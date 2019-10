Jiří Baťa: Kalouskova „přívětivost“ k Zemanovi nezná mezí

V lékařské zprávě se uvádí, že M. Zeman má cukrovku druhého typu a trpí neuropatií obou nohou. Laboratorní hodnoty, včetně hladiny krevního cukru a dalších parametrů hodnotících cukrovku, jsou podle nemocnice v normě. Zpráva také uvádí, že prezident za dva roky zhubl o 20 kilogramů a trpí nechutenstvím. Lékaři u něho objevili známky dehydratace. Zeman si podle nemocnice stěžuje na nestabilní chůzi a v poslední době má sklon k nižšímu krevnímu tlaku. Hlava státu by měla podle lékaře absolvovat pravidelné kontroly klinického stavu.

Zpráva, zde do značné míry okleštěna, jasně vypovídá, jaké potíže, problémy a v jakém celkovém zdravotním stavu se prezident Zeman Nachází. To hlavní, co někteří s napětím očekávali, však byla zpráva či vyjádření o jeho psychickém a duševním stavu a toho se, k jejich lítosti, nedočkali. Tedy pokud jim nestačí dané konstatování , které uvádí zpráva o jeho zdravotním stavu. Tam totiž zmínka o tom, že by snad trpěl nějakou závažnou psychickou nebo duševní poruchou, není ani slovíčkem. To musí být velmi zdrcující poznatek, ne-li šok, neboť se ukazuje, že prezident M. Zeman má sice problémy s nohami, ale ne s hlavou, což jinými slovy znamená, že sice neslouží nohy, nicméně hlava je naprosto v pořádku!

Tato zpráva nejspíše vůbec nepotěšila vulgárního a neurvalého poslance TOP 09 Miroslava Kalouska který, jak je u něj, bohužel, špatným zvykem, neopomenul na adresu M. Zemana zmínit nějakou tu hrubost, vulgaritu a urážku. Na nějaký společenský bonton, takt nebo kodex nebral zřetel a ke zdravotnímu zprávě a zdravotnímu stavu prezidenta se vyjádřil typicky po svém:

„Těžká sarkopenie s myopatií, zvláště na obou dolních končetinách. Kamarádi ortopedové mi teď vysvětlili, že v žargonu se tomu také říká ‚vychlastaný nohy‘. Čeština mě nikdy nepřestane fascinovat svým půvabem a výstižností,“ vyjádřil se Kalousek k lékařské zprávě o zdraví prezidenta Zemana, jenž byla v minulých dnech zveřejněna. Lze z toho vyvodit, že když už se nepodařilo prokázat, že má Zeman (stejně jako Kalousek) prochlastaný mozek, má aspoň vychlastaný nohy! Dovolil bych si k tomu několik faktických poznámek.

Lékaři jedno z jakého oboru, stejně jako jiní odborníci v jiných oborech, mají pro některé skutečnosti, se kterými se ve své praxi setkávají, jisté specifické názvy, které odlehčují jejich práci s nimi. Nelze proto vyloučit, že „vychlastaný nohy“ mají u ortopedů své místo. Nicméně, je to žargon, který by se měl používat v medicině, ne v politice, notabene vůči hlavě státu. U Kalouska to ovšem nijak nepřekvapuje, neboť má-li vůbec nějaký respekt a úctu před neduhy stáří, resp. společenskému postavením, pak jenom vůči uchrchlanému, užvatlanému a pro některé dokonce i „noblesnímu“ K. Schwarzenbergovi.

Na druhé straně si však Kalousek neuvědomuje, že jakkoliv se vysmívá, resp. uráží M. Zemana, sám si tímto svou profláknutou reputaci jen více podkopává, což je ovšem výlučně jeho problém. K jeho prostořekému a netaktnímu vyjádření lze také opáčit, že má-li Zeman „vychlastané nohy“, pak bez jakýchkoliv pochyb má Kalousek „vychlastaný mozek“. A nakonec vzkaz pro pana Kalouska. Jedno lidové přísloví říká, že: „Lepší je mít nachcáno v botách, než nasráno v hlavě“!

