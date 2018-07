Jaromír Petřík: Obrovský plivanec do tváře obětem zrůdného komunistického režimu

Alexandře Udženiji vadí, že se vláda ANO a ČSSD s Andrejem Babišem v čele bude opírat o podporu komunistů ve Sněmovně.

Zajímavé, že komunisté nevadili prezidentovi Václavu Havlovi, kdy komunista Marián Čalfa za Václava Havla prakticky vládl, protože Václav Havel byl povoláním dramatik a neměl o vykonávání funkce prezidenta státu ani ponětí (ZDE).

Proč se ale s tímto emotivním vyjádřením Alexandra Udženija neobrací do vlastních řad, kdy členy ODS je řada bývalých komunistů a nezajímají ji oběti současné západní „demokracie.“

Jenže války rozpoutané zeměmi NATO zřejmě nejsou zrůdné a bývalí komunisté v ODS zřejmě nejsou komunisté.

Bylo by proto dobré připomenout si další členy ODS, kteří přísahali věrnost KSČ a pracujícímu lidu.

V KSČ ze známých tváří ODS totiž byl nejen mnohaletý ministr financí Ivan Kočárník (1992 - 1997), ale například i populární senátor Jaroslav Kubera (ZDE).

Jinak bývalí členové KSČ tvoří pětinu členů současného Senátu (ZDE).

Zajímavé, že současnému ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi, který členem KSČ ani KSČM nikdy nebyl, členství v ODS zrušili (ZDE).

Důvodem je, že bude ve vládě opírající se o podporu komunistů, což je v rozporu s hodnotami ODS. Vojtěch byl členem ODS od roku 2012 a od roku 2014 měl členství pozastaveno.

Opravdu, moc, moc zajímavé „hodnoty“ současné ODS. Nejen, že jí vůbec nevadí zločiny, které páchá současná západní „demokracie“ v podobě útočných válek, kdy vojensky napadá země, které nikoho ze zemí NATO nenapadly a ani neohrozily (v minulosti Srbsko, Irák Libye, nyní Sýrie), ale nevadí jí komunisté, kteří po roce 1989 zahodili stranické knížky.

Zato se mohou pominout ze současných komunistů, kteří nemají nic společného s komunisty, kteří páchali zločiny v minulosti, ale kteří jako jediní odsuzují současné zločiny spáchané západní „demokracií.“

Zločin je totiž zločinem, ať už jej spáchá kdokoliv.

Jen Alexandra Udženija a současné vedení ODS to vidí jinak. Paní Udženija by se tedy měla zeptat, zda více než vláda Andreje Babiše, náhodou nenaplivali do obličeje obětem komunismu Václav Havel či senátor Jaroslav Kubera.

Psali jsme: Jaromír Petřík: Pašování imigrantů do Evropy produktem ruské hybridní války? Jaromír Petřík: Mají jít za mříže ti, kteří schválili předražení církevních restitucí o 54 miliard? Jaromír Petřík: Magor Jirous je velkou osobností proti Putinovi Jaromír Petřík: Rusáci ovlivňují volby i v Rusku. To je neslýchané. Sankce na ně

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV