy genderové identity.

Významnou roli při vzniku této poruchy hrají právě genderové vzory a podněty v období kritických fází vývoje mozku (vtištění, imprinting) v průběhu dětství a dospívání. Proto experimentování s psychosexuálním vývojem dítěte v edukačním procesu s cílem pozměnit jeho „klučičí“ či „holčičí“ vzorce vnímání a chování představuje nezanedbatelné riziko indukce této duševní poruchy.

Genderová ideologie své šíření a společenskou akceptaci prosazuje ne skrze vědecký výzkum a oponenturu odborné obce, ale přes politický lobbing v národních a nadnárodních politických strukturách.

Proto my,

představitelé a zástupci medicínské, psychologické a jiných odborných obcí odmítáme sociální experimentování s duševním zdravím dětí. Každý nepřirozený zásah do vnitřního vývoje dítěte ve snaze přetvořit nebo indoktrinovat je podle přání ideologie, představuje vážnou formu duševního násilí a porušení mezinárodních konvencí o právech dítěte.

Žádáme vládu Slovenské republiky a vládu České republiky,

aby přijaly konkrétní opatření, která zabrání vstupu genderové ideologie do edukačního procesu.

Komu se nelení, tomu se zelení – a v tomto případě mrzačí

Ovlivňování dětí genderovou ideologií již probíhá prostřednictvím mainstreamu, sociálních sítí, aktivistů, neziskovek, a rovněž prostřednictvím zvrácených pořadů (filmů, videoklipů, seriálů…, a to dokonce dětských!!!) v televizi.

A tak není divu, že se můžeme dočíst, že:

Změnit pohlaví chtějí už i dvanáctileté děti. Lékaři, kteří se o transgender lidi starají, návaly nezvládají ( ZDE )

) Přibývá dětí, které chtějí změnit pohlaví. ( ZDE )

Záludné proměny. Chybné diagnózy. A co dál?

Poslechněte si rozhovor XTV s Danielem Blackem (ZDE).

Množí se případy chybně „diagnostikovaných“, kteří se později se svou proměnou nejsou schopni sžít a chtějí se vrátit zpět. Svůj příběh vypráví např. Daniel Black, který se nechal v osmnácti letech přeoperovat na „ženu“, a nyní toho lituje. Lékařka – sexuoložka mu v jeho šestnácti letech stanovila diagnózu během 30 minut, a on mohl začít brát hormony a v 18 letech podstoupit také komplexní operaci. Po šesti letech se rozhodl, že chce být opět mužem. Sexuoložku a celý tým odborníků, kteří mu dali zelenou ke změně pohlaví, nyní veřejně odsuzuje. Zazlívá jim, že měli jeho problémům porozumět, a řešit je odpovídajícím způsobem.

Proč se to („samoseto“) dělá?

Co asi může být cílem? Na to nechť si odpoví každý sám. A na pomoc si může vzít třeba knihu Klause Schwaba „Velký reset“. Nebo tvrzení mnoha předních světových lídrů v čele s Billem Gatesem o přelidnění a nutnosti razantně snížit populaci na planetě Zemi. Anebo také různé perverzitami překypující klipy „hvězd“ hudebního průmyslu. Od věci ani nebude zamyslet se nad skandály pedofilních magnátů jako byl Jeffrey Epstein nebo nyní jistý Diddy [4]…

Vypadá to, že světové „elity“ opravdu nutně potřebují: a) snížit počet lidí cca na 0,5 – 1 mld, b) soustavný přísun „mladého masa“ pro své zvrácené choutky, c) přísun čerstvých orgánů, aby se sami mohli na této zemi zachovat co nejdéle (a jaké jiné uplatnění najde asi tak člověk, který je pologramotný, závislý na pornu, a střídající „identity“ jak na běžícím pásu?), d) souhlas od tzv. „malých“, „obyčejných“ lidí, tedy nás, rodičů a prarodičů s jejich zvrhlými praktikami a cíli. Ono totiž:

„Kdo mlčí, souhlasí“

Na základě této nenápadné, ale o to platnější pravdy zrůdné „elity“ mrzačí, otročí a vraždí lidi už celá tisíciletí. Dělají si s námi, co chtějí. A proč? Protože mlčíme. Protože si to necháme líbit. A tím pádem v podstatě souhlasíme. Tentokrát však už nejde „jenom“ o nás. Jde o naše děti. Ony se za sebe postavit nemohou, jsou malé, nerozumí tomu a nemají ještě sílu vzepřít se dospělým. Takže rodiče: Co uděláte? Kdy už konečně řeknete DOST?!

Zatímco mnohé státy již od genderové ideologie ve školství a v mimoškolních aktivitách dětí pořádaných školami ustupují, v České republice zaznamenáváme bohužel progresi. Bulharský parlament zakázal letos v srpnu propagaci LGBT+ ve školách, v roce 2021 přijalo podobný zákon také Maďarsko, které zakázalo propagaci LGBT+ mezi nezletilými, a něco podobného se teď chystá na Slovensku.

A co Češi? Půjdou opět radši na pivo?!

Poznámky:

[1] Podle Výroční zprávy České školní inspekce 2022/23 (ZDE) minimální nebo nedostatečnou úroveň znalostí v jednotlivých ročnících základních škol vykazuje:

– U čtenářské gramotnosti v 5. ročníku 55 % žáků;

– U čtenářské gramotnosti v 9. ročníku 46 % žáků;

– V dějepise – 9. ročník 57 % žáků;

– Ve fyzice – 9. ročník 54 % žáků;

– V chemii – 9. ročník 64 % žáků;

– V přírodopise – 9. ročník 55 % žáků;

– V zeměpise – 9. ročník 50 % žáků;

[2] Příručka pro učitele o sexuální výchově „hra“ Kompot (ZDE), str.57

[3] MUDr. Fifková v dokumentu pro učitele Výchova je zdraví z r. 2009 (str. 34) uvádí, že transsexualita se týká 1 promile populace. V tomtéž dokumentu se píše, že homosexualita v ČR je dle opakovaných reprezentativních šetření zastoupena 1-2%.

[4] Skandál Diddyho (ZDE)

Psali jsme: Jana Šťastná: Kdy už konečně rodiče řeknou dost?! Vládní zmocněnkyně na Pride naplno: Změny ještě rychleji. Školy, trestní právo. Brání tomu „podivné skupiny“ Gay porno, sladký požitek. V USA vydali knihu sexuální výchovy „Takové dávat do detence!“ Co chce Prague Pride učit děti? Sexuolog bouchl do stolu