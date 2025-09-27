Jiří Paroubek: Můžeme se těšit na manipulaci průzkumů veřejného mínění?

Tedy na kandidátky stran, na jejichž kandidátních listinách se objevují také členové jiných politických stran. Tato dosud běžná praxe předvolebních koalic byla v předcházejících volbách vždy tolerována. A nyní se zdá, že určité politické síly vkládaly naděje do tohoto pokusu omezit politickou soutěž vyloučením těchto politických stran (konkrétně by se jednalo zejména o SPD a hnutí Stačilo!), vlastně realizovat rumunský scénář.
Oceňuji, že se Ústavní soud touto cestou nevydal. Nevydal se ve šlépějích svého bývalého předsedy Rychetského, který v září roku 2009 zrušil protiústavně platnost ústavního zákona, jenž otviral dveře k mimořádným volbám do Poslanecké sněmovny v říjnu roku 2009. A to jenom proto, že tyto volby by podle všeho vyhrála levice. Nyní jdou na to loutkáři v zákulisí jinak. Od lesa.
Průzkum veřejného mínění agentury STEM, který se objevil okamžitě po sdělení předsedy Baxy, najednou přichází s poněkud jiným rozvrstvením volebních preferencí, nežli tomu bylo dosud. Tak především, hlavní favorit voleb, hnutí ANO, oslabuje. A naopak koalice SPOLU podle tohoto průzkumu posiluje. Ale co je zejména podstatné, je to, že dvě menší opoziční politické strany, konkrétně Motoristé a také Stačilo!, mají preference těsně nad úrovní 5 %, takže se dá říci, že v rámci statistické chyby se vůbec nemusí dostat do Poslanecké sněmovny.
Tedy alespoň podle tohoto průzkumu. Tento průzkum de facto vybízí voliče, aby přemýšleli, zda vůbec budou volit menší opoziční stranu a nerozhodnou se pro volbu větší opoziční strany, u níž je jistota, že jejich hlas nepropadne. V každém případě by to znamenalo oslabení těchto menších politických stran ve volbách. A možná jejich propadnutí roštem pěti procent hlasů, potřebných pro vstup do sněmovny. A to by mohlo zcela změnit politickou mapu země.
Nemyslím si nicméně, že by došlo k témuž jevu, jako minulých volbách do sněmovny, když ve volbách de facto propadl milion opozičních hlasů. Ale může dojít k tomu, že hnutí ANO a hnutí SPD budou mít po volbách pouze těsnou nadpoloviční většinu mandátů v Poslanecké sněmovně, což jim samozřejmě bude znepříjemňovat práci.
Je potřeba s těmito možnými manipulacemi zkrátka v posledním týdnu před volbami počítat. Nenechat se znervóznit a lidem podstatu celé věci, o co jde, vysvětlovat.
