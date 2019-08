Jiří Paroubek: Podle řeči poznáte je…

V minulých dnech na tiskové konferenci oznámilo hnutí STAN (zřejmě s podporou dalších pravicových stran), svou hlavní výhradu ke státnímu rozpočtu na rok 2020. Nejsou to ani nízké sociální výdaje, ani nízké výdaje na mzdy zdravotníků, jak bychom logicky očekávali, ale je to něco jiného.

Nelíbí se jim, že ve státním rozpočtu nejsou dostatečně posilovány výdaje na obranu. Tedy tak, aby již v roce 2023 Česká republika vynakládala na svou obranu ohromnou sumu 2% z vytvořeného HDP. To by v současné době znamenalo výdaje každoročně asi 100 mld. Kč. Tento nesmyslný závazek v rámci NATO, který před pár lety přijala Sobotkova vláda, bude přinášet tučné zisky především zahraničním zbrojařským koncernům. A pro české daňové poplatníky to znamená, že nebude ve státním rozpočtu dostatek peněz na školství, zdravotnictví, důchody, sociální programy, vědu a výzkum, obnovu památek, výstavbu silnic a dálnic atd.

To, ale pánům z české pravice vůbec nevadí. Jejich prioritou je vyhazovat peníze z okna. A strašit v této souvislosti Ruskem, které vynakládá méně vojenských výdajů nežli např. Francie a desetinásobně méně, nežli Spojené státy, je zcela nesmyslné.

Máme své vlastní problémy, které ovšem česká pravice nechce vidět. Také svět má problémy. Kdyby např. desetina výdajů, které země NATO v současnosti dávají vcelku zbytečně na vojenské výdaje, šla na boj proti suchu v rozvojovém světě a na vytváření pracovních příležitostí zejména v zemích Afriky a Asie, byl by to nejlepší výdaj na obranu vynaložený zeměmi Západu. Tak, aby z těchto zemí neutíkali lidé zejména do Evropy.

Tato idealistická představy ovšem pány z české pravice také vůbec nezajímá. Prostě vláda by v příštím roce měla - podle nich - na obranu vyhodit z okna ještě o 2,2 mld. Kč více nežli kolik je zatím uvedeno ve státním rozpočtu na příští rok.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

