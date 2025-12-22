Petr Dufek: Další zklidnění cen výrobců

Nejde přitom už o žádný výkyv, ale o trend, který vytváří velmi dobrou šanci pro klidnější vývoj cen potravin na pultech tuzemských obchodů. A tím vytváří i prostor pro pokles inflace v ekonomice pod cílová dvě procenta v příštím roce.
Rostoucími zemědělskými cenami se často zdůvodňovalo i zdražování potravin v letošním roce. Jak je vidět z posledních měsíců, situace na trhu se zemědělskými komoditami se výrazně zklidňuje. Klesají ceny v rostlinné výrobě, nicméně výrazně brzdí i růst cen v živočišné výrobě. Tento trend se už postupně propisuje do cen potravin, které v posledním měsíci zlevnily o jedno procento.
Samozřejmě jde o zprůměrované hodnoty, takže na jedné straně můžeme vidět levnější zeleninu nebo vepřové a na straně druhé dražší vejce a hovězí.
V každém případě statistiky tentokrát vyznívají pozitivně i z pohledu spotřebitelů.
Dál klesají ceny v průmyslu, a to nejenom díky levnějším energiím. Snižování cen se dotýká i zpracovatelského průmyslu, kde klesají ceny v chemickém a plastikářském průmyslu, zlevňují i výrobci kovů reagující na příznivější nákladové podmínky u energií a surovin. Svůj vliv má i slabá poptávka, která spolu s rostoucí zahraniční konkurencí drží tuzemský průmysl pod tlakem.
Celkově se vývoj cen výrobců ubírá z pohledu spotřebitelů konečně pozitivním směrem. ČR má šanci na nižší inflaci v roce 2026, zvlášť pokud se podaří odbourat poplatek za OZE, který znepříjemňuje život firmám i spotřebitelům. ČNB by po delší době mohla mít „problém“ s podstřelováním cílované inflace. Samozřejmě pokud to obchodníci a výrobci nepřeženou s lednovými ceníky. Prostor ovšem mají ve většině případů jen omezený.
