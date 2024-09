Jiří Paroubek: Koryta, koryta, hejbejte se

V posledních týdnech se ovšem schylovalo ke zjevné krizi na Ministerstvu pro místní rozvoj, na kterém Piráti, sami sebe deklarující coby odborníky na digitalizaci, nezvládli projekt digitalizace stavebního řízení. Je zřejmé, že v důsledku toho dojde k velkým národohospodářským škodám. Ještě ta nejmenší škoda ve výši 200 až 300 milionů korun (to musí MMR ještě upřesnit) vznikla zpracováním zcela nefunkčního projektu digitalizace stavebního řízení.

Piráti metodou, kterou je obecně charakteristická jejich strana, tedy kutilstvím, přistoupili k řešení tohoto náročného projektu. A na jistou dobu zdiskreditovali správnou myšlenku digitalizace. Ukazuje se, že Bartoš a spol. nejenže nerozumí moderním IT technologiím, ale vzhledem k tomu, že nemají žádné manažerské zkušenosti, jsou pro vedení ministerstev zcela nevhodní.

Je také potřeba předeslat, že premiér Fiala v situaci, kdy vláda je složena z pěti do značné míry různorodých stran, provedl jeden poměrně podstatný i úspěšný manévr. Pět stran má ministerstva, v jejichž čele mají tyto strany své exponenty, coby pašalíky, do kterých jiná vládní strana vůbec nezasahuje. A už vůbec do nich nezasahuje premiér. Ten je jen jakýmsi moderátorem vlády, jejím speakerem.

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 4% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 3387 lidí

A tak se mohlo zdát, že pirátský Bartoš premiérovi věšel bulíky na nos s tím, že digitalizace stavebního řízení probíhá víceméně úspěšně. A pokud jsou v ní drobné nedostatky, tak je možné je odstranit. Respektive sváděl nefunkčnost projektu digitalizace na rigidnost a neschopnost pracovníků stavebních úřadů, kteří nejsou ochotni přijmout cokoliv nového.

To je možná v obecné rovině pravda, ale v tomto případě vypadá pravda jinak. A tak premiér, aby nebyl vtažen do bažiny pirátské neschopnosti, se snaží vybřednout z jejího samého okraje. A tak nechá utopit svého pirátského místopředsedu vlády. Je to konec politika, klohnícího několik závažných projektů (digitalizace, bytová politika atd.) již řečenou metodou politického kutilství, a tedy neúspěšně.

Jak se zdá, ministr Lipavský, který svojí proamerickou konformitou vyhovuje celé vládní koalici jako reprezentant servilnosti vůči mocnému protektorovi z Washingtonu i z Bruselu, změní brzy své politické barvy. A tak místo piráta Lipavského budeme mít například TOPáka Lipavského a ministerstvo zahraničí pojede dál močálem kalným, modré nebe nad hlavou.

Bude poučovat jiné státy, ba i některé velmoci, jak to mají dělat, aby se zalíbily progresivistickým politikům, a to bez ohledu na zájmy jejich vlastních obyvatel. Bude také pokračovat bezuzdná podpora neefektivního boje Ukrajiny proti Rusku, a zejména bude pokračovat politika naprosté servilnosti a oddanosti našim imperiálním pánům.

Ministerstvo průmyslu, které opustí ministr Síkela, aby se vrhnul do politického povianu coby člen nové Evropské komise, má obsadit zcela nekvalifikovaný exponent STAN, místopředseda této strany Vlček. Vláda prostě pokračuje dál ve své hluboce chybné personální politice, která jí, jak pevně doufám, přinese do roka a do dne zdrcující porážku ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

