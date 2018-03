Jiří Macků: KDU-ČSL, faleš přímo boží

Už dávno zapřeli učení mistra Jana z Husi, jenž ve svém Výkladu víry napsal: „Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. Nejmilejší, žijte podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až navěky.“

Kdepak Hus, to se již nenosí, místo pravdy je potřebou dne překrucování skutečnosti. Ze všeho nejvíc je slyšet a na obrazovkách se předvádí zcela programově řízená demagogie. Demagogové už od starého Řecka hlásali věci, o nichž věděli, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž věděli, že jsou hlupáci. Jedním z nejfrekventovanějších témat posledních dnů je ´mlátička Zdeněk Ondráček´, na němž se zvláště a trapně ´zviditelnili´ poslanci KDU-ČSL.

Ing. Marian Jurečka, exministr zemědělství: „Nikdo nezpochybňuje odbornost komunisty Ondráčka, určitě prokázal odbornost v mlácení těch, kteří bojovali za svobodu a demokracii.“ Mlácení… Šlo o pouhé dva konflikty, k nimž se navíc ´bijec´ sám přiznal, pokud si to ovšem nevymyslel, svědkové ani filmové záznamy totiž neexistují. (I tak by to bylo provinění sotva na dva zdrávasy či hrst odpustků, tak to přece vždycky spolehlivě fungovalo, viďte přátelé v katolické víře?) A jak a od koho se dozvěděl tehdy osmiletý hošík z Přerova, že lidé šli do pražských ulic bojovat? Měl snad vidění tak jako kdysi jeho vrstevníci prostí pasáčci ve Fátimě při zjevení Panny Marie? Ale kdepak, on jenom dokola přežvýkává to, co kdy slyšel a četl, co si k tomu přibájil.

Sešli jsme se tenkrát na Václavské náměstí uctít památku Jana Palacha, žádné bojůvky. Hodiny se nebojovalo ani za pár měsíců na Národní. Tam si z asi páté řady vsedě tiše demonstrujících vybavuji mladíky, kteří pod nohami z nepřehlédnutelného davu mírně vyděšených příslušníků Pohotovostního pluku zapalovali svíčky i dívenky, které svým vrstevníkům strkali za štíty květiny – aniž to vyvolalo nějakou reakci či konflikt. Nezapomenu, jak se kousek ode mě náhle vztyčil urostlý muž v semišovém kožichu a do zcela mrtvolného ticha mohutným hlasem zapěl státní hymnu; Petra Haničince si vždy vybavím hlavně kvůli těmto pohnutým okamžikům. Vše začalo až poté, kdy nervózní podřízení prvního náměstka federálního ministra vnitra Alojze Lorence ztratili s touto mírovou konfrontací nervy a rozkazem vyslali zaštítovaný kanonenfutr do akce. Následující dramatické události z Mikulandské a okolí, jak si útržkovitě vybavuji, již byly plně v kompetenci řadových příslušníků VB za poněkud pobaveného přihlížení členů Lidových milicí.

Mgr. Daniel Herman, exministr kultury: „Komunista Ondráček v čele komise pro kontrolu GIBS je plivnutím do tváře obětem.“ O jakých obětech tento laicizovaný katolický kněz blábolí? Má snad nějaký ´shůry´ dodaný seznam začínající jménem Šmíd? Pokud ano, tak proč s ním již dávno neseznámil odpovědné orgány?

Mgr. Marek Výborný, synáček exministra: „Je to velmi smutná věc, když tu máme komunistu, který zasahoval proti demonstrantům.“ Ano, Zdeněk Ondráček jako člen Pohotovostního pluku VB zasahoval proti demonstrantům, tak jak to mají v popisu práce pořádkové síly ve všech státech světa. Měl by se, vystudovaný teolog, uniformovat u papínka, bývalého vojína čsl. armády a pozdějšího ministra obrany, jaký význam představuje v rámci ozbrojených sil rozkaz a jeho vykonání. Měl by se ho taky, jako bývalého člena Ústavního i Nejvyššího soudu zeptat, jaký smysl pro řádné fungování státu má dodržování zákonů, byť se nám třeba nelíbí. A taky by měl vysvětlit, co je v jeho chápání kněze a učitele demonstrant. Snad něco automaticky pozitivního, čestného a sympatického, charakterní bojovník za lepší příští jenom proto, že se nám to hodí do zmanipulovaného příběhu? Jak potom do ´křesťanského´ přeložit události kolem pražského zasedání Mezinárodního měnového fondu 2000, kdy přičiněním zfanatizovaných demonstrantů hořela auta, sypaly se výlohy, létaly dlažební kostky a tekla krev? Jak by to asi tenkrát vysvětlil svým žákům od katedry a ovečkám z kazatelny?

Poslanci KDU-ČSL vyrukovali do svaté války proti Zdeňkovi Ondráčkovi a jeho kolegům a netuší, že sami mají máslo na hlavě. Takže si jenom stručně připomeňme, že to tenkrát v 80. letech byli právě jejich rodiče a prarodiče, kteří jako členové Čs. strany lidové (tzv. béčka KSČ) byli součástí Národní fronty. To oni také podporovali vládnoucí režim, jejich lidovečtí poslanci a ministři schvalovali zákony, proti nimž se dnes uvědomělí synáčkové bouří, to oni ve volbách výrazně přispěli k 99,7% hlasů odevzdaných kandidátce Národní fronty. A to oni tím pádem svým potomkům takhle namazali schody.

Měli by ti lidé ve víře hlásat pravdu a usmíření, místo toho jim faleš a lež odkapává z úst přímo do nádoby se svěcenou vodou.

