Jana Zwyrtek Hamplová: Institut rodiny se v posledních letech začal rozmělňovat

Známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová odešle v pondělí 4. ledna 2021 všem poslankyním, poslancům, senátorkám a senátorům Parlamentu České republiky návrh na změnu prvního odstavce prvního článku Ústavy České republiky. Touto změnou by podle jejího názoru měl Parlament České republiky reagovat na období, které právě prožíváme, a vyjádřit tak v právním předpisu nejvyšší právní síly výslovně úctu k tradičním hodnotám tak, jak by si zasloužily.

Navrhuje, aby se znění prvního odstavce prvního článku Ústavy ČR změnilo z dosavadního: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana“ na nové znění: „Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana, a na úctě k hodnotám rodiny, samosprávné obce a vlasti.“

Podle názoru Jany Zwyrtek Hamplové by se tím vytvořil pevný výkladový rámec pro základní ústavní hodnoty, které v České republice zastáváme. Parlament by podle ní měl dát jasný signál občanům České republiky, že jmenované hodnoty budeme společně ústavně chránit, protože si jich vážíme, tedy vážíme si institutu rodiny, samosprávné obce a vlasti, a současně bychom touto změnou vyslali srozumitelný vzkaz vnějšímu světu o tom, co považujeme v České republice za zcela základní pilíře, na kterých závisí kvalita života nás všech. Podobné vyjádření úcty a respektu přímo v Ústavě České republiky by podle jejího názoru dnes zaslouženě podpořilo každou rodinu, každou obec, městys, město i kraj, protože všichni ze sebe vydávají v těchto měsících maximum možného.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová: „V Ústavě máme zakotvenu ochranu svobod a práv jednotlivce, ale nejen dnešní doba nám jasně ukázala, že člověk bez zázemí své rodiny, své obce a své vlasti je velmi zranitelný, osamělý, a často bezmocný. Proto je důležité a všem prospěšné, aby lidé byli součástí fungujících rodin, které si budou pomáhat, rovněž tak aby žili v dobře řízených obcích, městech a krajích, a aby za nimi stála pevně jejich země, tedy vlast. Myslím si, že by to lidé měli v Ústavě najít, až to začnou hledat.“

V návrhu nezastírá, že důvodem iniciativy je i to, že institut rodiny se v posledních letech začal rozmělňovat, obce svazovat do formalismu, a vlast schovávat do integrace EU. Aktuální doba však opět dané hodnoty se vší vážností připomněla a ukázala jejich nenahraditelnost.

Návrh odešle na vědomí i k rukám prezidenta České republiky, a požádá o podporu návrhu občany na sociálních sítích.

