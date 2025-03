Jiří Halík: Status umělce. Socialisticky pracovat, kapitalisticky žít

Na základě toho, že prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona, která zavádí takzvaný status umělce a zdůvodnění, proč mají mít umělci garanci mzdy, NAVRHUJI.

Status Matky samoživitelky a Status Důchodce. V návaznosti na zdůvodnění Covidem 19, také navrhuji Status Hospodský.

I velcí umělci ve světě se živili, než prorazili, třeba jako myči nádobí..

A ti, co neprorazili se živí jinak dodnes.

Ani jeden umělec po Covidu 19 nezkrachoval. velmi rychle jsme, bez závisti, opět viděli a vidíme fotky ze zahraničních dovolených. Já jim to přeji, ale matky samoživitelky bez podpory rodiny nemají ani na prodloužený víkend v ČR.

Naši uměli žijí zřejmě pod heslem: Socialisticky pracovat, kapitalisticky žít.

Odůvodnění.

Upraveno pro Hospodské

„Pandemie COVID-19 ukázala, že řada HOSPODSKÝCH se pohybuje mimo tradiční rámec pracovního a ekonomického života, zamýšlený status by v tomto ohledu mohl poskytnout určitou jistotu. Dále chybí náležitě efektivní nástroj finanční podpory i pro HOSPODSKÉ, kteří se nemohou plně věnovat své HOSPODSKÉ profesi, čímž se zvýší právní jistota těchto osob, které mají na trhu práce mnohdy velmi specifické postavení. To platí podobně i pro profese související s HOSPODSKOU a HOSPODSKÝM provozem. Obecným problémem je celkové podfinancování HOSPODSKÉHO sektoru jako takového,“ píše se dále v důvodové zprávě, nicméně to dle ní předkládaný návrh nemůže řešit.

Podfinancovány jsou takřka všechny matky samoživitelky a důchodci.

„Matky samoživitelky a důchodci mnohdy pracují jako OSVČ, tedy mimo pracovněprávní vztah. Nebo na DPP, DPČ, ze které se ovšem výdělek nezapočítává pro výměru, nebo navýšení penze. S tím souvisí i příjmová nestabilita a jistá sezónnost pracovních příležitostí. Zaměstnavatelé se brání zaměstnávat samoživitelky, neboť se musejí sami starat o svoje děti, které budou v budoucnu pracovat na dotace pro umělce, politiky a jejich důchody. Důchodci, jako prarodiče mnohdy pomáhají svým dcerám, aby mohli pracovat a hlídají jejich děti a poskytují jim servis - zdarma. Rovněž je nutno zmínit, že matka samoživitelka je proces (což se týká typicky matek samoživitelek) má těžko vyčíslitelné náklady – jde o činnost náročnou na čas, na osobní nasazení a samozřejmě s nezbytným prvkem invence a kreativity,“ uvádí důvodová zpráva a podotýká, že v jiných zemích jsou různé právní úpravy, někde například není status umělce vůbec žádný.

„Základním principem návrhu je skutečnost, že stát by měl nějakým způsobem vyjádřit zájem o matky samoživitelky, seniory a hospodské, kteří svojí činností nedosahují dostatečných finančních příjmů,“ uvádí se taktéž v důvodové zprávě.

„Návrh zákona reflektuje skutečnost, že ne každému a ne vždy může matka samoživitelka, důchodce, hospodský ve ‚svém povolání‘ přinést dostatečné finanční prostředky k zajištění životních potřeb. Právě těmto osobám bude status určen. J

Píše se.

