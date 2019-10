Jiří Paroubek: Další Bakalova rána do financí státu

Finančník Bakala se před patnácti lety (poté, co stát prodal svůj minoritní podíl ve společnosti OKD) stal spolu se svým společníkem bezvýhradním majitelem důlní společnosti OKD. Před třemi lety bylo zahájeno insolvenční řízení této společnosti. Bakala a jeho společník "vytěžili" z OKD za téměř dvanáct let svého působení co se dalo, poté se evakuovali.

Jejich čistý výnos se za tuto dobu odhaduje na nějakých 100-120 miliard korun. Většina těchto peněz byla převáděna do zahraničí a vydělává Bakalovi a jeho společníkovi tam. Pro rozvoj Ostravského regionu Bakala neudělal téměř nic. Smutná je zejména záležitost prodeje téměř 44 tisíc hornických bytů OKD Bakalou i s nájemníky jinému investorovi.

Slyšel jsem za poslední léta celou řadu odhadů, kolik na této transakci Bakala vydělal. Tyto odhady se pohybují mezi 20-35 miliardami korun. Sněmovní komise pro zkoumání privatizace OKD došla nedávno k názoru, že tento prodej bytů je de facto neplatný a že by se věci mohly vrátit na začátek, kdy celý „balík“ téměř 44tisíc bytů byl, zřejmě nezákonně, zahrnut do majetku důlní společnosti OKD. Je to zajímavá právní konstrukce, která se mě osobně velmi zamlouvá, protože nájemníci v bytech OKD by se tak mohli konečně dočkat prodeje bytů do svého vlastnictví. To kdysi Bakala sice veřejně slíbil, ale nikdy svůj slib nesplnil.

Nyní Krajský soud v Ostravě rozhodl o tom, že pohledávky za více než 10 miliard korun, které vůči společnosti OKD přihlásila v roce 2016 americká banka Citibank, jsou oprávněné. Společnost OKD v roce 2014, kdy byly dluhopisy společnosti NWR (v té době vlastník OKD) vydány, za ně ručila. A investoři, kteří si dluhopisy v té době kupovali, vycházeli z toho, že je zde převzato společností OKD ručení. Kromě toho vlastně v roce 2014 nešlo o nové zadlužení OKD, ale o nahrazení starého dluhu z roku 2010.

Prostě finanční eskamotáž důsledkem které bude, že stát, jenž nyní vlastní OKD, jíž Bakala nechal zkrachovat, zaplatí nejspíš ještě tuto pohledávku 10 miliard korun, nebo alespoň část z ní. Prostě Bakala se státu vyplatil. „Vydělal“ peníze, ty vesměs převedl mimo republiku, ještě republiku pomluvil jako zkorumpovanou zemi, kde se nedá investovat a nechal výdaje plynoucí z bankrotu OKD pěkně na státu. A své podnikání v OKD ukončil...

Je dobré, aby všichni ti kdo se chtějí zastávat Pokorného či Sobotky, kteří kdysi pomohli privatizovat Bakalovi minoritní podíl státu v OKD, vzali konečně rozum do hrsti. Být na místě ministra Zaorálka, tak bych o celé kauze nyní již jen mlčel. Není dnes rozumné z nějakého falešného kamarádství vůči Sobotkovi a Pokornému, kteří mají pochopitelně zájem zpochybňovat zprávu komise pro zjištění nedostatků při privatizaci OKD, celou kauzu rozmatlávat. Bakalu, ani jeho komplice nelze obhájit.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

