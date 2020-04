Jaroslav Kopista: Naučí nás koronavirus pokoře?

Tak zvaný Homo Sapiens, pán světa a přidruženého vesmíru měl donedávna představu, že vše bude kmitat podle jeho potřeb. Zeměkoule mu je malá, chce roztáhnout svá křídla a pro začátek se trochu proletět po té naší notoricky známé sluneční soustavě. Myslí si, že pochopil a poznal mechanizmy co existují od pradávna a podle nichž se řídí celé to naše bytí.

reklama

Všechno to zastaralé a všeobecně známé existenční schéma obohatil již zmíněný Homo Sapies o nový prvek – GLOBALIZACI. Už neobíhá Slunce Zeměkouli, jak tvrdila církev svatá, velesvatá, ale měnový kurz je to, co tu naši prastarou matičku obíhá a určuje všechno dění ve všech metropolích světa. I mocní se bázlivě klepou a krčí před otřesy jakéhosi celosvětového trhu, který pracně vybudovaly obchodní řetězce a další ctihodné finanční instituce. Prachy, prachy a zas jen prachy, to jediné je určující pro pohyb tohohle dohromady zpatlaného celosvětového „bordelu“.

Hodnotu a smysl má jen konzum a je jedno, co je konzumováno, důležité je jen to, že je to konzumováno a perspektivy jsou samozřejmě velkolepé. Můžeme si dovolit vše na co si jen vzpomeneme, říkáme tomu pokrok a jsme na to náležitě hrdí. V rámci našeho chtění není nic zakázáno, jsou jen finanční limity. Pýcha je ctnost, pokora a rozum je zbytečnost.

A najednou se v jakési Číně objevila docela nepatrná přísně a přesně organizovaná hmota, která má v oblibě plíce toho všemocného a neporazitelného Homo Sapies. Ze začátku to byla pro mnohé pomazané a jinak kvalifikované hlavy nepodstatná místní epizoda kdesi daleko od nich. Jenže v podmínkách globalizovaného světa se tato hmota neuvěřitelně bleskově, třeba tolik nepostradatelnými letadly a výletními plovoucími městy, rozběhla do světa a dělá si co chce. Zděšení vědátoři tuto hmotu nazvali KORONAVIRUS….

Koronavirus kašle na HDP, měnové kurzy, vzestupy a pády akcií, dělá si co chce, útočí dokonce i na dříve nedotknutelné celebrity všeho druhu a je mu úplně jedno, jak to všechno skončí. Pýcha, nadutost a velikost všemocných je mu lhostejná. Je zábavné zaznamenávat, jak mocní v panické hrůze utíkají na osamělá místa, třeba na ostrůvky nebo jachty v Indickém případně Tichém oceánu v bláhové naději, že se té kruté naší současnosti vyhnou. Pyšní, egoističtí, hloupí, blbí, nejhloupější utíkají před tím, co sami pomáhali stvořit a čeho jsou nevydělitelnou součástí – GLOBALIZACÍ.

Pokud tuto epizodu naše „skvělá civilizace“ přežije jen s přijatelnými šrámy, bude načase zklidnit úprk za hmotnými statky, které si koneckonců nikdo nevezme s sebou do hrobu, a začít hledat smysluplnější hodnoty, které pomohou našim následným generacím zvládat svoji existenci. V tuto chvíli není vhodná doba tyto věci rozvádět hlouběji. Je potřeba soustředit všechny síly, abychom měli šanci napravit vše, co jsme svou nesmyslnou arogancí, hloupostí a chtěním způsobili. Měli bychom více přemýšlet o vyšších autoritách a začít více ctít zákony dané přírodou, a ne vymyšlené všemocnými, globalizaci vytvářejícími, skupinami. Ze všeho nejdříve se však musíme pokusit zastavit tolik úspěšně globálně expandující koronavirus.

Jaroslav Kopista

Psali jsme: Blbec, vych*anové, hovada... Konvička o Prymulově karanténě: Vážné podezření, kdo to kazí a proč Vláda má představit scénáře uvolňování epidemiologických opatření Chytrá karanténa se rozjíždí. Hygienikům se podařilo sestavit první vzpomínkovou mapu Hlavní hygienička vysvětlovala: V hobby marketu nejste tak dlouho jako v kostele, proto jsme je otevřeli. Roušky nejspíš až do podzimu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.