Wasserbauer (Motoristé): Klimaaktivisté na mě uspořádali hon. Argumentů 0, urážek 100 %

Dal jsem si necelé 3 dny offline s rodinou, jako téměř každý rok v oboře Soutok.
Bylo to skvělé, žádný mobilní signál, žádný internet.
Na Soutoku se "díky" CHKO vyřezává les jak o život, prý: Les pro všechny, ale otázkou je pro koho...
Nicméně přijedu na signál a co to nevidím na Facebooku. Klimaaktivisté na mě uspořádali hon. Vtipné je, že argumentů 0, urážek 100 % a poněkud opomíjejí, že jsem ochoten jít do diskuse (živé) klidně s 10ti profesory milujícími klimahysterii.
Je to barevné ten svět.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.