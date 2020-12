Jiří Paroubek: Naivita, hloupost anebo neznalost šéfa ODS?

reklama

Předseda ODS totiž bude jedním z kandidátů na premiéra příští vlády, pokud jeho strana bude v předvolební alianci s lidovci a TOP 09 ve sněmovních volbách za rok úspěšná. Tedy tak úspěšná, aby jí vedená aliance byla počtem hlasů nejsilnější ze všech.

Předseda ODS ve svých vyjádřeních v rozhovoru hájí především hlasování poslanců své strany ve sněmovně pro návrh premiéra A. Babiše na zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu FO de facto na 15%.

To, že díky uplatnění tohoto návrhu zmizí ze státního rozpočtu až 130 miliard korun, pana předsedu příliš nedojímá. Naopak, hovoří o bezuzdném utrácení současné vlády.

ODS prý „…nezvyšuje výdajovou stranu rozpočtu, ale snižuje tu příjmovou“. Tak se prý vytváří tlak na tuto a další vlády, aby šetřily a hledaly úspory ve výdajích státu. Zlatá slova. Když ovšem ODS byla u moci, nikdy to ekonomicky moc dobře nedopadlo. Vlastně, řekněme si to otevřeně, dopadlo to vždy velmi špatně. Klausova i Topolánkova a poté Nečasova vláda skončily svou vládní misi v české ekonomice velkými propady HDP. Nejprve stagnací a poté recesí. Za Topolánkovy a Nečasovy vlády dospěla republika do schodků státního rozpočtu s trojmístnými čísly a to v miliardách korun.

Pan předseda ODS na přímou otázku novináře: „Kde byste šetřil, abyste nemusel zemi zadlužovat?“, nastupuje mantra předsedy ODS, respektive ODS jako celku. Za poslední roky přibylo prý 16 tisíc úředníků. Rozumí se státních úředníků (jen tak mimochodem, podle dnes zveřejněného statistického údaje, došlo v tomto roce k nárůstu o pouhopouhých 450 úředníků).

U některých návrhů jsem si jist, že je lepší, aby nebyly realizovány. Prý kdyby ODS byla od roku 2017 ve vládě, úspory by prosadila a snížení daní by na tyto úsporné kroky navázala. Prý každý rok přicházejí na jednání ve sněmovně s návrhy úspor kolem 50 mld. korun. Letos prý ODS předložila návrhy, které by fakticky znamenaly úsporu přes 80 miliard. Prostě chiméra na chiméru.

Pan předseda se chválí, že letos byla (kvůli pandemii) zrušena také elektronická evidence tržeb (EET). Na jiném místě ovšem pan předseda říká, že „...stát se musí mnohem více starat o střední třídu“.

Ale ke střední třídě nepatří jen živnostníci a malí podnikatelé, ale také třeba státní úředníci, učitelé, policisté… Zkrátka všichni ti, kteří si na rozdíl od živnostníků se svými daněmi mnoho nepomohou, protože jsou jim výpočteny účetními jednoduše srážkou. Nemohou s nimi čarovat, optimalizovat je apod.

V jedné chvíli se z rozhovoru zdá, že předseda ODS by snížil počty státních zaměstnanců, těch prý šestnácti tisíc, kteří přibyli v posledních letech. Tedy za současné vlády, jak on říká „populistů a socialistů“. Na přímou otázku, zda by „…skokově vláda vedená ODS propustila desítky tisíc státních zaměstnanců?“ ale říká „…rozhodně nechceme masově propouštět“. Takže jako heslo se boj proti státní byrokracii hodí, ale jde také o to, zachovat si přízeň alespoň části státních úředníků.

Na dalším místě pan předseda „vyhrožuje“ prý „skutečnou“ důchodovou reformou. Bylo by zajímavé vědět, jaké o ní má představy. Pokud jsou tak zmatené, jako představy o tom, kde vezme peníze do státního rozpočtu, aby pokryly výpadek 130 miliard daňových výnosů, k němuž dojde v důsledku zavedení de facto rovné daně z příjmu FO ve výši 15%, tak se máme na co těšit.

Zlikviduje se prý podpora fotovoltaiky (to by bylo prima, ale jak rozbourat smlouvy státu se solárními barony), neinvestiční dotace podnikatelům a podpora agropotravinářských komplexů (prostě Babišovi je to potřeba vrátit, aby poznal zač je toho loket).

Půjde prý o to, obrat velké koncerny a podpořit české rodinné firmy. Úžasný nápad… Jen nevěřím, že by se k tomu ODS odvážila.

Naopak, při sestavě společného programu ve volební alianci s KDU-ČSL a TOP 09, žádné budoucí konflikty s aliančními partnery pan předseda nepředpokládá. Přitom ODS má velice odlišné daňové i jiné ekonomické představy od lidovců a TOP 09....

Prostě, pan předseda, při vší úctě k jeho profesuře z politologie, toho mnoho ve svém rozhovoru pro E15 neřekl. Jeho odpovědi jsou vágní a lze si snadno představit, že případná vládní účast ODS po příštích volbách bude, pokud jde o ekonomický přínos, neštěstím pro Českou republiku, jako byla vždy v minulosti. Zkrátka doufejme, že pan předseda se svou aliancí zůstanou ve volbách v poli poražených.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

