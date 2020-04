Jiří Paroubek: Poslední dětská hra sobotkovců

reklama

Jako na povel se zvedli staří bojovníci, kteří ve svých článcích prefabrikovali zhruba stejné argumenty srandovního charakteru.

Tak například M. Trochová v TN.cz zpochybňuje Haškův titul JUDr., který on sám ani neužívá. A hlavně, titul JUDr. nebyl Haškovi odejmut, jako jiným. A to, že dnes vysoká škola, která mu titul na Slovensku před lety udělila, tituly JUDr. už neuděluje, je sice zajímavé, ale ne podstatné. Slečna Trochová připomněla také soudní spor Haška se Student Agency v roce 2009. Hašek prý neměl pravdu, pří podání své žaloby. Já jen vím, že pár desítek hodin před krajskými volbami v roce 2010 zvedl proti Haškovi podrazáckou a lživou kampaň jakýsi Jančura ze Student Agency a neměl pravdu. Toho už si autorka nevšímá.

Plně podle not „sobotkovců“ ovšem píše jakýsi mně neznámý redaktor Dostál na Info.cz o „zákeřných a podrazáckých metodách“ M. Haška, které tento muž, coby první místopředseda ČSSD prý volil vůči předsedovi ČSSD Sobotkovi v letech 2010 – 2013. Já bych jen dodal, že je škoda, že Sobotka toto období přežil, na rozdíl od Hašků, Tejců a dalších, a mohl tak vstoupit do závěrečné fáze svého "superneúspěšného" působení coby předsedy ČSSD, které vyvrcholilo v roce 2017 strašlivou porážkou této strany ve volbách do sněmovny (7,2%). To už bylo ovšem v době, kdy po čtyři roky Hašek, podle Dostála „křivák“, nebyl prvním místopředsedou ČSSD. O tento výsledek se Sobotka postaral spolu s Chovancem, Zaorálkem, bisony a Radkem Pokorným, svým úhlavním kamarádem a ne s M.Haškem.

Vyznamenal se také známý „přítel“ sociální demokracie a přítel B. Sobotky, Holec. Dští síru na J. Hamáčka, co že si to vlastně dovolil. J. Ustohilová (jestli jsem dobře pochopil její jméno), ani nevím z kterého plátku, o Haškovi píše, že vstoupil do ČSSD omylem, neboť prý měl v 90. letech nakročeno do ODS. Slečně redaktorce bych poradil, aby zkusila v základní škole, kam M. Hašek chodil, najít někoho, kdo by napráskal, že šlehal své spolužačky zákeřně kopřivami… Její trapné tvrzení má v zásadě stejnou hodnotu, jako by mělo eventuální „udání“, že Hašek šlehal své spolužačky ve druhé či třetí třídě ZŠ kopřivami.

Na závěr tohoto novinářského bloku si nechávám A. Mitrofanova, komentátorskou hvězdu (spíše pohaslou než skutečnou) ze Seznam Zprávy. Pro tohoto dobrého muže je M. Hašek „zemanofil a putinofil“ a podle toho vypadá obsah jeho článku o Haškovi. Nejsem ani zemanofil ani putinofil a v zásadě mě tato orientace Haška, pokud taková vůbec je, naprosto nezajímá. Zajímá mě Haškova schopnost věci řídit, organizovat, dohadovat s desítkami či stovkami spolustraníků atd. Tyto schopnosti M. Hašek nesporně má a mnohokrát v minulosti je při úspěšných volebních kampaních také prokázal. Ostatně, vzpomínám si na nenávistné články Mitrofanova např. o předsedech sociální demokracie, o Zemanovi, Špidlovi i o mně. Jediný, kdo se vymykal z Mitrofanova negativního hodnocení, pokud jde o předsedy ČSSD, byl B. Sobotka...

A byl to právě B. Sobotka, který s pomocí novinářské fronty vytvořené svými marketingovými čaroději, dostal ČSSD k nejpotupnější politické a volební porážce v jejích dějinách.

A co fanklub Sobotky v ČSSD?

Nejsrandovnější vyjádření poskytl médiím P. Dolínek, podle komentátora MFD Petra Koláře, reprezentant "levicové sociální demokracie moderního střihu". No, pokud Dolínek reprezentuje modernitu a levicovost ČSSD, s tím 1% volebních preferencí, kterými se tato strana v Praze honosí, tak doporučuji, aby její reprezentanti byli, co nejméně moderního střihu. Dolínkovo tvrzení, že „někteří nezávislí kandidáti hodlají kvůli Michalu Haškovi opustit naše kandidátky…“, stojí za to ověřit.

Ať Dolínek vystaví ty desítky rozhořčených e-mailů, které mu přicházejí na jeho adresu od rozhořčených nezávislých kandidátů. A pokud je není schopen předložit, tak je to blábol a lež, kterými není třeba se zabývat. Jiří Dienstbier je nepřekvapivě vůči Haškovi osobní a jeho vyjádření proto nemá jiný smysl, nežli Haška poškodit. Další sobotkovec M. Štěch doufá, že Hašek „nebude do senátních voleb vůbec mluvit“… No, jak Dienstbier, tak Štěch by se měli vzpamatovat. Volič nemiluje rozhádané strany a nevolí kontroverzní kandidáty, jakými se stávají ti, kteří kverulují.

Já hodnotím celou věc s nominací M. Haška na pozici centrálního manažera ČSSD velmi pozitivně. Je to ukázka toho, že předseda Hamáček přebírá stranu a hodlá upozadit vliv frakce neúspěšných sobotkovců, kteří nemají veřejnosti, ani straně co nabídnout. Nabídnout na pozici ústředního manažera pro podzimní volby mrákotného ústředního tajemníka Kuciána, který už dlouhou dobu potřebuje vyměnit, neboť nestačí na svou funkci, je od sobotkovců trapné. Možná, že Kucián na stranických schůzích mluví pravdu, ale ve srovnání s Haškem nemá žádný formát.

M. Hašek by měl udělat vše pro to, aby jako kreativce pro volební kampaň získal O. Lichtenberga a aby na nejbližší schůzi politického grémia předložil inventuru předvolební pozice ČSSD v jednotlivých krajích a volebních obvodech, v nichž proběhnou volby do Senátu. Bude to pro mnohé lidi, Štěchy, Dolínky, Dienstbiery a další, návrat k realitě. Ještě bych dodal, že potřebný návrat k realitě.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Paroubek: Zajímavý přehled čínských kroků po vzniku pandemie Jiří Paroubek: A jak na to jdou s podporou ekonomiky Číňané Jiří Paroubek: Haškova sebevražedná mise Jiří Paroubek: Lídři EU dnes jednají o pomoci v krizi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.