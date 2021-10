Jiří Baťa: Pane senátore s mnoha tituly, Jiří Drahoši

reklama

Situaci v Bělorusku jste podtrhl konstatováním, že Lukašenkův režim cíleně přiváží do země migranty ze zemí, jako je Pákistán či Irák, aby je pak prý nechal volně přejít hranice do Litvy - loni za celý rok takto přešlo sotva několik desítek osob, letos už více než čtyři tisíce.

Z mého pohledu nevážený pane senátore, do velké politiky jste vstoupil nikoliv s úmyslem politiku dělat, ale z ní těžit. Vaše jméno, řada titulů před a za jménem, Vaše poslední vysoké postavení akademika ve vědeckém světě Vám mělo být zárukou, že když se rozhodnete vstoupit na politickou scénu, bude Vám věnována mimořádná pozornost. Bohužel se také tak stalo a Vaše první „skromné“ politické kroky vedly k rozhodnutí, že budete kandidovat na funkci prezidenta vedle Miloše Zemana, který své první volební období ve funkci prezidenta měl již za sebou. Jak výše zmíněno, Vaše osobnost měla značnou popularitu a oblibu díky pravicové, opoziční části politického spektra, což Vám umožnilo dostat se až do finále volby prezidenta, a stál jste vedle Miloše Zemana s cílem prezidentské volby vyhrát. Již ve své předvolební kampani jste projevil svůj pokleslý, mrzký charakter, když jste navzdory Vašim vysokým intelektuálním předpokladům, trapně, s velkým potěšením, a podporou Vaší paní manželky, zesměšňoval svého soupeře.

Prohrál jste, zaplať pánbůh za to, i když jen s velmi těsným rozdílem, což nebylo kvůli Vašemu charismatickému vzezření nebo Vašim arogantním a posměšným hláškám na adresu Miloše Zemana, ale díky masivní popularizaci Vaší osoby pravicovými voliči, kteří měli jediný cíl, a to porážku „nenáviděného“ Miloše Zemana. Prohrál jste, ale nevzdal se. Protože značná část občanů s Vámi projevila jakýsi soucit coby nespravdivě poraženým, pomohla Vám alespoň dostat se do Senátu Parlamentu ČR do funkce, libozvučně zvané senátor. Upřímně, zatím jste tam toho mnoho nenadělal, zato dost podělal. Naposled to bylo Vaše veřejné konstatování, jak výše uvedeno. Vaše starosti na mou hlavu, říká jedno přísloví o tzv. nicneříkajících, zato hodně a často zmiňovaných a zveličovaných starostech. Váš zájem a nemalé starosti o situaci Vámi ostře sledovaného Běloruska jsou podobný případ.

Vyjádřil jste se veřejně, že podle Vás je chování běloruského režimu zcela za hranou. Zmínil jste represe tohoto režimu proti vlastním občanům nebo údajný bizarní zásah proti vlastní olympioničce. Ptám se, pane senátore, na základě čeho či jakých faktů a skutečností hodnotíte režim Běloruska a jeho kroků, které vidíte a posuzujete jen jako odpůrce Lukašenka, který má úzké vazby na ruského prezidenta Putina? Konstatujete, že Lukašenko cíleně přiváží do země migranty ze zemí, jako je Pákistán či Irák, aby je pak nechal volně přejít hranice do Litvy - loni za celý rok takto přešlo sotva několik desítek osob, letos už více než čtyři tisíce. Znovu se Vás ptám, pane senátore, Vy jste tam snad byl a to, co říkáte, jste viděl na vlastní oči? Prožil jste tam nějakou dobu, abyste mohl důvěryhodně a prokazatelně konstatovat, že chování běloruského režimu je za hranou? Co všechno, a hlavně pravdivě víte o olympioničce, pravděpodobně uplacené západem stejně jako „hvězda“ Cichanouská, kterou Váš předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) označil nejen jako vůdkyni běloruské opozice, ale také za skutečně zvolenou prezidentku Běloruska? Vy tomu všemu přihlížíte a tleskáte! Uf!

Chápu, pane senátore, že nějakou činnost vyvíjet musíte, a ani tak nezáleží na kvalitě, jako na vlastním obsahu. Té činnosti, zvláště ve prospěch občanů republiky, jste zatím mnoho neprokázal a to je to podstatné, co Vám mám za zlé. Staráte se o Bělorusko, staráte se o Litvu, Tchaj-wan a bůh ví o co ještě, ale starat se jako Senát o blaho a prosperitu národa, na to Vám nezbývá čas. Ale nejde ani tak o čas, jako o nezájem. Vždyť kdo chce (kdo na to má a umí), tak se k postavení a penězům dostane, a kdo ne, má smůlu. Všichni nemohou být bohatí, že, pane senátore? Máme přece demokracii, která nám dává, res. nabízí možnosti, jen je využít! Jak prosté, Watsone, či občane!

V poslední době Senát v čele s jeho předsedou Vystrčilem dělá vše, aby dosáhl, spolu s Demoblokem, zbavení pravomocí nemocného prezidenta M. Zemana. Není bez zajímavosti, že tuto snahu cíleně projevují již delší dobu, neboť Senát jako takový, spolu se Zemanovými odpůrci, považuje Zemana za individium, které nemá předpoklady být hlavou státu. Paradoxně však mají za to, že ideální hlavou byste mohl být Vy, nebo člověk ideově a lidsky stejně prázdný a bezcharakterní jako Vy. Nutno poznamenat, že důvodem těch, co usilují o zbavení Zemana jeho pravomocí, není jeho komplikovaný zdravotní stav, jako jeho pro ně zcela nepřijatelné postoje, názory a stanoviska, které jej diskvalifikují od proradné politiky pravicových sil a jejich představitelů v tzv. Demobloku. Proto také ten enormní tlak co nejdříve získat dobrozdání o nevyhovujícím zdravotním stavu prezidenta, aby mu tak mohli odejmout jeho pravomoce, a mohli je tak konečně využít v realizaci svých cílů.

Je to nevídaná záležitost, rovnající se ústavnímu puči. Vy, pane senátore, i Vaši kolegové této trapné záležitosti nejen přihlížíte, ale vy ji dokonce sami vyvoláváte. Předseda Senátu pan Vystrčil je téměř nepříčetný z nedočkavosti, až dojde k dovršení této celospolečenské tragédie. Nejste tento akt schopni jako Senát morálně posoudit, natož morálně odsoudit. Jste zbabělci! Podle Vás je nemorální, co dělá Lukašenko s běženci, které „prý“ strká do Litvy, ale že Senát nemorálně dehonestuje nemocného prezidenta a lačně baží po jeho pravomocech, je podle Vás asi demokratrické a vlastenecké hrdinství.

Jděte se vycpat, Vy i ostatní v Senátu. Když byl Václav Havel často dlouze nemocný, notabene léčený i mimo území ČR (v Rakousku), nepamatuji, že by se našel jediný pravicový či jiný politik, aby z důvodů nemožnosti vykonávat funkci prezidenta ze zdravotních důvodů jenom navrhl, natož usiloval odejmout mu jeho pravomoci prezidenta ČR!

Tož asi tolik, nevážený pane senátore. Jakkoli rozumím tomu, že košile je blížší než kabát, že peníze nesmrdí, že místo senátora není pro každého, je Vaše činnost stejně jako činnost celého Senátu zbytečná, neefektivní a koneckonců pro občany naprosto nepotřebná. Vám to však může být jedno, Vy máte svoje jisté a nějaký blb, co toto píše, Vám může vlézt na záda, no ne?

S pozdravem blb, který Vám na záda nevleze, ani kdybyste opravdu chtěl, ale s přáním nenaplnění Vašich i senátních cílů a snů, zato s přáním dobrého zdraví a neklidného spaní

Jiří Baťa, důchodce (83)

20. 10. 2021

