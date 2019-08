Jiří Paroubek: Chovanec by měl mlčet

To, co M. Chovanec říká v rozhovoru s Xaverem Veselým na adresu politiky současného vedení ČSSD, není pro mě nic nového. Všechny tyto výhrady jsem se jemným způsobem snažil sdělovat prostřednictvím serveru Vaše věc i vysokým funkcionářům ČSSD jeste před volbami do EP. „Zavraždění“ vlastního ministra pár týdnů a dnů před volbami je opravdu kolosální politická chyba. A jsou pod ni podepsáni především místopředseda Onderka a poslanec Dolínek, který neustále plní jakousi asistentskou funkci bývalého europoslance Pocheho. Ten se snaží tahat za nitky v pražské organizaci ČSSD, kterou se svými kompaňony politicky naprosto zničil.

Ale pokud Chovanec kritizuje Hamáčka a spol. za jejich chyby (chybou Hamáčka bylo, že chybám svých kolegů nezabránil anebo se od nich alespoň nedistancoval), řekněme si upřímně, že toto vedení sice dostalo stranu až k volebnímu výsledku 4%, ale ono zrovna nejlepší výslužku v podobě pozice strany od Sobotkova a Chovancova vedení nedostalo. Tito dva borci dovedli stranu z pozice druhdy nejsilnější strany v zemi do pozice politického komparzu. Pokud dnes Chovanec říká, že strana měla být v opozici a nezúčastnit se Babišovy vlády, tak se schopností velké části poslanců za ČSSD, které osobně vybíral Sobotka, by na tom byla možná ještě hůře.

J. Hamáček určitě není rozený lídr strany, má řadu nedostatků, ale srovnám – li jej ve funkci ministra vnitra s Chovancem, jeho obraz je podstatně lepší. Patří k nejlepším ministrům současné vlády. Chová se důstojně, v jeho resortu nejsou problémy s podřízenými a nemá konflikt, pokud jde o jeho složitý resort, ani s opozicí a ani s velkým koaličním partnerem. Jako ministr není tedy Hamáček vůbec špatný. To je potřeba zmínit. A pokud jej mám srovnat s jeho předchůdcem, v resortu se neobjevují podivné figury bez kvalifikace, jako byl například pan Růžička ze společnosti Bison & Rose…

Také o rozvědce ministerstva vnitra se dnes nespekuluje, co se v ní vlastně děje. Věřím, že vyšetřování toho, co se v ní dělo v nedávné minulosti, bude brzo objektivně dokončeno. Prostě Hamáček má řadu nedostatků, není lídrem, ale z toho materiálu, který je ve straně k dispozici je nejlepší. Jakákoliv změna v čele strany v tuto chvíli by nedávala velký smysl. Spíše by měl M. Chovanec uklidnit svého stranického kolegu hejtmana Bernarda, jehož zálibou je navštěvovat protivládní akce „Milionu chvilek“, kde se cítí jako ryba ve vodě. Když už se dopuštěním osudu a tehdejšího ministra Chovance stal Bernard hejtmanem za stranu socialistického typu, je to smutné vysvědčení personální práce. Pan Bernard, pokud bude chtít dělat ještě v budoucnu politiku, se nejspíše stane oporou nějakého pravostředového politického uskupení, kam názorově skutečně patří.

A pokud jde o setkávání se Chovance se Sobotkou, mají na to samozřejmě právo. Měli by ale podstatnou část svých příštích setkání věnovat tomu, co vlastně všechno udělali špatně, že se strana pod jejich vedením ponořila až do současné bažiny, v níž se topí. A prosím, nesvádějte svou neschopnost na Babiše… Ten ji jen dovedně využil.

