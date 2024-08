Jiří Paroubek: Kladivo na důchodce - Piráti!

Když se dívám na výkony nejviditelnější figury pražské radnice, kterou už dlouho není poněkud z formy jsoucí primátor Svoboda, ale pirátský náměstek primátora pro dopravu Hřib. Díky jeho fušérství a investičnímu kutilství, by Praha neměla v budoucnu vůbec dokončit vnitřní městský okruh. Prostě, Hřib si objednal studii od jakýchsi „odborníků“, kteří mu tuto "spásnou" myšlenku nabídli. Spásnou proto, že současné vedení pražské radnice v čele s quaziprimátorem Hřibem prostě není schopné začít tuto obří stavbu uskutečňovat. Krátce řečeno, jsou kolosálně neschopní a Hřib jim dodává v této věci pseudoargumenty pro ospravedlnění jejich lenosti a neschopnosti.

Další z pomníků náměstka primátora pro dopravu Hřiba bude výstavba nebo spíše nevýstavba jednoho z úseku trasy B metra. Výstavba této trasy se zarazila na zřejmě permanentním opakování výběrového řízení na jejího zhotovitele. To bude zřejmě setrvale eliminováno protesty stavebních firem, které nejsou v tendru úspěšné. A nemohou tak nabídnout tytéž podmínky a kvalifikaci jako Subtera, opakovaný vítěz tendru.

Praha se utápí v uzavírkách a omezeních provozu ulic a silnic, takže jízda Prahou připomíná překážkovou dráhu.

Ale to „nejlepší“ z pirátské kuchyně nakonec. Piráti pochopitelně vědí, že z důchodců je volí jenom zlomeček pomatených lidí. Proto přišli vůči důchodcům se zdrcující odpovědí, přímo s kladivem na penzisty. Lidi, kteří odešli v posledních dvou letech (2022-2023) do předčasného důchodu, stát zkusí okrást na výměře jejich důchodu. Co na tom, že se tím změní zpětně podmínky pro odchod do důchodu platné v posledních dvou letech. Takovými „hloupostmi“, jako je zachování právní kontinuity a jistoty či nemožnost právní retrospektivy se Piráti prostě nezabývají. Faktem je, že dvě předchozí vládní administrativy, ale zejména ta Fialova, vůbec nezaregistrovaly, že máme v předčasném důchodu už 750 tisíc lidí. To je hlavní důvod toho, proč se vláda tváří jako premiant Evropy s nízkými čísly nezaměstnanosti. To, že se snížila kupní síla obyvatelstva a návrhy Pirátů by směřovaly ještě k většímu poklesu kupní síly důchodců , to je Pirátům ganz egal. Je to smutné vládní představení. Podle informací z médií podporuje pirátské nesmysly, pokud jde o důchodce v předčasném důchodu zatím pouze Top 09. Další koaliční strany jsou buďto proti anebo váhají (ODS).

Pirátská strana zaplať Pánbůh dělá všechno proto, aby sama sebe zničila. Ministr Bartoš sice klohní jakési nové manuály k digitalizaci stavebního řízení, ale vlastně se jen zamotává do problémů, které jeho neschopná družina vytvořila.

A digitalizace měla být přitom vlajkovou lodí politického programu Pirátů. Podle všeho – a doufám, že se mýlím - zakázky na digitalizaci stavebního řízení, údajně v řádech set milionů korun se na ministerstvu pro místní rozvoj rozdělovali z volné ruky. Pokud ale dnes představitelé vlády hovoří o tom, že zmrskaná digitalizace je jen problémem Bartoše, šeredně se mýlí. Pokud Bartoš rychle nevylétne z vlády rychlostí Sputniku, bude to věc celé vlády. Ale i když Bartoš bude exemplárně vyhozen z vládního křesla, odér neschopnosti se bude za touto vládou dále linout. A srovnat daný problém do latě, tedy uvést digitalizaci stavebního řízení do provozuschopného stavu, bude téměř neřešitelným problémem pro nového dobrodruha, který usedne do křesla ministra pro místní rozvoj.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Paroubek (ČSSD): Horko nejen na Ukrajině. Blíží se globální konflikt? Jiří Paroubek: Pusťte nás na ně! Jiří Paroubek: Kdy se vládní koalice poučí ze svých personálních chyb? Jiří Paroubek: Demokracie? Oligarchie!