Wasserbauer (Motoristé): Klimaaktivisté na mě uspořádali hon. Argumentů 0, urážek 100 %

26.12.2025 20:16 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k atmosféře ve společnosti.

Foto: Repro Jaromír Wasserbauer, FB
Popisek: Jaromír Wasserbauer

Dal jsem si necelé 3 dny offline s rodinou, jako téměř každý rok v oboře Soutok.

Bylo to skvělé, žádný mobilní signál, žádný internet.

Na Soutoku se "díky" CHKO vyřezává les jak o život, prý: Les pro všechny, ale otázkou je pro koho...

Nicméně přijedu na signál a co to nevidím na Facebooku. Klimaaktivisté na mě uspořádali hon. Vtipné je, že argumentů 0, urážek 100 % a poněkud opomíjejí, že jsem ochoten jít do diskuse (živé) klidně s 10ti profesory milujícími klimahysterii.

Je to barevné ten svět.

