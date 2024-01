Jiří Paroubek: Ficův rozhovor v rozhlasu – trpká pravda

reklama

V tomto týdnu se R. Fico setká s ukrajinským premiérem D. Šmyhalem a předá mu seznam humanitární pomoci, kterou může Slovensko Ukrajině poskytnout.

Premiér Fico znovu zopakoval v sobotním rozhlasovém rozhovoru, že je proti dodávkám zbraní a munice napadené zemi ze slovenských arzenálů a že je také proti přijetí Ukrajiny do Severoatlantické aliance. A je připraven takovou žádost Ukrajiny o vstup do NATO vetovat, neboť by otevřela cestu k 3.světové válce.

Ve svém rozhovoru R. Fico mluvil o notoricky známých věcech, o kterých se ovšem v českých médiích nemluví nebo mluvit nesmí. Fico označil Ukrajinu za zkorumpovanou zemi, v níž se ztrácí západní pomoc. A o úsilí ukrajinské armády získat zpět území zabrané Ruskem od počátku jeho invaze před téměř dvěma lety, označil za zcela nereálné.

Ostatně už i naše mainstreamová média, včetně veřejnoprávních, uvádějí, že Rusko útočí na celé, 1300 km dlouhé frontě.

Pokud jde o vstup Ukrajiny do EU, vidí to R. Fico trochu jinak nežli vstup této země do NATO. Vstup Ukrajiny do EU podpoří, ovšem za předpokladu, že budou splněny všechny obvyklé požadavky, jež jsou kladené na kandidátské země před jejich vstupem do EU. R. Fico rovněž čeká na to, že se dozví od Šmyhala ukrajinskou představu řešení konfliktu s Ruskem. Tedy, jak si představuje Ukrajina válku ukončit a s jakým výsledkem.

V rozhovoru R. Fico vyjádřil také názor, že Ukrajina je jednou z nezkorumpovanějších zemí světa a že nikdo neví, kolik z poskytované západní pomoci se ztratí.

Můj osobní názor přitom je, že část skvělého vybavení Hamásu zbraněmi v pásmu Gazy může pocházet právě z dodávek, které přicházejí nebo spíše by měly přijít ze západních zemí na Ukrajinu.

Plně se ztotožňuji také s Ficovým názorem, že od roku 2014 je Ukrajina pod naprostou kontrolou a vlivem Spojených států. A Fico z toho vyvozuje, že EU dělá obrovskou chybu, podléhajíc neomezenému vlivu USA, neboť nestanoví určité meze tohoto vlivu. Zkrátka považuje za chybné, že si EU nechce ponechat suverénní pohled na Ukrajinu.

Co se týče otázky ukončení války, i v tom se se slovenským premiérem zcela shoduji. Musí skončit kompromisem. Představy našich rusožroutů, že Rusové odejdou z Donbasu, Luhansku anebo z Krymu, označil Fico za nereálné. Podle něj bude s prodlužováním konfliktu jen sílit postavení Ruska.

Fico se vrátil opět k tomu, co již je obecně známo, že Západ po prvních týdnech konfliktu přiměl Ukrajinu, aby ukončila nadějně se rozvíjející jednání s Rusy o zastavení konfliktu. Byl to tehdejší, podle mého názoru poněkud výstřední britský premiér Boris Johnson, kdo při návštěvě v Kyjevě tlumočil prezidentu Zelenskému názor anglosaských velmocí (tedy Velké Británie a USA), že Rusko bude možné po dodávkách západních zbraní, technologie a expertů, vojensky porazit. Fico si stejně jako já myslí, že úvahy o vojenské porážce Ruska nejsou realistické.

Prostě Fico nastavil nelítostně zrcadlo všem progresivistům jak ve své zemi, kde zaplať pánbůh pro slovenský lid, jsou nyní v opozici, tak i např. pro Česko, jehož vláda se stará o ukrajinské záležitosti více než o potřeby vlastního obyvatelstva.

V každém případě to bylo jasné vyjádření Ficova názoru, kterě se ovšem také nelíbí ukrajinským médiím a zcela nepochybně nebude konvenovat ani ukrajinské vládě, s jejímž premiérem se Fico tento týden sejde.

Fico nicméně také zopakoval, že invaze ruských vojsk na Ukrajinu byla porušením mezinárodního práva, neboť k takové invazi je potřeba – pokud má být v souladu s mezinárodním právem – souhlasu Rady bezpečnosti. A to se nestalo.

