Jiří Baťa: Napsat se to může, ale věřit se tomu nemusí

VZP jako největší zdravotní pojišťovna v ČR je údajně spoluzodpovědná za to, že zvládne náročnou situaci s pandemií COVID-19, stojí v úvodu letáčku, který je doručován do poštovních schránek seniorům a důchodcům, kteří se dosud nenechali očkovat.

Píše se v něm také, že očkování je velmi důležité, neboť tím ochrání sebe i své blízké okolí. A v dovětku se praví, že tak společně můžeme přispět k ochraně svého zdraví a ukončení pandemie COVID-19. Pěkně napsáné, dobře se to čte, jenže to má háček, ne-li háčků hned několik.

Předně je třeba vzít v úvahu, že očkování je dobrovolné, a činit jakýkoliv nátlak na ty, kteří se nechtějí či odmítají očkovat z jakýchkoliv důvodů, je nepřípustný, nezákonný, trestuhodný. Politici i zdravotní pojišťovny mají nepochybně nějaké motivované zadání a „tlačí na pilu“, a přestože cíle jsou z obecného pohledu vysoce humánní, nelze stran očkování všemu zcela věřit.

Tak například konstatování, že pokud se necháme očkovat, můžeme přispět k ochraně svého zdraví a ukončení pandemie COVID-19, je zcela irelevantní. Jednak naprosto ničím není dána záruka, že očkováním ochráníme své zdraví, a naprosto zcestné a nepravdivé je, že tím přispějeme k ukončení pandemie COVID-19. Oba důvody lze doložit fakty, že ti očkovaní byli znovu nejen nakaženi, byli dokonce znovu na COVID-19 hospitalizováni! Očkovaní totiž mohou být nositeli viru, aniž vůbec onemocní, tudíž jsou svému okolí stejně nebezpeční, jako ti neočkovaní! A konstatování konce COVIDU-19 díky tomu, že podstoupíme očkování, je bohužel natolik nezodpovědné, že to lze považovat za poplašnou zprávu, nebo dokonce za „hoax“!

Pokud náhodou přece jen COVID-19 skončí, vyskytne se v podobě nějaké další mutace. Jinými slovy, nebude-li COVID-19, bude to zase něco, co bude jeho pokračovatelem. Nikdo si nemůže být jistý, že ze situace, kterou dnes prožíváme, se vůbec kdy dostaneme, protože nemusí být COVID-19, ale může to být něco jiného, co nám bude stejně jako COVID-19 komplikovat naše životy.

VZP ve svém letáčku také ujišťuje seniory a důchodce, že očkování proti nemoci COVID-19 je bezpečné a ověřené. Všechny očkovací látky prošly přísným testováním s desítkami tisíc dobrovolníků a jsou schválené EMA, tedy Evropskou agenturou pro léčivé přípravky, i naším Státním ústavem pro kontrolu léčiv! Pokud by něco takového napsal nějaký obyčejný člověk, asi by byl považován v lepším případě za naivku, v horším za hlupáka. Chce snad VZP seniory uklidnit tím, že vakcíny schválila EMA?

Je totiž smutné, když si uvědomíme, že odpůrci očkování jako důvody uvádějí právě otázku vzniku kvality vakcín, jejich krátkou dobu prověřování a testování, neboť byly de facto vyvinuty zhruba za necelý rok včetně údajných testů. Přesto politici a také pojišťovny budou tvrdit, že vakcíny prošly náročnými zkouškami, dokonce že je testovaly desetitisíce dobrovolníků. Vakcíny jsou bezpečné, pokud nejsou aplikovány, a jsou rovněž ověřené, neboť bylo zjištěno nemálo vážných případů vedlejších účinků, dokonce s následky úmrtí apod.

Proč nejsou uvedena fakta, například že některé státy pozastavily aplikaci vakcíny AstraZeneca, že problémy byly zjištěny u vakcín Johnson and Johnson nebo u Moderny apod. O tom není v létáčku VZP ani slovíčko! Myslí si snad VZP, že se k lidem nedostaly tyto informace? Mají seniory a důchodce za méně chápavé, když jim předkládají něco, co není v samotném principu pravda? A propos, zatímco vakcíny Made in USA byly Evropskou agenturou pro léčivé přípravky schváleny (asi ve zkráceném řízení!) za velmi enormně krátkou dobu, ruskou vakcínu Sputnik V testují a prověřují za účelem jejího schválení již půl roku! Proč se VZP nezasadí o její urychlené schválení? Řada seniorů, má-li se nechat očkovat, pak jedině vakcínou Sputnik V!

Jiná pozoruhodnost je konstatování VZP (resp. některých politiků), že očkováním ochráníme sebe i své blízké okolí. Nezbývá než se zeptat proč, je-li většina občanů očkovaná, se stále vyžaduje v obchodech nošení roušek, rozestupy dva metry mezi kupujícími, používání dezinfekcí u vchodu do obchodů, různé atestace atp., když většina populace je očkovaná a je, resp. by měla být proti nemoci COVIDU-19 chráněna, jak tvrdí VZP?

Nakonec ještě pozoruhodná poznámka pro „natvrdlé“ a asi také hloupé seniory. VZP v letáčku použila jako příměr kvality vakcíny k očkování, že Československo (notabene komunistické) bylo první zemí světa, která díky očkování vymýtila dětskou obrnu! Tak to je pro seniory, kteří tu dobu prožili, skutečná bomba! Zatímco ve školách zavádí inkluzi, dětem tlučou do hlavy genderismus a různost pohlaví, seniorům se připomíná, jak se za socialismu bojovalo s dětskou obrnou, spálou, planými neštovicemi, zarděnkami atd. Velmi trapné, zvláště když VZP zapomíná jednu podstatnou skutečnost, že to nebyly vakcíny americké, ale vakcíny vyvinuté československými lidmi, výzkumníky, vědci, lékaři a pracovníky, že to byly vakcíny úspěšné, které dokázaly řadu nemocí skutečně když ne zcela vymýtit, tak do značné míry eliminovat. Něco takového ze strany VZP přirovnávat s očkováním proti COVIDU-19 je tedy opravdu velká troufalost, ne-li hloupost! Je tedy otázka, kolik seniorů dá „na rady své VZP“ a nechá se očkovat, nebo budou dál čekat na Sputnik V!

