„Sami sobě kopou jámu.“ Štěpánek tuší, co čeká novináře mainstreamu

Petře, jaký byl, podle vás, rok 2025 pro Českou republiku? Jak vnímáte náladu ve společnosti?
Byl to nadějný rok. Donald Trump a jeho administrativa plní své volební sliby včetně rozsáhlé mírové iniciativy, což zastavilo či přibrzdilo řadu válečných požárů, na prvním místě válku v Gaze. Na Ukrajině je to složitější, ale doufejme, že i tam bude Trump úspěšný. Nejdůležitější událostí na naší domácí scéně byly nepochybně říjnové volby do poslanecké sněmovny, které přepsaly podobu české politické scény. A nálada ve společnosti? Pro jedny nadějná, pro druhé tragická.
Těsně před koncem roku skončila vláda Petra Fialy. Jakými slovy ji ohodnotit?
Pokud jsme žili v iluzi, že polistopadové směřování naší země je neměnné, Fialova vláda nás z toho dokonale vyvedla. Banalitu, že to nejspíš byla vůbec nejhorší vláda naší novodobé historie, snad ani netřeba opakovat. Mnohem horší je, že všichni ti političtí gauneři okolo Petra Fialy a státní struktury, včetně justice a policie, na ně napojené, neváhali oprášit totalitní praktiky, o kterých jsme si mysleli, že už se nikdy nemohou vrátit. Cenzurou počínaje, vyhazování lidí z práce za projevený názor pokračuje a kriminalizací nepohodlných osob konče. Ze všeho nejstrašnější ale je, kolik lidí jim za to ještě tleská.
A podívejme se klidně i na vládnutí pana prezidenta za tento pomalu končící rok… Na sklonku roku označila Trikolora jeho chování za skandální. Proč a jak si celkově jako hlava státu celý rok vedl?
Komunistický rozvědčík na Hradě českých králů je zlý sen. A ještě mnohem horší je, že tam nesedí z vůle zpovykaných politiků, nýbrž přičiněním podstatné části české veřejnosti. Ba dokonce, že mu tam dopomohli lidé, kteří se jindy zaklínají svým antikomunismem. To prostě nevymyslíš, to musíš zažít. Ta poslední akce, kdy tisícům autobusy svezených dětí v pražském Kongresovém centru, dříve komunistickém Paláci kultury, pomáhal vymývat mozky zvráceným militarismem, byla jak vystřižená z časů nejhlubší totality. S tím panáčkem si ještě užijeme.
Co Evropská unie? Jak vnímáte její činnost za rok 2025?
Evropskou komisi sleduji se zalíbením, neboť nikdo toho nedělá pro zničení Evropské unie tolik, jako tahle parta do Bruselu odložených politiků. Třeba teď naposled ten pokus o ukradení ruských zmrazených aktiv, to bylo doslova virtuózní číslo. Historie bude tyhle militaristické magory jednou soudit.
Jak hodnotíte její pomoc Ukrajině? A jak vidíte vývoj války na Ukrajině? Domníváte se, že během příštího roku konečně dojde k nějakému mírovému uspořádání?
Musím se jen opakovat. Nikdo toho nedělá pro ukrajinskou destrukci a smrt dalších a dalších Ukrajinců tolik jako bruselští gaučoví válečníci. Nic horšího než je současná politická vládnoucí garnitura největších západoevropských zemí (Merz, Macron, Starmer či Leyenová aj.) neexistuje. Zaklínají se evropskými hodnotami, ale ve skutečnosti jde pouze o jejich zbytnělá ega a peněženky hrstky vyvolených. Modlím se, aby je Trump vykázal do patřičných mezí. Jen tak bude mít Ukrajina mírovou šanci.
Zpátky k nám. Máme novou vládu a tedy, co od ní čekat? Co by měla udělat, aby své voliče nezklamala?
Stačí málo. Stačí pouze dodržet volební sliby. To vykročení na prvním zasedání Babišovy vlády bylo dobré. Ani v Bruselu na jednání Evropské rady Babiš nezklamal. Tak hlavně, aby mu/jim to vydrželo.
Vzhledem k vaší profesní minulosti se zeptám i na média. Jak dle vašeho názoru zvládla to předvolební a následně i povolební období?
Aktuálně pozorujeme zajímavý jev. Presstituti z hlavního mediálního proudu jsou tak zajetí v kolejích a mantinelech toho, jak Fialově mocenskému gangu přihrávali a v roli nakoupených sudích připískávali, že snad ani nepostřehli, že leccos okolo už je jinak a že začal foukat trochu jiný vítr. V Americe, u nás i leckde jinde. Pokud dál pojedou v tomto módu, jedinou možnou reakcí bude to, co už někteří včetně Babiše provozují, totiž že s veřejností budou komunikovat přes profily na sociálních sítích, a ne prostřednictvím neseriózních pisálků. Sami sobě kopou jámu.
A jak vidíte budoucnost našich veřejnoprávních médií? Jsou kolem toho stále diskuze, ať už kolem toho, jakým způsobem je financovat, zda je nespojit… Co nám veřejnoprávní média přináší?
Co nám přináší třeba Česká televize? Staříky a stařenky Vinnetoua či Angeliku (nic proti nim, ale na to se můžeme zrovna tak po sté či po dvousté podívat na kterémkoli komerčním kanálu), nekonečné střihové pořady (ty by jinde uměli vyrobit také, jen kdyby měli přístup k archivu), vzdělávací pořady (fajn, ale ty opět umějí jinde vyrobit také, a levněji, jen kdyby na to dostali grant), a pak je tu zpravodajství a publicistika. Dle zákona by měly být vyvážené, objektivní a všestranné, což bohužel dlouhodobě nejsou. Na otázku, k čemu nám takové zpravodajství či publicistika jsou, proto odpovídám, že jsou jen a jen pro zlost a pro společenský svár. Platit musí dle zákona všichni, ale ČT za peníze všech obsluhuje jen část veřejnosti. To je zločin.
Co popřát Čechům do nového roku?
Na prvním místě trpělivost, protože všechno nejde změnit hned. Pak také pozornost a odvahu, abychom dohlédli na to, aby vláda nesešla z deklarované a nastoupené cesty. A především dobrou vůli a toleranci, protože jsme odsouzeni tady žít i s těmi, kteří svět vidí trochu jinak.
