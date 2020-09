Jiří Baťa: Pan generál se svými názory poněkud zdiskreditoval

reklama

K jeho osobě řekl, že si myslí, že ho skutečně někdo chěl otrávit, a tudíž ho nějakým způsobem odstranit. Dodal ale, že si není jistý, zda to byl novičok, neboť prý četl vyjádření vynálezce novičoku, který potvrdil, že kdyby byl skutečně Navalnému novičok v nějaké podobě podán, skončil by krátce v křečích a zemřel by. To je zkrátka věc, se kterou je také potřeba počítat, říká pan generál. Počítá?

Vyjádřil se také k nedůvěryhodnosti Navalného týmu který se nechal slyšet, že Navalnyj jednou vypil kafe na letišti, podruhé že vypil něco ve svém hotelovém pokoji, a potom že novičok byl na té lahvi, které se nějakým způsobem dotkl, a přes pokožku, případně oděvy se do něho dostala ona otravná látka. To jsou spekulativní domněnky. Pan generál doplnil, že některé kroky jsou velmi zvláštní, například že cca hodinu potom, co se zjistí, že byl Navalnyj otráven, do hotelového pokoje Navalného vstoupil jeho tým, odebral vzorky alias důkazy a poskytl je k dispozici Němcům. Ti pak zjistí, že Navalnyj byl otráven novičokem.

A nyní ono poněkud irelevantní, nedůvěryhodné konstatování pana generála který řekl, že „...je poměrně dost významné, co zjistili Němci a potvrdili v ostatních spojeneckých laboratořích, že údajně našli stopy po novičoku na jeho oděvu a dalších místech. Pokud je to pravda, je třeba jít skutečně krok za krokem a přesvědčit Rusy, aby spolupracovali na řešení tohoto problému.“ Zde není také od věci připomenout, že sám Navalnyj, poté co již byl relativně uzdraven, požádal Rusko, aby mu vrátili (zaslali) jeho svršky, tedy oděv a další věci, které zůstaly v hotelovém pokoji. Pak je tu otázka, z jakých částí oděvu bylo v laboratořích zjištěno, že byl otráven novičokem? Tímto výrokem se pan generál nechtěně zamotal do vlastních úvah, protože na jedné straně se přiklání k názoru, že to nemohl být novičok, protože podle vyjádření samotného vynálezce novičoku by krátce po požiití novičoku skončil v křečích a zemřel by, na druhé straně pan generál říká, že je dost významné, co zjistili Němci a potvrdili v ostatrních spojeneckých laboratořích, a sice že našli stopy po novičoku na jeho oděvu a dalších místech.

Je žalostné číst vyjádření pana generála, když je schopen nechat se (asi z loajality) unést naprosto neskutečnými, zcestnými a zavádějícími nesmysly z prohlášení Němců a spojeneckých laboratoří (rozumí se NATO), kteří tvrdí, že našli stopy po novičoku, když předtím pan generál přiznává, že je nepravděpodobné, ne-li vyloučené, aby byl otráven novičokem. Kolem Navalného se tak uměle vytváří stejná kamuflážní clona, jako v případě otravy Skripala a jeho dcery, kteří byli rovněž otráveni „novičokem“ a nezemřeli, naopak bez následků a zdrávi žijí na utajeném místě. Tím, že pan generál řekl, že Němci, potažmo spojenecké laboratoře NATO zjistili přítomnost novičoku na Navalného oděvu a jiných místech, se jen potvrzuje, že jde o cílenou provokaci vůči Rusku. Je zvláštní, že do případu Navalnyj byly zainteresovány takové kapacity, jako mají spojenecké laboratoře, které kupodivu všechny zjistily, že Navalnyj byl otráven novičokem. Těmto „kapacitám“ zřejmě neříká nic generálem Šedivým vzpomenuté vyjádření vynálezce novičoku, že je-li člověk pravým novičokem otráven, je krátce nato paralizován ve smrtelných křečích a umírá. Z toho plyne, že buďto není novičok tím, za co se vydává, nebo Skripal, jeho dcera a také Navalnyj mají mimořádnou schopnost následkům novičoku odolat (molodci!). To jsou fakta, která pana generála, možno říct, verbálně degradují, pokud na svých názorech trvá!

Uvědomuje si tedy pan generál nelogičnost svého „odborného“ vyjádření, resp. úsudku, myslí to vážně, nebo je to pouhá taktická fabulace? Dalo by se předpokládat, že člověk formátu, jako je pan generál Šedivý, se bude jako bývalý voják vyjadřovat jednoznačně a zásadově, a ne stylem možná že jo, možná že ne, že to bylo tak, ale také to mohlo být jinak. Pokud by měl takto řešit situaci jako voják, potažmo velitel, no potěš pánbůh! Ještěže už je v záloze.

