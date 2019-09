Jiří Macků: Co se mezi lidem povídá (1)

Rozebírali jsme spolu jeho zásadní občanský postoj několikrát, leč zbytečně. Nyní však již jeho argumenty docela chápu: „Stejně je to zbytečný…“ Mám rovněž stařičkou sousedku, jež zase chodí každý týden pravidelně na hřbitov, avšak s volbami je na tom bývalá mladá paní jako bývalý mladý sportovec. I její důvody už chápu: „Vždyt je to tam stejně jenom samej patolog, jako ten Fiala.“ Ono je dobré někdy naslouchat i druhým, a že se toho mezi lidmi povídá…

Piráti zvažují konec otevřenosti

Dost bylo nekontrolovatelné veřejné internetové komunikace na Pirátském fóru, zaznělo z jejich kapitánského můstku. Téma nastolil poslanec, jenž uhrančivým výrazem jako by z oka vypadl svým militantním středověkým předchůdcům, a jehož jméno je v zásadním rozporu s jejich praxí: Mikuláš přece odjakživa obdarovával, neloupil. Argumentu, že není vhodné špinavé prádlo prát veřejně, ostatní piráti oponují, považujíce to za ztrátu transparence, ergo průhlednosti. Pozor však na půtky zásadního charakteru, vy piráti jste měli odjakživa horkou krev, hned byly pistole na stole. A i kdyby krev netekla, hrozí rozepře, rozpady a rozchody. Však už prý v jednom nejmenovaném městě chystá ustanovení základní organizace konkurenčních Bukanýrů. Ti chtějí do boje o ´vedoucí úlohu strany´ vyrazit proti Pirátům pod oprášeným heslem „Pusťte nás na ně!“

Cirkusy se otřásly obavami

Češi vyřešili další závažný problém, jenž nedal spát veřejnosti: šelmy zůstanou oblíbenými čísly cirkusových vystoupení. Fiaskem tak skončila iniciativa seskupení TOP 09, jež sebevražedně opustilo záštitu demobloku a osamoceně se vydalo na cestu nového zviditelnění tažením proti účasti zvířat v tak tradičním umění, jakým jsou u nás již historicky cirkusy. Je to stejně divné, že právě tato politická téměř strana brojí proti exotickým zvířatům, ač sama ve svém středu chová (ale naštěstí nerozmnožuje…) i takové exoty, jakými jsou Míra Kalousek či Jířa Pospíšil, nemluvě o jednom roztomile cizozemsky žvatlajícím papouškovi z rodu Číro. Na druhou stranu se ovšem mezi lidem šušká, proč opačný názor zastává sama sebe navržená příští předsedkyně Markéta Adamová Pekarová: údajně z obavy, že by v manéži mohl tygry jednou nahradit i její téměř jmenovec, sudokopytník prasátkovského vzezření Pekari páskovaný.

Příliš srandy i na komika

To se už dávno ví, že jsme experty na bourání či alespoň stěhování soch. Když jsme se zdárně zhostili likvidace Stalinovy mamutí žulové ´fronty na maso´, nebyl už takový problém smést z povrchu zemského památku na jiné byť i kontroverzní osobnosti historie. Teď je tedy na řadě maršál Koněv, opakovaně počmáraný a barvou polévaný, i plachtou zaobalovaný. Jiná moje pamatující si sousedka si při této příležitosti vybavila, jak by se asi bavil slavný komik našeho mládí Jindřich, kdyby věděl, jak jsou ho i po tolika letech plné noviny. Já si k tomu zase připomněl říkánku z dětských let ´A já pořád kdo to tluče, on to bednář do obruče´, kterou jsem si dovolil mírně bez nároku na honorář zaktualizovat: ´A já pořád, kdo se hněvá, on to Kolář na Koněva. A já pořád, čím to je, že mu nedá pokoje´. Čím, čím, čímčarára… Pátrejte po něčem logickém v hlavě topkařově…

Panna Marie, král a hora bůčku

(Upozornění ve formě zvěstování: následující řádky nejsou vhodné pro ty, kteří se opakovaně rozmýšlejí, zda na nedělní rodinný oběd koupit víc než kilo bůčku.) Protože řeč bude rovnou o padesáti miliónech korunách. Počítáme-li totiž kilo bez kosti průměrně za stovku, bylo by za ně rovných 500 tun. Ale to jenom tak na okraj… Padesát miliónů začíná být oblíbená a hojně komentovaná suma charakterizující domácí podnikatelské usilování všeho druhu: přesně tolik spláchlo do začátku Čapí hnízdo, přesně za tolik prodala Slavia jednu šestinu svého hráče Krále, zhruba o tolik byla během dvou let navýšena cena středověkého značně poškozeného deskového obrazu Zvěstování panny Marie z dílny Mistra Vyšebrodského oltáře. Čapí hnízdo zaměstnává ke stovce českých lidí, Král bude zaměstnávat desítky obránců ruské ligy, a Zvěstováním si zřejmě chtěl přilepšit jeden hamtivý vedoucí zaměstnanec Národní galerie. Nu, co dodat: nového ministra kultury čekalo mj. vyřešit i tento ožehavý problém. Lid obecný doufá, že ho, jak v kraji zvykem, postupně ´nezaorá´ pod koberec.

Novinka z barrandovského vrchu

S úspěchy naší kinematografie se v poslední době doslova roztrhl pytlík, navíc prý tamní filmařské kruhy připravují další překvapení. Hrdinou připravovaného živočichopisného celovečerního snímku má být jistý domácí ministr zahraničních věcí. Zatím se ze zasvěcených kruhů pouze prolátlo, že tvůrčí tým se nechal inspirovat a motivovat svými kdysi poměrně známými francouzskými kolegy, režisérem Jeanem-Lucem Godardem a hercem Jeanem-Paulem Belmondem. O žánru (drama či komedie?) i ději se dosud ví málo, nebylo ani potvrzeno, zda se režie skutečně ujme Jean-Pelíšek Hřebejk, jistý je pouze hlavní představitel, výrazná pankrácká hvězda Jean-Rudy Hruszinski. Prý ideální volba, protože i on má v obličeji permanentně týž vyděšený výraz, jako hlavní hrdina. Zbývající informace o již roztočeném snímku alespoň částečně napoví zatím pracovní název Bláznivý Petříček 2.

