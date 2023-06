Jiří Paroubek: Pravda o zničení Nord Streamu se provalila…

reklama

Za touto akcí prý stál vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny, Zalužnyj, a prezident Zelenskyj o ní prý nebyl informován.

Rusové si stěžují, že Západ tvrdošíjně odmítá transparentní a objektivní mezinárodní vyšetřování teroristických útoků v Baltském moři pod záštitou Rady bezpečnosti OSN.

Ukrajinci a také Poláci dlouho před dokončením plynovodu Nord Stream 2 protestovali proti jeho výstavbě. Důvody byly čistě pragmatické, nebo chcete-li sobecké. Ukrajina i Polsko by přišly o významnou část poplatků za transit plynu přes jejich území. A samozřejmě, pokud existují plynovody ve stavu, že je možné znovu obnovit jejich provoz, jsou hrozbou např. pro Spojené státy, které dodávají nyní do Evropy významné objemy svého plynu LNG. Takže se zabilo několik much jednou ranou. A výsledkem je, že máme dražší plyn a budeme ho mít dražší.

Na druhé straně je potřeba připomenout, že prosperita Německa a vlastně celé Evropy byla postavena na dovozu levných ruských surovin a na prvním místě pak zemního plynu a ropy. To už dnes neplatí. A Evropa nakupuje tyto komodity dráže z jiných zemí. To se samozřejmě negativně promítá na životní úrovni evropského a tedy i českého obyvatelstva. Životní úroveň středně- a nízkopříjmových občanů v Česku v posledních dvou letech dramaticky klesá.

A bude klesat díky inflaci, kterou česká vláda přiživí svým „ozdravným balíčkem“ i v příštím roce. Jen tak mimochodem, v Rusku je momentálně inflace na úrovni 2,3% (!), což oproti našim číslům inflace je přímo neskutečné. I z toho je vidět, jakým způsobem fungují sankce EU vůči Rusku, které mají rovněž retardační dopad do životní úrovně obyvatel zemí střední a západní Evropy, tedy členských zemí EU.

Uvidíme také, jak pokročí vyšetřování toho, kdo vlastně poškodil přehradu Kachovka na střední Ukrajině. Protržení této přehrady způsobilo velké materiální škody, úmrtí lidí a je to také závažná ekologická katastrofa.

Úsměvné je, pokud někdo tvrdí, že akci zcela nepochybně provedli Rusové. Je potřeba připomenout fakta. Pokud jde o zaplavené území, ze dvou třetin se jedná o území, které je zabráno ruskou armádou, a zhruba jednu třetinu území ovládají Ukrajinci. Co je ale strategicky nejzávažnější, to jsou dvě věci. Jedna věc se týká Krymu, neboť v důsledku snížení hladiny vody v přehradě není napájen kanál, kterým byla přiváděna voda na Krym, což v krátké době nejspíš vytvoří kritický nedostatek vody na poloostrově, který Rusko v roce 2014 anektovalo. Druhá závažná věc je, přes ujišťování odborníků, že může v krátké době – po vyčerpání zásob vody – chybět voda k chlazení reaktorů Záporožské jaderné elektrárny. A to je setsakra závažný problém.

Každá akce podobného charakteru, pokud zatím „chybí jasné důkazy“ o tom, kdo ji provedl, je nutně posuzována podle zásady cui bono. Tedy česky, komu to slouží. Každý, ať si na tuto otázku odpoví sám.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: To nejhorší, co mohlo být, o Fialovi a vládě. Cenzura má smůlu Zděšený Kalousek pohrozil koncem strany TOP 09 Jiří Paroubek: Český průmysl klopýtá SOCDEM, nová ČSSD. Netolický popsal, co nabídne proti Fialovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.